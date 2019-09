Wahlkampfthema leistbares Wohnen zum Auftakt im Nationalrat

Wien - In der letzten Sitzung vor der Nationalratswahl ist die Aktuelle Stunde als Wahlkampfbühne genützt worden. Die SPÖ gab das Thema "Runter mit den Mieten - neues Wohnrecht für leistbares Wohnen" vor und ortete vor allem bei Türkis-Blau in den vergangenen 18 Monaten Versäumnisse. ÖVP, FPÖ und NEOS wiederum sprachen den SPÖ-Vorschlägen ihre Wirksamkeit ab, bzw. sehen diese als kontraproduktiv. Die darauffolgende Asyldebatte blieb ohne Überraschungen. Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) warb dabei für den australischen Weg, der da laute "No way".

Strache wehrt sich gegen "Verleumdungen"

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich am Mittwoch auf Facebook gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wegen angeblich falscher Spesenabrechnungen gewehrt. Die in "Medien kolportierten und völlig unkritisch übernommenen (wieder einmal anonym erhobenen) Verleumdungen gegen meine Person, meine Frau und Familie sind nicht zu tolerieren und schon gar nicht hinzunehmen", schrieb er. Er werde dagegen vorgehen, kündigte Strache in dem langen Statement an.

Thomas-Cook-Österreich-Tochter will Sanierung über Insolvenz

Frankfurt/London - Nach dem Antrag der deutschen Thomas Cook GmbH auf Insolvenz mit Gläubigerschutz von Mittwoch hat die österreichische Tochter Thomas Cook Austria AG denselben Schritt gesetzt. "Die österreichische Gesellschaft hat noch nicht eingereicht, das wird heute im Laufe des Tages aber definitiv sein", sagte ein Unternehmenssprecher zur APA. Beide Gesellschaften wollen aus der bereits insolventen Thomas Cook Group herausgelöst werden und streben laut Eigenangaben eine Fortführung an.

Britische Abgeordnete kehren aus Zwangspause zurück

London - Die britischen Abgeordneten kehren am Mittwoch aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück. Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die mittwochs übliche Fragestunde im Parlament mit dem Regierungschef fällt aber aus.

Alternativ-Nobelpreis für Umweltschützerin Greta Thunberg

Stockholm - Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg ist eine der diesjährigen Trägerinnen des Right-Livelihood-Awards (Alternative Nobelpreise). Die 16-Jährige erhält den Preis, "weil sie der politischen Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft". Weiters im Fokus der Jury-Entscheidungen stehen die Rettung des Amazonas, Menschenrechte in der Westsahara sowie Frauenrechte in China.

Auto prallte in Vorarlberg gegen Bus: Zweijähriges Kind gestorben

Bregenz - Ein zweijähriges Mädchen, das am Mittwoch in Höchst (Bez. Bregenz) in die Frontalkollision zwischen einem Reisebus und einem Pkw involviert war, ist noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Autolenkerin, die das Kind mit sich führte, war mit ihrem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen den voll besetzten Schweizer Reisebus geprallt. Sie selbst wurde ebenfalls verletzt. Im Reisebus wurden vier Personen leicht verletzt.

Mann stach in Bregenz mit Jausenmesser auf vier Personen ein

Bregenz - Ein 24-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend in Bregenz auf vier Menschen mit einem Jausenmesser eingestochen. Ein 48-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Drei verletzte Frauen konnten ambulant behandelt werden. Der 24-Jährige wurde am Mittwoch in der Früh nach der Tat gefasst und festgenommen. Er soll laut Polizei psychisch krank sein.

(Schluss) mhi/rop/ria