Britischer Premier trifft EU-Kommissionschef zu Brexit-Gesprächen

London - Der britische Regierungschef Boris Johnson kommt am Montag in Luxemburg zu Gesprächen über den Brexit mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zusammen. Geplant ist ein Arbeitsessen um 12.00 Uhr. Auch der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, ist dabei. Während sich Johnson vor dem Treffen "sehr zuversichtlich" zeigte, dass er in Brüssel ein neues Abkommen zum Brexit bekommen kann, lehnte Juncker dies am Wochenende erneut ab und warf den Briten vor, keine alternativen Vorschläge vorgelegt zu haben.

Angriffe in Saudi-Arabien: Trump genehmigt Öl-Freigabe aus US-Reserve

Riad/Washington - Nach den Drohnenangriffen auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien hat US-Präsident Donald Trump die Freigabe von Öl aus den US-Reserven genehmigt. Öl ist nach den Angriffen deutlich teurer geworden. In den ersten Handelsminuten nach den Angriffen waren die Preise für Öl bis zu 20 Prozent geklettert, bevor sie einen Teil des Anstiegs wieder abgaben. Kenner waren davon ausgegangen, dass die Ölpreise um 5 bis 10 US-Dollar nach oben springen könnten. Trump drohte indes den Urhebern der Angriffe mit einem Vergeltungsschlag. Zugleich dementierte Trump auf Twitter seine eigene Aussage, dass er ohne Vorbedingungen zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit sei.

Erdogan empfängt Putin und Rouhani zum Syrien-Gipfel - Idlib im Fokus

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am Montag den russischen Staatschef Wladimir Putin und seinen iranischen Kollegen Hassan Rouhani zu Gesprächen über das Bürgerkriegsland Syrien. Fokus des Dreiergipfels in Ankara ist nach türkischen Angaben unter anderem die Situation in der Rebellenhochburg Idlib. Außerdem soll es demnach um eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien gehen.

EU-Erweiterungskommissar Hahn besucht Georgien

Tiflis/EU-weit - Wenige Wochen vor seinem erwarteten Wechsel in das Budgetressort der EU-Kommission ist der amtierende EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn am Sonntagabend nach Georgien gereist, wo er am Montag am Auftakt eines EU-unterstützten Bildungsprojekts teilnimmt. Gleichzeitig trifft Hahn auch den neuen georgischen Premierminister Giorgi Gacharia sowie weitere Spitzenvertreter der Kaukasusrepublik.

Japanische Prinzessin Kako am Montag bei Van der Bellen

Wien - Die japanische Prinzessin Kako besucht von Sonntag bis Donnerstag Österreich. Dabei stehen auch ein Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Montag) und ein Mittagessen mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein (Mittwoch) auf dem Programm. Anlass ist das 150-Jahr-Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Japan.

Gewerkschaft ruft 46.000 GM-Mitarbeiter zum Streik auf

Detroit - Im Kampf für einen besseren Tarifvertrag bei General Motors in den USA hat die Gewerkschaft 46.000 Mitarbeiter zum Streik aufgerufen. Bereits ab Sonntagabend um Mitternacht solle die Arbeit ruhen, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Gewerkschaft United Auto Workers (UAW). Der Streikaufruf sei bei einem Treffen von Gewerkschaftsvertretern aus dem ganzen Land beschlossen worden. Laut dem "Wall Street Journal" würde es sich um den größten Streik bei GM seit einem Jahrzehnt handeln.

NR-Wahl - Muchitsch: Rücknahme von 12-Stunden-Tag Koalitionsbedingung

Wien - Für SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch ist die Neuverhandlung des türkis-blauen Arbeitszeitgesetzes, das 12-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen erlaubt, eine Koalitionsbedingung. "Dieses Arbeitszeitgesetz, wie es jetzt vorliegt, muss auf alle Fälle zurückgenommen werden", sagte Muchitsch in der ORF-Sendung "Im Zentrum" am Sonntagabend: "Das ist eine Koalitionsbedingung."

Neuauflage von Prozess gegen Grüne Kandidatin Sigrid Maurer

Wien - Der viel diskutierte Prozess rund um die Privatklage gegen die Politikerin Sigrid Maurer wegen übler Nachrede wird heute, Montag, am Straflandesgericht wiederholt. Maurer wurde von dem Besitzer eines Bier-Geschäftes geklagt, weil sie ihn als Absender obszöner Nachrichten titulierte. Er bestritt, der Verfasser zu sein. Das Wiener Oberlandesgericht hob das Urteil auf und ordnete eine Neuauflage an.

(Schluss) vib