Hofer suspendierte FPNÖ-Klubobmann Huber

Wien/St. Pölten - Der Klubchef der niederösterreichischen FPÖ, Martin Huber, ist am Samstag aus der FPÖ suspendiert worden. Der 49-Jährige hatte 2014 zu Adolf Hitlers Geburtstag Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" auf Facebook gepostet. Huber gab den Eintrag zu, bestritt aber jede Nähe zum Nationalsozialismus. Die ÖVP bis hinauf zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich empört.

"Nie wieder Schwarz-Blau": Tausende bei Demo in Wien

Wien - Eine Woche vor der Nationalratswahl haben am Samstagnachmittag Tausende Menschen gegen eine Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition demonstriert. Neben NGO-Vertretern und Gewerkschaftern nahmen auch Politiker von SPÖ, JETZT und den Grünen an dem Demonstrationszug über die Mariahilferstraße zum Heldenplatz teil, an dessen Spitze ein Plakat mit der Aufschrift "Nie wieder Schwarz-Blau" getragen wurde.

Ausschreitungen in Paris nach Gelbwesten-Protest

Paris - Zerschlagene Fensterscheiben, brennende E-Scooter, geplünderte Geschäfte: Während einer Demonstration für mehr Klimaschutz ist es am Samstag in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Verantwortlich dafür waren vermummte Demonstranten des "Schwarzen Blocks", die zuvor am wöchentlichen Gelbwesten-Protest teilgenommen hatten. Mehr als 120 Menschen wurden laut Polizei festgenommen.

Thunberg bei Jugendklimagipfel: "Uns kann niemand stoppen"

New York/Wien - Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat nach den weltweiten Klimaprotesten vor den Vereinten Nationen den Kampf gegen die Klimakrise beschworen. "Gestern sind Millionen Menschen rund um den Globus marschiert und haben wirkliche Klimamaßnahmen verlangt, vor allem junge Leute", sagte die 16-Jährige am Samstag beim UNO-Jugendklimagipfel in New York. "Wir haben gezeigt, dass wir geeint sind und dass uns junge Leute niemand stoppen kann", sagte Thunberg. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm am "Youth Climate Summit" teil.

PVA schätzt Mehrkosten zunächst auf rund 50 Millionen Euro

Wien - Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) schätzt die Mehrkosten durch die Abschaffung der Abschläge nach 45 Beitragsjahren im kommenden Jahr auf 40 bis 50 Millionen Euro im Bereich der Arbeitnehmer. Rund zehn bis 20 Mio. Euro könnten noch durch Selbstständige dazu kommen, erklärte PVA-Obmann Manfred Anderle im Gespräch mit der APA. Am Freitag hatten ÖVP-Kreise von fast 400 Mio. Euro gesprochen.

Trauer um Evangelischen Altbischof Dieter Knall

Graz/Wien - Der Altbischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich und frühere Superintendent der Diözese Steiermark, Dieter Knall, ist am Samstag gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Dies teilte der Evangelische Pressedienst am Samstag mit. Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka hob in einer ersten Reaktion Knalls Wirken zur Öffnung der Evangelischen Kirche hervor.

Wiener Polizei feierte 150-jähriges Jubiläum am Rathausplatz

Wien - Die Wiener Polizei hat am Samstagnachmittag ihr 150-jähriges Bestehen am Rathausplatz gefeiert. Auf eine Parade mit Leistungsschau verschiedener Einheiten und einer Abordnung in historischen Uniformen folgte ein Festakt mit Ehrengästen aus der Politik. "Es lebe die Wiener Polizei, es lebe die Republik Österreich", schloss die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) ihre Rede.

Personelle Änderungen bei Staatsballett unter neuem Leiter

Wien - Mit nächster Saison übernimmt Martin Schläpfer das Wiener Staatsballett, und unter seiner Direktion wird offenkundig auch das Ensemble anders aussehen. Kolportiert wird, dass 23 Tänzerinnen und Tänzer die 103-köpfige Compagnie verlassen müssen. Während man diese Zahl nicht kommentieren wollte, bestätigte die designierte Ballettdirektion "personelle Veränderungen" gegenüber der APA.

