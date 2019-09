ÖVP will "Pflege-daheim-Bonus" von bis zu 1.500 Euro

Wien - Die ÖVP hat am Sonntag ein weiteres Projekt aus ihrem Wahlprogramm präsentiert: Um die häusliche Betreuung von Pflegebedürftigen attraktiver zu gestalten, schwebt der Volkspartei ein "Pflege-daheim-Bonus" vor. Demnach soll ab Pflegestufe 3 künftig ein Anspruch auf 1.500 Euro pro Jahr bestehen, sofern ein Angehöriger zuhause betreut wird. Für die Stufen darunter seien 1.000 bzw. 500 Euro geplant. ÖVP-Chef Kurz spricht dabei von einer Anerkennung der pflegenden Angehörigen.

Massive Kritik an geplantem "Gewaltschutzpaket"

Wien - ÖVP und FPÖ wollen ihr in Koalitionszeiten vereinbartes "Gewaltschutzpaket" noch vor der Nationalratswahl im Parlament beschließen. Bei Richtern, Rechtsanwälten, Opferschützern und dem Verein Neustart stößt dies auf Widerstand. Der vorliegende Entwurf beinhalte Verschlechterungen für Opfer und die öffentliche Sicherheit, heißt es in einem gemeinsamen Papier. U.a. steige bei höheren Strafen der Druck, innerhalb von Partnerschaften keine Anzeige zu erstatten.

"Ibiza": Für 63 Prozent kein Einfluss auf Wahlentscheidung

Wien - Das "Ibiza-Video" ist zwar der Auslöser für die vorgezogene Neuwahl gewesen, in den Entscheidungen der Wähler am 29. September dürfte es aber eine untergeordnete Rolle spielen. Wie bei einer Meinungsumfrage von "Public Opinion Strategies" für den "ATV Österreich Trend" herauskam, gaben 63 Prozent an, dass das Video keinen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hat. 18 Prozent gaben an, dass sie erst recht dieselbe Partei wie 2017 wählen. 11 Prozent wollen jemand anderem ihr Vertrauen schenken und 1 Prozent entschloss sich, deswegen zu Hause zu bleiben.

Heidi Hortens Anwalt kündigt Klage gegen Katzian an

Wien - Der Anwalt von Heidi Horten, Manfred Ainedter, hat am Sonntag via "Kronen Zeitung" eine Klage gegen ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian angekündigt. "Frau Horten will nicht der Fußabstreifer in diesem Wahlkampf sein", so Ainedter. Katzian hatte beim Auftakt der Gewerkschafter in der SPÖ in Richtung der ÖVP-Großspenderin gemeint: "An Neid auf die Aufg'spritze mit ihre Zwa-Millionen-Ketten ham mir ned."

Johnson zuversichtlich bei Brexit-Abkommen - Cameron empört

London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich "sehr zuversichtlich" zu einem möglichen Brexit-Abkommen geäußert. Er habe "große Fortschritte" im Ringen um eine Einigung mit der EU gemacht, sagte der Regierungschef der Zeitung "Mail on Sunday". "Und wenn wir keine Einigung erzielen, treten wir am 31. Oktober aus", sagte er. Ex-Premier David Cameron bezeichnete Johnson indes als "Wahrheitsverdreher".

Trotz Demonstrationsverbots Proteste in Hongkong

Hongkong - Trotz des Verbots einer Großdemonstration sind am Sonntag in Hongkong wieder Tausende Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Demonstranten aller Altersgruppen schlossen sich dem Marsch an, der in der Nähe des Regierungssitzes entlangzog. Die Polizei schritt zunächst nicht ein. Es ist das 15. Wochenende in Folge, an dem in der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert wird. Die Demonstranten forderten unter anderem eine unabhängige Untersuchung von Polizeibrutalität, Amnestie für die bereits mehr als 1.000 Festgenommenen und freie Wahlen.

Migranten der "Ocean Viking" in Lampedusa angekommen

Rom - Auf der italienischen Insel Lampedusa hat in der Nacht die Landung der Migranten von Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" begonnen. Bis Sonntagfrüh ist laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA etwa die Hälfte der 82 Flüchtlinge an Land gegangen. Sie wurden mit kleinen Booten der Küstenwache an Land gebracht, da die "Ocean Viking" selbst auf Reede - einem Ankerplatz vor dem Hafen - blieb. Laut Agentur-Meldungen dürfte Deutschland von den 82 Migranten 24 übernehmen. 24 weitere gingen an Frankreich und ebenfalls 24 blieben in Italien. Portugal würde acht und Luxemburg zwei Menschen übernehmen.

Ölkonzern Shell plant radikalen Umbau wegen Klimawandels

London - Europas größter Ölkonzern Shell plant wegen des Klimawandels einen radikalen Umbau. "Shell muss sich sehr stark wandeln", sagte Konzernchef Ben van Beurden der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Zwar wolle der britisch-niederländische Konzern am Ölgeschäft festhalten, in Zukunft aber auch in den Kreis der drei weltgrößten Investoren in erneuerbare Energien aufrücken, kündigte er an.

