Nationalrat schloss Gesetzgebungsperiode vor Wahl ab

Wien - Der Nationalrat hat deutlich nach Mitternacht seine 26. Gesetzgebungsperiode abgeschlossen. Geprägt war das letzte Plenum vor der Wahl am Sonntag vom strittigen Beschluss des Gewaltschutzpakets, der einhelligen Zustimmung zu einer ausgeweiteten Ökostrom-Förderung, dem symbolischen Beschluss des Klimanotstandes sowie von Abschiedsreden diverser Abgeordneter. Die konstituierende Sitzung des nächsten Nationalrats ist für den 23. Oktober angesetzt.

Staatsanwaltschaft bestätigt Einvernahmen in FP-Spesenaffäre

Wien - Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bestätigt, dass in der Spesenaffäre rund um den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache erste Personen einvernommen worden sind. Dabei handelt es sich um den in der Nacht auf Dienstag festgenommenen und am Mittwoch wieder entlassenen ehemaligen Leibwächter Straches und die frühere Büroleiterin des Ex-Spitzenpolitikers. Die "umfangreichen Vernehmungen" wurden am Mittwoch durchgeführt.

Betroffene Kirchen fechten Karfreitagregelung beim VfGH an

Wien - Die betroffenen Kirchen - Evangelische A.B., H.B. und A.u.H.B., Evangelisch-methodistisch und Altkatholische - haben ihre Ankündigung wahr gemacht: Sie fechten die Streichung des Karfreitags als Feiertag für ihre Gläubigen beim Verfassungsgerichtshof an. Die Neuregelung mit dem "persönlichen Feiertag" greife "massiv und unmittelbar" in das Recht auf Religionsfreiheit ein, argumentieren sie.

US-Demokraten wollen Trump mit Veröffentlichung zusetzen

Washington - Die US-Demokraten wollen die Vorwürfe gegen Donald Trump mit einer neuen Veröffentlichung erhärten und damit ein mögliches Verfahren zur Amtsenthebung des Präsidenten vorantreiben. Sie dringen darauf, die Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters publik zu machen, die die Affäre um ein umstrittenes Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Rollen brachte. Die amtliche Geheimhaltung des Whistleblower-Dokuments scheint am späten Mittwochabend bereits aufgehoben worden zu sein. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf drei ungenannte Quellen, die Beschwerde sei nicht länger Verschlusssache.

Johnson will neuerlich Zwangspause für Parlament

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will ungeachtet seiner Niederlage vor dem Obersten Gericht des Landes über die von ihm verhängte Zwangspause des Parlaments neuerlich eine solche Maßnahme treffen. Laut der Zeitung "Daily Mail" forderte der Regierungschef auch eine Rede der Königin in den nächsten Wochen für eine neue Politik im Land. Eine von mehreren Seiten geforderte Entschuldigung bei Königin Elizabeth für seine von der Queen erwünschte Zustimmung zur ersten Zwangspause für das Parlament lehnte Johnson kategorisch ab.

Pompeo unterstrich US-Friedenswillen gegenüber dem Iran

New York/Washington - Im Konflikt mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo den Friedenswillen der Vereinigten Staaten unterstrichen. "Wir wollen eine friedliche Lösung mit der Islamischen Republik Iran", sagte Pompeo am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. "Wir hoffen, dass wir die Chance bekommen, mit ihnen zu verhandeln und ein Ergebnis zu bekommen, das gut sowohl für sie als auch für die Vereinigten Staaten ist." Das Weiße Haus gab indes weitere Einreiseverbote für hochrangige Vertreter des Irans bekannt.

Brennender Trawler in Norwegen gekentert

Oslo - In Norwegen ist ein in Brand geratenes Schiff gekentert. Der im Hafen von Tromso liegende Trawler kippte am Donnerstag qualmend zur Seite, wie Aufnahmen des norwegischen Rundfunksenders NRK zeigten. Die zuständige Polizei teilte mit, es liege nun stabil auf Grund. Das Kentern sorge dafür, dass das Schiff im Wasser abkühle, was das Risiko reduziere, dass ein Ammoniaktank an Bord explodieren könne. Der Brand war bereits am Mittwoch auf dem russischen Fischfangschiff ausgebrochen. An Bord sollen sich 200.000 Liter Diesel befunden haben, von denen der Großteil mittlerweile verbrannt sein soll.

Flieger von Billiglinie Level musste nach Wien zurückkehren

Wien/Palma de Mallorca - Eine Maschine der Billigfluglinie Level hat am Mittwoch kurz nach dem Start von Wien nach Palma de Mallorca umkehren müssen. Wie "Austrian Wings" und "The Aviation Herald" berichteten, entschloss sich die Crew zur Rückkehr wegen eines "ungewöhnlichen Geruchs" an Bord. Der Airbus flog erst wenige Minuten, als es zu dem Vorfall kam. Nach etwa 40 Minuten landete der Flieger wieder in Wien. Der Flug wurde am Donnerstag nachgeholt.

