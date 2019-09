Saudi-Arabien: Ölanlagen mit iranischen Waffen angegriffen

Dhahran/Washington - Bei den Angriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien sind laut der im Jemen kämpfenden Militärkoalition Waffen aus dem Iran eingesetzt worden. Die Houthi-Rebellen, die sich zu den Angriffen bekannt hatten, drohten mit neuen Attacken. US-Präsident Donald Trump drohte mit militärischer Vergeltung. Alles deute darauf hin, dass die Waffen "aus dem Iran stammten", sagte ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition am Montag. Nach ersten Ermittlungen werde nun untersucht, von wo aus die Waffen abgefeuert wurden, hieß es.

Johnsons Brexit-Treffen mit Juncker ohne Durchbruch

London - Ein Brexit-Treffen des britischen Premierministers Boris Johnson mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat am Montag keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Juncker wiederholte anschließend, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten. "Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden", betonte Juncker. Johnson gab bekannt, man sei sich einig, die Gespräche zu intensivieren und demnächst jeden Tag zu führen.

Iran beschlagnahmte erneut Schiff nahe der Straße von Hormuz

Teheran - Der Iran hat nahe der Straße von Hormuz erneut ein Schiff unter dem Vorwurf des Öl-Schmuggels beschlagnahmt. An Bord seien elf Besatzungsmitglieder und 250.000 Liter Öl gewesen, berichtete das Staatsfernsehen am Montag. Die Revolutionsgarden hätten das Schiff gut 30 Kilometer östlich der Insel Große Tunb aufgegriffen und die Besatzung festgenommen. Über die Nationalität des Schiffes und der Besatzung wurden zunächst keine Angaben gemacht. Im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz gibt es seit Monaten schwere Spannungen.

FPÖ: Bankverbindlichkeiten bei drei Millionen Euro

Wien - Der Schuldenstand der Bundes-FPÖ beträgt laut FPÖ-Finanzreferent Hubert Fuchs aktuell 3 Mio. Euro. Das berichtete der Ex-Staatssekretär beim Parteitag am vergangenen Wochenende, wie die "Presse" nun berichtete. Demnach bilanzierte die FPÖ 2018 positiv, 2019 soll es erneut ein Plus geben. Bis Ende 2019 soll der Schuldenstand bei 2,5 Mio. Euro liegen. Langfristiges Ziel ist laut Fuchs ein Nulldefizit. Die Zahlen wurden der APA von der FPÖ bestätigt.

SV-Fusion: Studie widerlegt Berechnungen von Hartinger-Klein

Wien - "Methodische und inhaltliche Schwächen" attestiert ein von der Arbeiterkammer in Auftrag gegebenes Gutachten den Berechnungen einer Studie der Wiener Wirtschaftsuniversität zur Zusammenlegung der Krankenkassen. Diese noch von der damaligen FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein beauftragte Studie hatte eine jährliche Kostensenkung von 277 bis 337 Mio. Euro nach fünf Jahren in Aussicht gestellt. Das neue Gutachten des Instituts für Organisation und Institutionenökonomik der Uni Graz attestiert der WU-Studie "eine Unausgewogenheit in der Argumentation, indem Potenziale weitgehend überbewertet, mögliche Zusatzkosten bzw. negative Effekte hingegen kleingeredet werden".

Strafprozess gegen Ex-Abgeordnete Maurer vertagt

Wien - Der Prozess gegen die Grüne Ex-Abgeordnete Sigrid Maurer am Wiener Landesgericht ist am Montag auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Einige Zeugen sind nicht erschienen, sie sollen erst am vergangenen Freitag ihre Ladung erhalten haben. Ein Wiener Bierlokal-Betreiber wirft Maurer üble Nachrede und Kreditschädigung vor, weil diese eine angeblich von ihm stammende obszöne Facebook-Nachricht öffentlich machte. Im Oktober 2018 war Maurer zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil hatte das Oberlandesgericht Wien aufgehoben und eine Neuauflage des Prozesses angeordnet.

Japanische Prinzessin Kako bei Van der Bellen

Wien - Kaiserlicher Besuch in der Wiener Hofburg: Die japanische Prinzessin Kako war am Montag bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast. Anlass des insgesamt fünftägigen Besuchs der Angehörigen des japanischen Kaiserhauses in Österreich ist das 150-Jahr-Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Japan.

