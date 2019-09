Nationalrat öffnete Geldbörse für Pensionisten, Arbeitslose

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagabend Steuerreform und Pensionserhöhung beschlossen. In beiden Fällen profitieren Bezieher niedriger Einkünfte. Dazu kamen aber noch durchaus überraschende Verbesserungen für Pensionisten, die mittels rot-blauer Kooperation zu einer Mehrheit kamen. Zudem gibt es eine Art Neuauflage der Aktion 20.000, Langezeitarbeitslose über 50 werden wieder verstärkt gefördert.

Pilz und Dönmez von Nationalrat ausgeliefert

Wien/Toulouse - Der Nationalrat hat am späten Donnerstagabend die Abgeordneten Peter Pilz und Efgani Dönmez ausgeliefert. Die Causa Pilz ist eine Verleumdungsangelegenheit. Hier geht es um eine Auseinandersetzung mit dem Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek in Sachen Eurofighter-Verfahren. Bei Dönmez handelt es sich um den Verdacht der gefährlichen Drohung. Anlass war eine Auseinandersetzung in Linz, bei der der vormalige Grün- und ÖVP-Politiker ein Messer gezogen haben soll, sein Kontrahent attackierte ihn mit einem Regenschirm. Der Mann soll Dönmez' Tochter bedroht haben.

Rendi-Wagner gegen Kurz - Kurz-Sprecher legt Rufdaten offen

Wien - Im seltsamen Schlagabtausch zwischen SPÖ und ÖVP rund um Norbert Hofers (FPÖ) Fieberschub bei den ORF-Wahlduellen hat der Pressesprecher von ÖVP-Chef Sebastian Kurz seine Telefondaten offen gelegt. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hatte Kurz ja vorgeworfen, dass dieser seinen Sprecher beauftragt habe, Medien über Hofers Fieberanfall zu informieren. Kurz bezeichnete die Anschuldigungen als "absurd" und meinte, dass diese sogar manche Verschwörungstheorien der FPÖ toppen würden.

Aktionen zum weltweiten Klimastreik in Australien begonnen

Sydney - In Australien und der Pazifikregion haben am Freitag die ersten Aktionen zum weltweiten Klimastreik begonnen. Auf den vom Steigen des Meeresspiegels bedrohten Inseln Vanuatu, den Salomonen und Kiribati starteten bei Sonnenaufgang Protestaktionen. Kinder sangen: "Wir sinken nicht, wir kämpfen." Auch in Österreich wollen sich am Freitag zahlreiche Gemeinden an der "Week for Future" beteiligen. Als verbindende Aktion sollen alle teilnehmenden Gemeinden unter ihr Ortsschild den Zusatz "Für die Zukunft" anbringen und fotografieren.

Militärallianz um Saudi-Arabien griff Ziele im Jemen an

Sanaa - Sechs Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat die von dem Königreich angeführte Militärallianz Ziele im Jemen angegriffen. Bei den Attacken seien vier militärische Ziele im Norden der Hafenstadt Hodeidah zerstört worden, erklärte das Militärbündnis am Freitag. Dort seien unter anderem Seeminen produziert worden. Nach eigenen Angaben vereitelte die Militärkoalition zudem einen geplanten Angriff der Houthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot.

Deutscher Koalitionsausschuss ringt um Klimapläne

Berlin - Bei den Verhandlungen über die Strategie der deutschen Regierung für mehr Klimaschutz hat sich auch nach knapp elfstündigen nächtlichen Beratungen kein Ende abgezeichnet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur berieten die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD Freitagfrüh zeitweise in getrennten Runden, um die Ergebnisse dann wieder gemeinsam zu diskutieren. Am Freitagnachmittag sollte die Klimastrategie nach einer weiteren Sitzung des Klimakabinetts der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

USA: Zahl der Erkrankungen nach E-Zigaretten-Gebrauch steigt

New York - Die Zahl der Erkrankungen nach dem Gebrauch von E-Zigaretten steigt in den USA weiter an. Bei 530 Menschen seien Verletzungen an der Lunge aufgetreten, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag (Ortszeit) mit. Zuvor war von rund 450 möglichen Erkrankungen in 33 US-Staaten die Rede gewesen. Sechs auf den Gebrauch von E-Zigaretten zurückgehende Todesfälle wurden bisher gemeldet. In Europa ist bisher kein ähnlicher Anstieg der mysteriösen Fälle bekannt.

WAC schlug Gladbach 4:0 - LASK-Sieg gegen Rosenborg

Mönchengladbach - Der Auftakt zur Fußball-Europa-League hat Siege für den Wolfsberger AC und den LASK gebracht. Der WAC überraschte bei Borussia Mönchengladbach am Donnerstagabend mit einem 4:0-Sensationssieg. Es war der höchste Sieg einer österreichischen Mannschaft gegen eine deutsche im Europacup überhaupt. Der LASK feierte einen 1:0-Heimerfolg über Rosenborg Trondheim.

