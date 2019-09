Nationalrat öffnete Geldbörse für Pensionisten und Arbeitslose

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagabend Steuerreform und Pensionserhöhung beschlossen. In beiden Fällen profitieren Bezieher niedriger Einkünfte. Dazu kamen aber noch durchaus überraschende Verbesserungen für Pensionisten, die mittels rot-blauer Kooperation zu einer Mehrheit kamen. Zudem gibt es eine Art Neuauflage der Aktion 20.000, Langezeitarbeitslose über 50 werden wieder verstärkt gefördert.

Kurz würde Kickl als FP-Klubchef akzeptieren

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz würde Herbert Kickl zwar nicht mehr als Innenminister einer türkis-blauen Koalitionsregierung akzeptieren, wohl aber als Klubobmann der FPÖ. Das hat Kurz am Freitag im Ö1-Interview klar gemacht. Die jüngsten Nationalratsbeschlüsse wertet Kurz zwar als "Herausforderung" für das Budget, will den Budgetkurs der abgewählten Regierung aber trotzdem fortsetzen.

Aktionen zum weltweiten Klimastreik in Australien begonnen

Sydney - In Australien und der Pazifikregion haben am Freitag die ersten Aktionen zum weltweiten Klimastreik begonnen. Auf den vom Steigen des Meeresspiegels bedrohten Inseln Vanuatu, den Salomonen und Kiribati starteten bei Sonnenaufgang Protestaktionen. Kinder sangen: "Wir sinken nicht, wir kämpfen." Auch in Österreich wollen sich am Freitag zahlreiche Gemeinden an der "Week for Future" beteiligen. Als verbindende Aktion sollen alle teilnehmenden Gemeinden unter ihr Ortsschild den Zusatz "Für die Zukunft" anbringen und fotografieren.

Militärallianz um Saudi-Arabien griff Ziele im Jemen an

Sanaa - Sechs Tage nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien hat die von dem Königreich angeführte Militärallianz Ziele im Jemen angegriffen. Bei den Attacken seien vier militärische Ziele im Norden der Hafenstadt Hodeidah zerstört worden, erklärte das Militärbündnis am Freitag. Dort seien unter anderem Seeminen produziert worden. Nach eigenen Angaben vereitelte die Militärkoalition zudem einen geplanten Angriff der Houthi-Rebellen mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot.

Hinweise auf Einigung in Ringen um Klimastrategie in Berlin

Berlin - Nach mehr als 15-stündigen Verhandlungen der Parteispitzen des deutschen Regierungsbündnisses haben sich am Freitagfrüh die Hinweise auf eine bevorstehende Einigung über eine Klimastrategie verdichtet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Koalitionskreisen in Berlin. Am Freitagnachmittag sollte die Klimastrategie nach einer weiteren Sitzung des Klimakabinetts im Rahmen einer Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie den Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD vorgestellt werden.

Irland sieht bei Brexit-Gesprächen noch keinen Durchbruch

London/Dublin - Trotz der neuen Vorschläge aus London sieht Irland die Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU nicht an einem Wendepunkt. Die Stimmung habe sich zwar verbessert, sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Freitag im Radioprogramm der BBC. "Aber wir müssen mit den Bürgern ehrlich umgehen und ihnen klarmachen, dass wir nicht kurz vor einem Durchbruch stehen." Beide Seiten wollten eine gemeinsame Lösung für einen britischen EU-Austritt. "Wir warten immer noch auf ernsthafte Vorschläge der britischen Regierung."

Hotelbrand am Wiener Alsergrund - Brandwache war im Einsatz

Wien - Ein Brand in einem Apartmenthotel am Wiener Alsergrund hat ab Donnerstagnachmittag die Feuerwehr beschäftigt. Das Feuer war gegen 17.00 Uhr im fünften Obergeschoß in der Rossauer Lände 23 ausgebrochen, erst am späteren Abend hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. In den Nachtstunden war eine Brandwache im Einsatz, um Glutnester zu bekämpfen, so ein Sprecher Freitagfrüh. Drei Menschen wurden laut Berufsrettung leicht verletzt.

