Johnsons Brexit-Treffen mit Juncker ohne Durchbruch

London - Ein Brexit-Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Juncker wiederholte anschließend, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. "Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden", betonte Juncker. Johnson gab bekannt, man sei sich einig, die Gespräche zu intensivieren und demnächst jeden Tag zu führen.

Nach Drohnenangriff: USA werfen Iran Angriff auf globalen Ölmarkt vor

Wien/Sanaa - US-Energieminister Rick Perry hat den Iran für den Drohnenangriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien am Samstag verantwortlich gemacht und der Islamischen Republik einen Angriff auf den globalen Energiesektor vorgeworfen. "Das war ein vorsätzlicher Angriff auf die Weltwirtschaft und den globalen Energiemarkt", sagte Perry bei einem Treffen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) in Wien. China warnte indes vor voreiligen Schlüssen über die Urheber des Anschlags. Die Führung in Teheran bestreitet vehement jede Tatbeteiligung.

Venezuelas Opposition: Dialog mit Regierung gescheitert

Caracas - Die venezolanische Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido sieht die Verhandlungen mit der Regierung von Staatschef Nicolas Maduro als gescheitert an. "Das diktatorische Regime von Nicolas Maduro hat die Gespräche mit falschen Entschuldigungen verlassen", hieß es in einem in der Nacht auf Montag veröffentlichten Schreiben Guaidos. Auf Vermittlung der norwegischen Regierung hatten die verfeindeten Lager zuletzt auf Barbados nach einem Ausweg aus der seit Monaten andauernden Krise in Venezuela gesucht. Die Regierung und die Opposition in Venezuela liefern sich seit Anfang des Jahres einen erbitterten Machtkampf.

Bierlein in Finnland: "Rasche" EU-Erweiterung

Helsinki/Wien - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat bei einem Besuch beim finnischen Präsidenten Sauli Niinistö "Österreichs Anliegen einer raschen Erweiterung der Europäischen Union um die Staaten des Westbalkans" bekräftigt. Fortschritte, wie in Albanien und Nordmazedonien, sollten "auch zum Beginn von Beitrittsverhandlungen führen", hieß es nach dem Treffen am Montag in Helsinki.

ÖVP will Pensionssplitting und mehr Kindergarten-Zeit

Wien - Die ÖVP hat am Montag den nächsten Teil ihres Wahlprogramms präsentiert. Als besonders zentral nannte Parteichef Sebastian Kurz neben der Steuerentlastung die Einführung eines verpflichtenden Pensionssplittings. Verbesserungen peilt die ÖVP auch bei der Kinderbetreuung an, besonders, was die Öffnungszeiten angeht. Bei der Präsentation von Kapitel zwei des Wahlprogramms versicherte Kurz, dass die Steuerentlastung die "erste Amtshandlung" einer Regierung sein werde, der er als Kanzler angehöre.

"Pflege-daheim-Bonus" der ÖVP für Doskozil "ein Hohn"

St. Martin an der Raab - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag die ÖVP-Idee eines "Pflege-daheim-Bonus" von bis zu 1.500 Euro pro Jahr scharf kritisiert. Ein derartiger Vorschlag sei für sein Dafürhalten "ein Hohn, das ist eine Verhöhnung dieser Menschen, die gesellschaftspolitisch wirklich sehr, sehr viel leisten", sagte Doskozil im südburgenländischen St. Martin an der Raab. Kurz solle sich das Modell, das die SPÖ im Burgenland vorschlage, anschauen. Dieses sieht unter anderem eine Anstellung pflegender Angehöriger zu einem Mindestlohn von 1.700 Euro netto bei 40 Wochenstunden vor.

SV-Fusion: Studie widerlegt Berechnungen von Hartinger-Klein

Wien - "Methodische und inhaltliche Schwächen" attestiert ein von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebenes Gutachten den Berechnungen einer Studie der Wiener Wirtschaftsuniversität zur Zusammenlegung der Krankenkassen. Diese noch von der damaligen FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein beauftragte Studie hatte eine jährliche Kostensenkung von 277 bis 337 Mio. Euro nach fünf Jahren in Aussicht gestellt. Das neue Gutachten des Instituts für Organisation und Institutionenökonomik der Uni Graz attestiert der WU-Studie "eine Unausgewogenheit in der Argumentation, indem Potenziale weitgehend überbewertet, mögliche Zusatzkosten bzw. negative Effekte hingegen kleingeredet werden".

Strafprozess gegen Ex-Abgeordnete Maurer vertagt

Wien - Der Prozess gegen die Grüne Ex-Abgeordnete Sigrid Maurer am Wiener Landesgericht ist am Montag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Zeugen sind nicht erschienen, sie sollen erst am vergangenen Freitag ihre Ladung erhalten haben. Ein Wiener Bierlokal-Betreiber wirft Maurer üble Nachrede und Kreditschädigung vor, weil diese eine angeblich von ihm stammende obszönes Facebook-Nachricht öffentlich machte. Im Oktober 2018 war Maurer zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil hatte das Oberlandesgericht Wien aufgehoben und eine Neuauflage des Prozesses angeordnet.

(Schluss) hhi