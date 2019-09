EU-Parlament für Brexit-Verschiebung bei guter Begründung

London/Straßburg - Das EU-Parlament hat am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit eine Entschließung verabschiedet, in der das Europaparlament einen begründeten weiteren Brexit-Aufschub begrüßt. Damit solle ein "harter Brexit" ohne Abkommen verhindert oder ein zweites Referendum ermöglicht werden. Zuvor muss allerdings London einen solchen Aufschub beantragen, die Entscheidung liegt dann beim Europäischen Rat.

ÖVP will vor Wahl Gesetz für Identitären-Verbot einbringen

Wien - Die ÖVP will noch vor der Wahl ernst mit einem gesetzlichen Verbot der Identitären machen. Dafür bringen die Türkisen ein Paket im Nationalrat ein, mit dem das Symbole-Gesetz und das Vereinsrecht geändert werden soll. Bei letzterem will die ÖVP einen zusätzlichen Auflösungsgrund schaffen - und zwar für den Fall, dass sich ein Verein gegen die demokratische Grundordnung richtet, so der Plan. Bisher war eine Auflösung nämlich nur dann möglich, wenn ein Verein etwa strafrechtliche Handlungen gesetzt hat.

BVT-Ausschuss: Letzte Sitzung mit Ruf nach neuem Ausschuss

Wien - Die parlamentarischen Untersuchungen zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung dürften nicht die letzten das Innenministerium betreffenden sein. Bei der Abschlusssitzung des BVT-U-Ausschusses sprachen sich alle Fraktionen außer der ÖVP explizit für eine Fortsetzung der Arbeit in der kommenden Legislaturperiode aus. Die ÖVP wiederum legte einen eigenen Abschlussbericht vor und sieht sich selbst darin als voll rehabilitiert an. Angriffe setzt es hingegen u.a. gegen den früheren Generalsekretär des Innenministeriums, Peter Goldgruber.

Großteil der Zuwanderer in Österreich kommt aus EU-Ländern

Wien - Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung stammen Menschen, die nach Österreich zuwandern, großteils aus anderen EU-Ländern. Unter den Top 10 der Herkunftsländer von Migranten findet sich nur Syrien - auf Platz fünf - als nicht europäisches Land. Die meisten Zuwanderer kamen 2017 aus Rumänien, Deutschland, Ungarn und Serbien, wie der "Migration Outlook" der OECD zeigt. Dahinter liegen auf den Plätzen sechs bis zehn Polen, Kroatien, die Slowakei, Bulgarien und Italien.

Patt bei Parlamentswahl in Israel

Jerusalem - Nach Auszählung fast aller Stimmen der Parlamentswahl in Israel liegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein wichtigster Herausforderer Benny Gantz zufolge gleichauf. Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend meldeten, kommen sowohl Netanyahus rechtsgerichteter Likud als auch die Liste Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Gantz auf 32 Sitze im Parlament. Damit zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab.

Erdogan will Millionen Flüchtlinge in Nordsyrien ansiedeln

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will zwei bis drei Millionen syrische Flüchtlinge in die geplante "Sicherheitszone" in Nordsyrien schicken. "Wir könnten dort abhängig von der Tiefe der Sicherheitszone zwischen zwei und drei Millionen syrische Flüchtlinge ansiedeln, die bisher in der Türkei und Europa sind", sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Erneut forderte er die rasche Umsetzung der geplanten Pufferzone.

28 Tote bei Brand in Koranschule in Liberia

Monrovia - Bei einem Brand in einer Koranschule in Liberia sind 26 Kinder und zwei Lehrer getötet worden. Der Brand sei in der Nacht auf Mittwoch aus ungeklärter Ursache in der nahe der Hauptstadt Monrovia gelegenen Schule ausgebrochen, sagte der Sprecher von Präsident George Weah. Die Opfer sind zwischen zehn und 20 Jahre alt. Die einzigen Erwachsenen waren die beiden Lehrer.

