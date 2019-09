Hofer suspendierte FP-Klubobmann in Niederösterreich

Wien/St. Pölten - FPÖ-Obmann Norbert Hofer hat erstmals von seinem Suspendierungsrecht Gebrauch gemacht. Dabei hat es gleich einen hochrangigen Vertreter der Freiheitlichen getroffen, nämlich den Klubobmann im niederösterreichischen Landtag. Martin Huber hatte zu Adolf Hitlers Geburtstag am 20. April Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" auf Facebook gepostet. Eine Recherche habe ergeben, dass Huber an keinem anderen Tag Geburtstagswünsche ausgesprochen habe, erklärte Hofer.

Wieder Vorwürfe gegen Ex-Innenminister Kickl

Wien - Mitten in den Intensivwahlkampf platzen neue Vorwürfe gegen den freiheitlichen Listenzweiten Herbert Kickl. Der Ex-Innenminister soll genehmigt haben, dass sein Kabinettschef im Ministerium, Reinhard Teufel, ausgiebig mit einem Dienstwagen unterwegs sein konnte. Mehr als 96.000 Kilometer sollen es in nur 17 Monaten Amtszeit gewesen sein und damit deutlich mehr als bei Kickl selbst, berichtet Ö1. Teufel wies die Vorwürfe als "Schmuddelkampagne" zurück. Es sei alles auf dem Boden der gesetzlichen Grundlagen erfolgt und rechtlich sauber.

PVA schätzt Mehrkosten zunächst auf rund 50 Millionen Euro

Wien - Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) schätzt die Mehrkosten durch die Abschaffung der Abschläge nach 45 Beitragsjahren im kommenden Jahr auf 40 bis 50 Millionen Euro im Bereich der Arbeitnehmer. Rund zehn bis 20 Mio. Euro könnten noch durch Selbstständige dazu kommen, erklärte PVA-Obmann Manfred Anderle im Gespräch mit der APA. Am Freitag hatten ÖVP-Kreise von fast 400 Mio. Euro gesprochen.

Ehefrau aus Eifersucht in Wien mit Holzlatte erschlagen

Wien - Ein 32-Jähriger soll am Freitagnachmittag in Wien-Wieden seine gleichaltrige Ehefrau aus Eifersucht mit einer Holzlatte erschlagen haben. Der Mann ging gegen 14.00 Uhr zur Polizei und meldete die Bluttat. Die Beamten fanden die Frau tot in der Wohnung liegen, berichtete die Polizei. Am Hinterkopf klaffte eine blutige Wunde. Der 32-Jährige wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Die Leiche der Frau wird noch am Samstag obduziert, so die Polizei.

Streit in Labour-Partei über Brexit spitzt sich zu

Brighton/London - Die Auseinandersetzung in der britischen Oppositionspartei Labour über den Brexit gewinnt an Schärfe. Am Samstag scheiterte bei der Labour-Jahreskonferenz in Brighton der Versuch des linken Parteiflügels, den Posten des stellvertretenden Parteivorsitzenden abzuschaffen. Parteivize ist derzeit Tom Watson. Dieser fordert im Gegensatz zu Parteichef Jeremy Corbyn ein neues Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU vor Neuwahlen. Corbyn strebt eine Volksbefragung erst nach Wahlen an.

Irans Revolutionsgarden warnen bei Angriff mit Vergeltung

Teheran - Nach der Ankündigung der USA, ihre Streitkräfte in der Golfregion zu verstärken, hat der Iran für den Fall eines Angriffs auf sein Land mit massiver Vergeltung gedroht. "Wer auch immer möchte, dass sein Land zum Hauptschlachtfeld wird, nur zu", sagte der Kommandant der mächtigen Revolutionsgarden, Hossein Salami, am Samstag in Teheran. Am Freitag hatten die USA als Reaktion auf die Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen eine "moderate" Verstärkung ihrer Truppen in der Golfregion angekündigt.

"Cleanup Day"-Aufräumaktionen in Asien und Australien

Sydney/Hanoi - Bei gemeinsamen Aufräumaktionen zum weltweiten "Cleanup Day" haben Tausende Umweltaktivisten in Asien und Australien Müll an Stränden, Flüssen und in Städten eingesammelt. An den von der globalen Stiftung "Let's do it" organisierten Aktionen beteiligten sich unter anderem Bewohner der Fidschi-Inseln, der Philippinen, Vietnams, Chinas und der australischen Ostküste. Sie sollen auf die Unmengen Plastikmüll weltweit aufmerksam machen.

Wieder zwei Schläge - 186. Oktoberfest in München eröffnet

München - Ozapft is: Mit erneut zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag das erste Fass Bier auf der Wiesn angezapft und damit das 186. Oktoberfest eröffnet. Die erste Maß Bier reichte er Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Danach bekamen auch die Wiesn-Gäste in den Zelten das erste Bier. Zehn Minuten nach dem Anzapfen behandelten die Sanitäter die erste "Bierleiche", eine 18-jährige Engländerin. Bis zum 6. Oktober werden gut sechs Millionen Gäste erwartet.

