Parteien präsentierten Vorschläge zur Pflege

Wien - Die heimischen Parteien haben am Sonntag, ausgelöst durch den von der ÖVP lancierten Vorstoß eines Bonus für die "Pflege-daheim", ihre Vorschläge zum Thema präsentiert bzw. an bestehende Konzepte erinnert. Für die FPÖ geht der Vorschlag der ÖVP "grundsätzlich in die richtige Richtung", ihr schwebt aber eine Erhöhung des Pflegegeldes um 50 Prozent vor. Außerdem sprach sich FPÖ-Chef Norbert Hofer in der ORF-"Pressestunde" für einen eigenen Staatssekretär für Pflege aus. SPÖ und NEOS können dem von der VP angedachten Bonus wenig abgewinnen.

Meinl-Reisinger will "Postenschacherrouten" schließen

Wien - NEOS-Chefin und Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag die Bereitschaft ihrer Partei bekräftigt, nach der Nationalratswahl Regierungsverantwortung zu übernehmen. Vor allem Kontrollaufgaben würden dann im Mittelpunkt stehen. "Ich möchte, dass diese Postenschacherrouten endlich geschlossen werden", sagte sie in der ORF-"Pressestunde". Dass erneut Sebastian Kurz (ÖVP) Bundeskanzler werde, steht für sie fest, die "wichtigere und entscheidendere Frage ist, wer sitzt ihm gegenüber und bietet ihm die Stirn? "

Nach ÖVP-Hackerangriff führt Spur offenbar nach Frankreich

Wien - Eine erste Spur in den Ermittlungen rund um den mutmaßlichen Hackerangriff auf die ÖVP führt offenbar nach Frankreich. Wie die "Kronen Zeitung" und "Österreich" am Sonntag gleichlautend berichten, sollen die Daten dort auf einem Server gefunden worden sein. Die hiesige Staatsanwaltschaft habe bereits um Amtshilfe angesucht. Zudem sei Europol eingeschaltet worden. Laut "Kronen Zeitung" wurde in Frankreich ein Computer-Server aufgespürt, auf dem die 1.300 Gigabytes an gestohlenen Daten gespeichert sein sollen.

Trotz Demonstrationsverbots Großdemo in Hongkong

Hongkong - Trotz eines Demonstrationsverbots sind am Sonntag in Hongkong wieder Zehntausende Bürger für mehr Demokratie und Freiheitsrechte auf die Straße gegangen. Danach kam es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion erneut zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, als radikale Demonstranten am Regierungssitz Steine und Brandsätze auf Polizeikräfte warfen. Seit mehr als vier Monaten wird in Hongkong gegen die dortige Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking auf die Sonderverwaltungsregion protestiert.

Gülen-nahe Organisationen werfen Türkei Entführungen vor

Ankara - Mehrere Menschenrechtsorganisationen mit Nähe zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen werfen der türkischen Regierung einem Medienbericht zufolge grobe Menschenrechtsverletzungen und die Entführung zahlreicher Menschen im Ausland vor. In dem Bericht an die Vereinten Nationen ist von 31 erfolgreichen Entführungen im Ausland die Rede.

Mann in NÖ durch Halsstich lebensbedrohlich verletzt

Wiener Neustadt - Ein 38-Jähriger ist am Sonntagvormittag vor einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Halsstich lebensbedrohlich verletzt worden. Im Zuge einer Auseinandersetzung soll ein 21-jähriger Syrer zugestochen haben. Der Asylwerber wurde nach kurzer Fahndung festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der Zustand des Opfers dürfte stabil sein, sagte ein Polizeisprecher.

Dutzende Tote bei Bootsunglück auf Kongo-Fluss befürchtet

Kinshasa - Nach einem Bootsunglück auf dem Fluss Kongo nahe der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa werden mehr als 30 Tote befürchtet. Die Polizei ging nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass sich 102 Passagiere an Bord befanden, als das Schiff Sonntagfrüh sank. 76 Menschen konnten demnach gerettet werden. Das Schiff war von der nordwestlichen Provinz Mai-Ndombe auf dem Weg in die Hauptstadt. Warum es sank, war zunächst unklar.

