Kurz, Rendi-Wagner und Hofer duellierten sich in Puls4

Wien - Inhaltlich haben sich bei bei den Puls4-Duellen am Montagabend die erwartbaren Konfliktlinien zwischen den Kandidaten von ÖVP, SPÖ und FPÖ aufgetan. Während die Diskussion zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und FPÖ-Chef Norbert Hofer weitgehend konziliant verlief und man viele Gemeinsamkeiten ortete, war der Ton zwischen Hofer und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) rauer. Auch Kurz und die SPÖ-Chefin schenkten einander nichts. Der ÖVP-Chef ortete im Duell mit Rendi-Wagner "ganz fundamentale Unterschiede" zur Sozialdemokratie.

Klimagipfel: Thunberg-Kritik an Politik - Guterres zufrieden

New York - Beim UNO-Klimagipfel in New York hat die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg Politikern aus aller Welt eklatantes Versagen vorgeworfen. "Menschen leiden. Menschen sterben. Wir befinden uns am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, woran ihr denken könnt, sind Geld und Märchen von ewigem Wachstum. Wie könnt ihr es wagen!", sagte die 16-Jährige am Montag in New York. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres zeigte sich unterdessen zufrieden mit dem von ihm einberufenen Klimagipfel.

Europäer sehen den Iran hinter Öl-Angriff

Teheran - Nach tagelangem Zögern beziehen Deutschland, Frankreich und Großbritannien klar Position im Fall des Drohnen-Angriffs auf saudische Ölanlagen. In einer am Montag in New York veröffentlichten gemeinsamen Erklärung machten die drei großen EU-Staaten wie die USA den Iran für die Drohnen-Angriffe verantwortlich. "Es gibt keine andere plausible Erklärung", heißt es in dem Text. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson betonten, dass sie dennoch am Atomabkommen mit dem Iran festhalten.

Likud und Blau-Weiß verhandeln über Große Koalition

Jerusalem - Nach der Wahl in Israel nehmen der rechtskonservative Likud von Benjamin Netanyahu und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz Verhandlungen über die Bildung einer Großen Koalition auf. Teams beider Seiten wollten nach Angaben der Parteien am Dienstag Gespräche beginnen. Netanyahu und Gantz hatten sich am Montagabend bei Staatspräsident Reuven Rivlin getroffen. Am Mittwoch wollten sich beide erneut mit dem Präsidenten treffen. Dann sollen auch die endgültigen Wahlergebnisse veröffentlicht werden. Danach muss Rivlin entscheiden, wen der beiden er mit der Regierungsbildung beauftragt.

Acht Babys bei Feuer in algerischem Krankenhaus gestorben

Algier - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im Osten Algeriens sind acht Neugeborene ums Leben gekommen. Die Babys seien in der Nacht auf Dienstag teils an Verbrennungen, teils an Rauchvergiftungen gestorben, berichtetet der algerische Zivilschutz. Elf Babys, 107 Frauen und 28 Beschäftigte hätten vor den Flammen in einem Krankenhaus in Oued Souf in Sicherheit gebracht werden können. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 3.50 Uhr Ortszeit (4.50 Uhr MESZ) in der Entbindungsstation ausgebrochen. Die Brandursache sei noch unklar.

Explosion in Tirol: Angebohrte Gasleitung offenbar Ursache

St. Jodok - Nach der Explosion in einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner am Montagvormittag, bei dem eine Frau verschüttet und elf Personen verletzt worden waren, steht die Ursache offenbar fest. Eine angebohrte Gasleitung habe letztlich zur Explosion geführt, hieß es von der Polizei gegenüber dem ORF Tirol. Man habe die Stelle gefunden, an der sich der Bohrkopf bei durchgeführten Bohrungen befunden hat. Die Suche nach der vermissten, verschütteten 91-jährigen Bewohnerin war kurz nach Mitternacht vorerst eingestellt worden und soll heute fortgesetzt werden.

Mehrere Wildschweine auf A2 bei Bad Waltersdorf getötet

Bad Waltersdorf - Eine Rotte Wildschweine hat sich Dienstagfrüh auf die Südautobahn (A2) im Bereich zwischen Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und Ilz verirrt. Mindestens sieben Tiere wurden von Fahrzeugen erfasst und verendeten, bestätigte die Autobahnpolizei Hartberg einen Bericht des ORF Steiermark. Vier Pkw und ein Lkw wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Thomas-Cook-Kunden können Belege bis 17. November einreichen

Wien/London - Die von der Insolvenz des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook betroffenen österreichischen Pauschalreisenden können Buchungs- und Zahlungsbestätigungen beim zuständigen Abwickler Allianz Partners (AWP) bis spätestens 17. November 2019 einreichen. Für Kunden der Thomas Cook Austria AG wurde eine 24-Stunden-Hotline (+43 1 525 03 6853) eingerichtet, teilte AWP mit. "Die Reisenden erhalten ihre vollen Ansprüche erstattet, sofern die Höhe der Versicherungsdeckung dazu ausreicht. Ansonsten werden die Reisenden entsprechend aliquot entschädigt", so der Abwickler.

