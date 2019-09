Kurz, Rendi-Wagner und Hofer duellierten sich in Puls4

Wien - Inhaltlich haben sich bei bei den Puls4-Duellen am Montagabend die erwartbaren Konfliktlinien zwischen den Kandidaten von ÖVP, SPÖ und FPÖ aufgetan. Während die Diskussion zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und FPÖ-Chef Norbert Hofer weitgehend konziliant verlief und man viele Gemeinsamkeiten ortete, war der Ton zwischen Hofer und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) rauer. Auch Kurz und die SPÖ-Chefin schenkten einander nichts. Der ÖVP-Chef ortete im Duell mit Rendi-Wagner "ganz fundamentale Unterschiede" zur Sozialdemokratie.

Klimagipfel: Thunberg-Kritik an Politik - Guterres zufrieden

New York - Beim UNO-Klimagipfel in New York hat die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg Politikern aus aller Welt eklatantes Versagen vorgeworfen. "Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt ihr es wagen!", sagte die 16-Jährige am Montag in New York. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zeigte sich unterdessen zufrieden mit dem von ihm einberufenen Klimagipfel.

Trump spricht bei UNO-Vollversammlung

New York - Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und dem Iran beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) die Generaldebatte bei der UNO-Vollversammlung in New York. Mit Spannung wird die Ansprache von US-Präsident Donald Trump erwartet, der als einer der ersten Redner das Wort ergreifen wird. Im vergangenen Jahr hatte Trump der Führung in Teheran bei der UNO-Vollversammlung vorgeworfen, "Chaos, Tod und Zerstörung" zu säen. Seitdem ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran gefährlich eskaliert.

Europäer sehen den Iran hinter Öl-Angriff

Teheran - Nach tagelangem Zögern beziehen Deutschland, Frankreich und Großbritannien klar Position im Fall des Drohnen-Angriffs auf saudische Ölanlagen. In einer am Montag in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung machten die drei großen EU-Staaten wie die USA den Iran für die Drohnen-Angriffe verantwortlich. "Es gibt keine andere plausible Erklärung", heißt es in dem Text. Mit Spannung wird erwartet, wie sich US-Präsident Trump in der UNO-Generaldebatte zum Thema äußern wird.

Britischer Supreme Court urteilt zu Parlaments-Zwangspause

London - Das oberste britische Gericht will am späten Dienstagvormittag eine Entscheidung zu der von Premierminister Boris Johnson auferlegten Zwangspause des Parlaments treffen. Die elf Richter des Supreme Courts müssen entscheiden, ob sie in den Streit zwischen Parlament und Regierung eingreifen. Falls sie diesen Weg wählen, stünde ein Urteil darüber an, ob Johnson gegen das Gesetz verstoßen hat, als er bei Königin Elizabeth II. eine fünfwöchige Parlamentspause erwirkte. Eine Niederlage wäre ein schwerer Schlag für Johnson und dürfte Rücktrittsforderungen nach sich ziehen.

Netanyahu und Gantz einigten sich auf Sondierungen

Jerusalem - Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel haben sich Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein politischer Rivale Benny Gantz auf Sondierungen über eine Regierungskoalition geeinigt. Die beiden wurden am Montagabend in Jerusalem von Staatschef Reuven Rivlin empfangen. Im Anschluss an das Treffen kündigten Netanyahu und Gantz Gespräche zwischen ihren Chefunterhändlern am Dienstag an. "Wir sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen", erklärte Rivlin.

Boeing zahlt 144.500 Dollar pro Absturzopfer

Washington - Der US-Luftfahrtkonzern Boeing startet sein Entschädigungsprogramm für Angehörige der Opfer der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien. Die Familien der 346 Menschen, die bei den Unglücken starben, sollen jeweils rund 144.500 Dollar (131.543 Euro) erhalten, wie Boeings von US-Staranwalt Ken Feinberg verwalteter Kompensationsfonds am Montag in Washington mitteilte. Boeing hatte im Juli bekanntgegeben, 100 Millionen Dollar an Finanzhilfe bereitzustellen.

