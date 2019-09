Verteidigungsminister zeichnete dramatisches Bild vom Heer

Wien - Keine zwei Wochen vor der Nationalratswahl hat Verteidigungsminister Thomas Starlinger den Zustandsbericht für das österreichische Bundesheer präsentiert und dabei einmal mehr ein dramatisches Bild gezeichnet. Ein flächendeckender Schutz der österreichischen Bevölkerung ist nicht mehr gewährleistet. In zehn Jahren werden die militärischen Fähigkeiten auf null Prozent runtergefahren sein. Der Bericht, der sich auf inländische und ausländische Expertise stützt, empfiehlt eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets im kommenden Jahr von derzeit 2,2 auf 3,1 Milliarden Euro und eine schrittweise Anhebung auf ein Prozent des BIP bis 2030 (fünf Mrd. Euro).

Grüne legten Rechenschaftsbericht für 2018 offen

Wien - Die Grünen haben ihren Rechenschaftsbericht für 2018 veröffentlicht und schicken sich an, ihn an den Rechnungshof (RH) zu übermitteln, und zwar als erste Partei unter den Nationalratsanwärtern, wie Wahlkampfleiter Thimo Fiesel am Dienstag gegenüber der APA betonte. Man habe sehr gut gewirtschaftet, fast die Hälfte der Schulden abgebaut und die Partei wieder auf Kurs gebracht, sagte er. Einnahmen von 2,515.027,30 Euro standen laut dem Papier Ausgaben von 2,523.527,00 Euro gegenüber.

US-Regierungskreise: Angriffe auf Ölanlagen vom Iran aus

Riad - Die USA sind sich sicher, dass die Angriffe auf saudi-arabische Ölanlagen vom Wochenende von iranischem Territorium ausgegangen sind. Das verlautete aus US-Regierungskreisen. Demnach seien bei dem Angriff auch Marschflugkörper zum Einsatz gekommen. Nun sollen internationale Experten in die Ermittlungen einbezogen werden. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen hatten die Verantwortung für die Angriffe übernommen. Die saudi-arabische Ölproduktion wird sich indes Insidern zufolge schneller erholen als zunächst erwartet.

Außenseiter in Stichwahl um Präsidentenamt in Tunesien

Tunis - Bei der Präsidentenwahl in Tunesien kommt es zu einer Stichwahl zwischen zwei politischen Außenseitern. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann der Verfassungsrechtler Ka�s Sa�ed die erste Runde der Wahl mit 18,4 Prozent der Stimmen. Dahinter lag der derzeit inhaftierte Medienunternehmer Nabil Karoui mit 15,6 Prozent. Der Jus-Professor Sa�ed hatte sich im Wahlkampf bewusst von allen Parteien distanziert. Karoui wiederum hatte sich einen Ruf als Wohltäter aufgebaut.

Höhere Beteiligung bei Israel-Wahl macht Likud nervös

Jerusalem - Eine wegweisende Parlamentswahl in Israel hat am Dienstag über die Zukunft des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bestimmt. Der 69-Jährige warnte am Dienstag bei der Stimmabgabe in Jerusalem vor einem knappen Ausgang für seine Likud-Partei. Für Nervosität im rechten Lager sorgte, dass die Wahlbeteiligung höher war als beim Urnengang im April. Mit Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr MESZ werden erste Prognosen veröffentlicht, erste Ergebnisse erst in der Nacht.

Malta verweigert Landung von 90 geretteten Migranten

Rom/Valletta - Malta weigert sich, 90 Migranten aufzunehmen, die in der Nacht auf Dienstag von einem Schiff der italienischen Küstenwache in maltesischen Gewässern gerettet worden sind. Malta hatte das Schiff gebeten, die Verantwortung für die Rettungsaktion zu übernehmen, berichtete die italienische Küstenwache. Da Lampedusa der nächste sichere Hafen sei, rief Malta die italienische Küstenwache auf, die Migranten auf die süditalienische Insel zu bringen. Sie warte von Rom aus Anweisungen über die Landung der Migranten.

13 Jahre und zehn Monate Haft für versuchten Mord an Ex-Freundin

Wien - Weil er versucht haben soll, seine Ex-Freundin mit einem Handy-Ladekabel zu erdrosseln, ist am Mittwoch ein 57-jähriger Mann am Wiener Landesgericht zu 13 Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen den Mann anklagekonform wegen versuchten Mordes schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Neuntägige ATX-Gewinnserie endet

Wien - Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,22 Prozent auf 3.045,47 Punkte. Nach neun Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen verzeichnete er damit erstmals wieder einen Verlusttag. Schwach zeigten sich vor allem die Bankaktien wie Erste (-2,9 Prozent) und Raiffeisen (-2,4 Prozent). Die OMV-Aktien stiegen dagegen trotz einer Gegenbewegung am Ölmarkt zum massiven Preisanstieg vom Vortag um 2,5 Prozent.

