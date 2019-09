Mehr als 100 Verletzte bei Erdbeben in Albanien

Tirana - Bei mehreren Erdbeben sind am Samstag in Albanien mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die Erdstöße versetzten viele in Angst und Schrecken und richteten Sachschäden an. Die Zahl der Verletzten stieg bis zum späten Samstagabend auf mindestens 108, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Gesundheitsdienste berichteten. Die meisten von ihnen seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Ein heftiges Nachbeben in der Nacht auf Sonntag sorgte für neue Ängste unter den Menschen.

Pariser Klima-Kundgebung von Ausschreitungen überschattet

Paris - Eine Klimademonstration in Paris mit rund 15.000 Teilnehmern ist am Samstag von Gewalt von Linksradikalen überschattet worden. Gewaltbereite Mitglieder des sogenannten Schwarzen Blocks mischten sich nach Behördenangaben unter die Teilnehmer der Klimakundgebung, zündeten Mistkübel an und schlugen Scheiben ein. Die Polizei setzte Tränengas ein, es gab mehr als 160 Festnahmen.

Van der Bellen, Bierlein, Patek und Schallenberg bei Guterres

New York - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekommt am Sonntag Besuch aus Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, Umweltministerin Maria Patek und Außenminister Alexander Schallenberg sind im Hauptquartier der Vereinten Nationen beim früheren portugiesischen Ministerpräsidenten zu Gast. Der Meinungsaustausch erfolgt im Vorfeld des Klimagipfels am Montag und der am Dienstag beginnenden Generaldebatte im Rahmen der UNO-Vollversammlung.

Hofer suspendierte FPNÖ-Klubobmann Huber

Wien/St. Pölten - Der Klubchef der niederösterreichischen FPÖ, Martin Huber, ist am Samstag aus der FPÖ suspendiert worden. Der 49-Jährige hatte 2014 zu Adolf Hitlers Geburtstag Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" auf Facebook gepostet. Huber gab den Eintrag zu, bestritt aber jede Nähe zum Nationalsozialismus. Die ÖVP bis hinauf zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigte sich empört.

Aufruf zu neuen Protesten in Ägypten

Kairo - Nach den regierungskritischen Protesten in Kairo mit dutzenden Festnahmen hat die ägyptische Polizei ihr Aufgebot massiv verstärkt. Am symbolträchtigen Tahrir-Platz und in der Altstadt von Kairo waren am Samstag zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz, um einen Ausbruch neuer Demonstrationen zu verhindern. Der Initiator der Protestaktion, der im spanischen Exil lebende ägyptische Unternehmer Mohamed Ali, rief unterdessen für den kommenden Freitag zu neuen Massenprotesten auf.

UNO begrüßt Houthi-Initiative zu Angriffsstopp auf Saudi-Arabien

New York/Sanaa - Die UNO hat die Ankündigung der Houthi-Rebellen im Jemen begrüßt, alle Angriffe auf Saudi-Arabien zu stoppen. Eine Umsetzung der Houthi-Initiative könne eine "kraftvolle Botschaft des Willens" sein, "diesen Krieg zu beenden", erklärte der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Martin Griffiths, am Samstag in New York. Saudi-Arabien reagierte mit Zurückhaltung auf die Ankündigung und erklärte, man werde sehen, ob sich die Rebellen daran hielten.

Verwaltungsrat von Thomas Cook berät über drohenden Bankrott

London - Der Verwaltungsrat von Thomas Cook beschäftigt sich am Sonntag mit dem drohenden Bankrott des weltweit zweitgrößten Reisekonzerns. Am Freitag hatte das britische Unternehmen angekündigt, dass es zusätzlich zu einem von privaten Investoren zugesagten Rettungspaket in Höhe von 900 Millionen Pfund (1,02 Mrd. Euro) weitere 200 Millionen benötige, um eine Pleite abzuwenden.

Deutscher bei Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen

Längenfeld - Ein 50-jähriger Deutscher ist am Samstagnachmittag bei einem Alpinunfall im Tiroler Bezirk Imst ums Leben gekommen. Der Mann stürzte etwa 30 Meter unterhalb des Gipfels der Mutterberger Seespitze in Gries bei Längenfeld rund 200 Meter über eine schneebedeckte und felsdurchsetzte Steilrinne und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

