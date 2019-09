Hofer suspendierte FPNÖ-Klubobmann Huber

Wien/St. Pölten - Der Klubchef der niederösterreichischen FPÖ, Martin Huber, ist am Samstag aus der FPÖ suspendiert worden. Der 49-Jährige hatte 2014 zu Adolf Hitlers Geburtstag Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" auf Facebook gepostet. Huber gab den Eintrag zu, bestritt aber jede Nähe zum Nationalsozialismus. Die ÖVP bis hinauf zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich empört.

"Nie wieder Schwarz-Blau": Tausende bei Demo in Wien

Wien - Eine Woche vor der Nationalratswahl haben am Samstagnachmittag Tausende Menschen gegen eine Neuauflage der ÖVP-FPÖ-Koalition demonstriert. Neben NGO-Vertretern und Gewerkschaftern nahmen auch Politiker von SPÖ, JETZT und den Grünen an dem Demonstrationszug über die Mariahilferstraße zum Heldenplatz teil, an dessen Spitze ein Plakat mit der Aufschrift "Nie wieder Schwarz-Blau" getragen wurde.

VdB, Bierlein, Patek und Schallenberg bei Guterres

New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekommt am Sonntag Besuch aus Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Umweltministerin Maria Patek und Außenminister Alexander Schallenberg sind im Hauptquartier der Vereinten Nation beim früheren portugiesischen Ministerpräsidenten zu Gast.

Ausschreitungen in Paris nach Gelbwesten-Protest

Paris - Zerschlagene Fensterscheiben, brennende E-Scooter, geplünderte Geschäfte: Während einer Demonstration für mehr Klimaschutz ist es am Samstag in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Verantwortlich dafür waren vermummte Demonstranten des "Schwarzen Blocks", die zuvor am wöchentlichen Gelbwesten-Protest teilgenommen hatten. Mehr als 120 Menschen wurden laut Polizei festgenommen.

Dutzende Verletzte bei Erdbebenserie in Albanien

Tirana - Bei mehreren Erdbeben im Balkanstaat Albanien sind Dutzende Menschen verletzt worden. Das albanische Gesundheitsministerium meldete zunächst 68 Verletzte, von denen 21 stationär behandelt würden. Die meisten seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Medien zufolge lösten die starken Beben Panik in Tirana und Durr�s aus. Die Erdstöße waren auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren, wie es in Medienberichten aus den beiden Ländern hieß.

Wiener Polizei feierte 150-jähriges Jubiläum am Rathausplatz

Wien - Die Wiener Polizei hat am Samstagnachmittag ihr 150-jähriges Bestehen am Rathausplatz gefeiert. Auf eine Parade mit Leistungsschau verschiedener Einheiten und einer Abordnung in historischen Uniformen folgte ein Festakt mit Ehrengästen aus der Politik. "Es lebe die Wiener Polizei, es lebe die Republik Österreich", schloss die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) ihre Rede.

Verwaltungsrat von Thomas Cook berät über drohenden Bankrott

London - Der Verwaltungsrat von Thomas Cook beschäftigt sich am Sonntag mit dem drohenden Bankrott des weltweit zweitgrößten Reisekonzerns. Am Freitag hatte das britische Unternehmen angekündigt, dass es zusätzlich zu einem von privaten Investoren zugesagten Rettungspaket in Höhe von 900 Millionen Pfund (1,02 Mrd. Euro) weitere 200 Millionen benötige, um eine Pleite abzuwenden.

"Game of Thrones" letztes Mal Favorit bei Emmy-Verleihung

Los Angeles - In Los Angeles findet am Sonntagabend (Ortszeit, Montag 02.00 Uhr MESZ) die 71. Verleihung des renommierten US-Fernsehpreises Emmy statt. Dabei könnte zum letzten Mal die Fantasy-Serie "Game of Thrones" abräumen, die heuer nach acht Staffeln eingestellt wurde und abschließend mit 32 Emmy-Nominierungen einen neuen Rekord aufstellte.

