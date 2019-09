Kurz glaubt an engeres Rennen als in Umfragen

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz will seine Partei nicht vorzeitig in die Siegerrolle für die Nationalratswahl drängen lassen. "Ich glaube, dass es deutlich enger werden wird", sagte er in der ORF-"Pressestunde" zu Umfragen, die die Volkspartei mehr als zehn Prozentpunkte vor den Verfolgern sehen. Seine Sorge sei, dass es eine Mehrheit an der ÖVP vorbei gebe. Die Wahlkampfgrenze von sieben Millionen Euro wird die ÖVP laut Kurz einhalten. Indes betonte SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner, bei der Wahl Platz 1 erzielen zu wollen. Eine Koalition mit der FPÖ schloss sie neuerlich aus.

Van der Bellen und Patek bei UNO-Klimagipfel

New York - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Umweltministerin Maria Patek nehmen am Montag an dem von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres einberufenen Klimagipfel in New York teil. Am Abend wird Van der Bellen im Vorfeld der am Dienstag beginnenden Generalsdebatte im Rahmen der 74. Vollversammlung der Vereinten Nationen auch bei einem "Leaders for Nature und People Event" eine Rede halten. Patek will Österreich in New York "als eines der führenden Länder beim Anteil Erneuerbaren Stroms" präsentieren.

Trump bestätigte Biden als Thema bei Selenskyj-Telefonat

Washington - Im Streit um sein Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump bestätigt, dass der demokratische Politiker Joe Biden und dessen Sohn Hunter Thema des Gesprächs waren. Es sei um eine mögliche Verwicklung der beiden in Korruption in der Ukraine gegangen, sagte Trump. Zugleich äußerte der US-Präsident die Hoffnung, dass das äußerst umstrittene Telefonat veröffentlicht werde. Trump soll laut Medienberichten am 25. Juli mit Selenskyj telefoniert und diesen aufgefordert haben, kompromittierende Informationen über Bidens Sohn Hunter zusammenzutragen.

Beratung in Malta über Seenotrettung im Mittelmeer

Vittoriosa - Die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta verhandeln am Montag über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten. Bei dem Treffen in der maltesischen Stadt Vittoriosa soll eine Grundsatzeinigung dafür gefunden werden, wie Bootsmigranten aus dem zentralen Mittelmeer künftig auf andere EU-Staaten verteilt werden. An dem Treffen wollen auch EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos und die finnische Innenministerin Maria Ohisalo teilnehmen. Finnland hat derzeit den Vorsitz der EU-Staaten inne.

Urteil zu parlamentarischer Pause in Großbritannien erwartet

London - Das oberste britische Gericht will in diesen Tagen - vermutlich am Montag - eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen. Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte.

Herbstlohnrunde startet mit Verhandlungen für Metaller-KV

Wien - Am Montagvormittag startet die Herbstlohnrunde mit den Metallern. Zuerst kommt es zur traditionellen Forderungsübergabe durch die Gewerkschafter an die Arbeitgebervertreter in der Wirtschaftskammer. Danach gibt es auch gleich die erste Verhandlungsrunde. Der Abschluss im Metaller-KV gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in anderen Branchen. Im Vorfeld hatte die Gewerkschaft eine "Erntezeit für Beschäftigte" ausgerufen, weil es in der Metallbranche in den vergangenen Jahren gut lief.

Vier Tote bei Verkehrsunfall auf der S31 im Burgenland

Weppersdorf/Neutal - Ein schwerer Verkehrsunfall hat Sonntagnachmittag auf der Burgenland-Schnellstraße (S31) vier Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Einsatzkräfte waren gegen 17.00 Uhr zwischen Weppersdorf und Neutal im Bezirk Oberpullendorf zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Für die Insassen, drei Frauen und ein Mann, kam jede medizinische Hilfe zu spät. An der Kollision waren laut Angaben der Landespolizeidirektion ein Pkw mit deutschem Kennzeichen und ein in Wien zugelassenes Auto beteiligt.

Fünfjähriger wurde im Bezirk Hollabrunn von Hund gebissen

Hadres - Ein Fünfjähriger ist am Sonntag in Obritz in der Gemeinde Hadres (Bezirk Hollabrunn) vom Hund seiner Großeltern gebissen worden. Der Bub erlitt Nackenverletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das SMZ Ost nach Wien geflogen, berichtete die Polizei. Die beiden Tierhalter werden der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Die Besitzerin der Tiere ist im Besitz eines Sachkundeausweises für Hundeführer, betonte die Exekutive.

