Frau in Wien-Wieden mit Holzlatte erschlagen

Wien - Ein 32-Jähriger soll Freitagnachmittag in Wien-Wieden seine gleichaltrige Ehefrau aus Eifersucht mit einer Holzlatte erschlagen haben. Der Mann ging gegen 14.00 Uhr zur Polizei und meldete die Bluttat. Die Beamten fanden die Frau tot in der Wohnung liegen, berichtete die Polizei. Am Hinterkopf klaffte eine blutige Wunde. Der 32-Jährige wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Irans Revolutionsgarden warnen bei Angriff mit Vergeltung

Teheran - Nach der Ankündigung der USA, ihre Streitkräfte in der Golfregion zu verstärken, hat der Iran für den Fall eines Angriffs auf sein Land mit massiver Vergeltung gedroht. "Wer auch immer möchte, dass sein Land zum Hauptschlachtfeld wird, nur zu", sagte der Kommandant der mächtigen Revolutionsgarden, Hossein Salami, am Samstag in Teheran. Am Freitag hatten die USA als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen eine "moderate" Verstärkung ihrer Truppen in der Golfregion angekündigt.

Malta rettet zahlreiche Migranten aus Seenot

Valletta - Kurz vor einem EU-Treffen zur Verteilung von Bootsflüchtlingen auf Malta hat der Inselstaat mehr als 200 Migranten aus Seenot gerettet. Insgesamt seien in der Nacht auf Samstag 262 Menschen von verschiedenen Booten aufgenommen worden, teilte das Militär mit. Die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta sowie Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft Finnland und der EU-Kommission wollen am Montag auf Malta über einen Verteilmechanismus von Migranten beraten, die auf dem Mittelmeer gerettet wurden.

ÖVP will Supermärkten Wegwerfen von Lebensmitteln verbieten

Wien - Die ÖVP will gesetzlich regeln, dass Supermärkte künftig genussfähige Lebensmittel nicht mehr wegschmeißen dürfen. Derzeit buche der Handel pro Jahr rund 80.000 Tonnen an Produkten aus, nur 12.000 Tonnen würden an Bedürftige weitergegeben. In der nächsten Legislaturperiode solle ein Verbot beschlossen werden, "das zumindest für große Supermärkte gilt". Die Wirtschaftskammer lehnt die ÖVP-Pläne ab.

Verfahren wegen Attentatspläne auf Strache eingestellt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat ihr Verfahren wegen angeblicher Attentatspläne auf den früheren Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eingestellt. Das berichtet der "Kurier" unter Berufung auf den Verteidiger des ursprünglich Verdächtigen. Der Anwalt Wolfgang Blaschitz sieht belegt, dass die Verdächtigungen des Belastungszeugen gegen seinen Mandanten "Hirngespinste" gewesen seien.

Dreijähriger in OÖ drei Stunden lang in Bus vergessen

Dorf an der Pram - In Dorf an der Pram (Bezirk Schärding) ist am Freitag der Vorwoche ein dreijähriger Bub drei Stunden lang in einem Kindergartenbus vergessen worden. Der Bürgermeister der Gemeinde, Karl Einböck, bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht in der "Kronen Zeitung". Der Ortschef sprach von einer Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände. "Der Bub dürfte den Vorfall aber gut überstanden haben", so Einböck.

Schriftsteller Thomas Hettche erhielt Breitbach-Preis

Koblenz/Berlin - Der Schriftsteller Thomas Hettche hat eine der höchstdotierten deutschen Auszeichnungen für Literatur bekommen. Im Theater Koblenz erhielt er am Freitagabend den mit 50.000 Euro verbundenen Joseph-Breitbach-Preis. Die Jury würdigte ihn als einen "eminenten Stilisten", "der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet hat und seit seinem 1989 erschienenen Romandebüt 'Ludwig muss sterben' zu den herausragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört".

186. Oktoberfest in München eröffnet

München - Ozapft is: Mit erneut zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier auf der Wiesn angezapft und damit das 186. Oktoberfest eröffnet. Die erste Maß Bier reichte er Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten dazu den Start des größten Volksfests der Welt. Schon um 9.00 Uhr, drei Stunden vor dem offiziellen Festbeginn, hatten Zehntausende Wiesn-Besucher das Festgelände gestürmt.

