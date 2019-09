Endspurt im Wahlkampf: Urnengang in einer Woche

Wien - In einer Woche wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Der Wahlkampf-Endspurt beginnt bereits am Sonntagabend mit der gemeinsamen "Elefantenrunde" der Spitzenkandidaten auf den Privatsendern Puls4, ATV und Servus TV. Bühne bietet den Parteien auch noch die Nationalratssitzung am Mittwoch vor der Wahl. Die klassische ORF 2-"Elefantenrunde" bildet am Donnerstag den Abschluss des TV-Wahlkampfs. Am Freitag halten dann fast alle Parteien ihre Abschlussveranstaltungen ab.

Auch die Bevölkerung wünscht sich mehr Geld fürs Bundesheer

Wien - Die Forderungen im Zustandsbericht für das Bundesheer decken sich laut einer Umfrage im Auftrag des Verteidigungsministeriums zu einem großen Teil mit den Wünschen der Bevölkerung. 61 Prozent wollen demnach eine Budgeterhöhung, 26 Prozent meinen, die Ausgaben sollten gleich bleiben und nur acht Prozent wünschen sich eine Kürzung. Das Bundesheer wird allerdings weiterhin in erster Linie mit Katastrophenhilfe in Verbindung gebracht und weniger als Streit- oder Kriegsmacht.

Bierlein gedachte in New York der Opfer von 9/11

New York - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Samstag am Rande der UNO-Vollversammlung in New York das 9/11-Memorial am Ground Zero besucht. Bierlein legte zum Gedenken an die Opfer Blumen nieder. Unter den 3.000 Opfern der den islamistischen Terroranschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 waren auch zwei in Österreich gebürtige Personen. Am Abend traf die Kanzlerin den aus Wien stammenden Nobelpreisträger Eric Kandel, der vor den Nazis in die USA geflohen war.

Guterres lobte Jugendliche beim UNO-Klima-Jugendgipfel

New York - Einen Tag nach den weltweiten Klimaprotesten haben sich in New York hunderte junge Menschen zum ersten UNO-Jugendgipfel für Klimaschutz versammelt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres lobte am Samstag das Engagement der Jugendlichen. Sie hätten einen "Moment des Wandels" herbeigeführt, sagte er. Zu dem Treffe, an dem auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg teilnahm, hatten die Vereinten Nationen 500 Jugendliche sowie im Klimaschutz engagierte Unternehmer eingeladen.

Mann in Colmar steuerte Auto offenbar absichtlich in Moschee

Colmar - Im elsässischen Colmar hat ein anscheinend psychisch kranker Mann am Samstagabend offenbar absichtlich sein Auto in eine Moschee gesteuert, jedoch niemanden verletzt. Nach dem Vorfall vor der Großen Moschee von Colmar sei der Mann festgenommen worden, teilte die Präfektur des Departements Haut-Rhin mit. Abgesehen vom Fahrer habe niemand Verletzungen erlitten. Der Mann habe sich selbst mit einer Stichwaffe verletzt. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und müsse operiert werden.

Verletzte bei Erdbeben in Albanien - Nächtliches Nachbeben

Tirana - Bei mehreren Erdbeben sind am Samstag in Albanien mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die Erdstöße versetzten viele in Angst und Schrecken und richteten Sachschäden an. Die Zahl der Verletzten stieg bis zum späten Samstagabend auf mindestens 108 an, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Gesundheitsdienste berichteten. Die meisten von ihnen seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Ein heftiges Nachbeben kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Sonntag sorgte für neue Ängste.

Deutscher bei Alpinunfall in Tirol ums Leben gekommen

Längenfeld - Ein 50-jähriger Deutscher ist am Samstagnachmittag bei einem Alpinunfall im Tiroler Bezirk Imst ums Leben gekommen. Der Mann stürzte etwa 30 Meter unterhalb des Gipfels der Mutterberger Seespitze in Gries bei Längenfeld rund 200 Meter über eine schneebedeckte und felsdurchsetzte Steilrinne und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu Seine Leiche und die vier ebenfalls deutschen Begleiter wurden mit einem Polizeihubschrauber geborgen, nachdem diese einen Notruf abgesetzt hatten.

Schwere Beute im Kinderwagen verriet Einbrecherin in USA

San Francisco - Eine Frau hat beim Einbruch in Kalifornien im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht, doch die vielen Münzen im "Fluchtwagen" waren dann verräterisch. Nach einem Bericht örtlicher Medien vom Samstag hatte eine 29-jährige Einbrecherin in Bakersfield 6.000 US-Dollar erbeutet, allerdings alles in Vierteldollar-Münzen. Die schweren Beutel mit den Münzen versteckte sie dann in einem Kinderwagen, den sie nur mühsam schieben konnte. Die Beute der Frau wog damit knapp über 136 Kilogramm.

