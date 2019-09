Brexit: Neuer Anlauf der Briten mit der EU am Freitag

London - Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay wird am Freitag zu weiteren Gesprächen nach Brüssel reisen. Dort werde er mit dem EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier zusammentreffen, sagte ein Sprecher des britischen Premier Boris Johnson am Donnerstag. Der britische Regierungschef bekräftigte unterdessen, dass der EU-Austritt mit 31. Oktober erfolgen werde. Johnson kritisierte am Donnerstag vor Abgeordneten seiner Tories die "Feigheit" der oppositionellen Labour-Partei und vor allem von dessen Chef Jeremy Corbyn. Der Premier meinte, Corbyn wisse, dass er bei Versuch, in Neuwahlen zu gewinnen, scheitern werde.

Informant: Weißes Haus wollte Trumps Telefonat geheim halten

Washington - In der Ukraine-Affäre um US-Präsident Donald Trump hat das Weiße Haus nach Angaben eines Geheimdienstmitarbeiters wichtige Informationen zu vertuschen versucht. Mehrere ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten sich nach dem Telefonat von Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj darum bemüht, "alle Aufzeichungen" über das Gespräch unter Verschluss zu halten, heißt es in der internen Beschwerde des Informanten. Demnach besteht der Verdacht, dass Trump eine "Einmischung" aus dem Ausland zu seinen Gunsten bei der Wahl 2020 erreichen wollte.

Französischer Ex-Präsident Jacques Chirac gestorben

Paris - Der frühere französische Präsident Jacques Chirac ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 86 Jahren, wie sein Schwiegersohn Fr�d�ric Salat-Baroux der Nachrichtenagentur AFP sagte. Im Laufe seiner langen politischen Karriere war Chirac mehrfach Minister, zweimal Premierminister und zwölf Jahre lang, von 1995 bis 2007, Präsident Frankreichs. Der konservative Politiker (UMP) prägte wie kaum ein anderer Politiker über Jahrzehnte das Bild Frankreichs und war bei seinen Landsleuten wegen seiner Volksnähe populär.

Staatsanwaltschaft bestätigt Einvernahmen in FP-Spesenaffäre

Wien - Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag bestätigt, dass in der Spesenaffäre rund um den ehemaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache erste Personen einvernommen worden sind. Dabei handelt es sich um den in der Nacht auf Dienstag festgenommenen und am Mittwoch wieder entlassenen ehemaligen Leibwächter Straches und die frühere Büroleiterin des Ex-Spitzenpolitikers. Es bestehe der Verdacht, der Leibwächter und die Büroleiterin hätten seit mehreren Jahren Privatausgaben Straches "im Wege von Scheinbelegen der Freiheitlichen Partei verrechnet", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

FPÖ zahlte Hofers Gartenzaun - aus Sicherheitsgründen

Wien - Die FPÖ hat laut einem Bericht der Tageszeitung "Österreich" den Gartenzaun rund um das Privathaus von FPÖ-Chef Norbert Hofer im Burgenland bezahlt. Dies geschah aus Sicherheitsgründen, als Hofer 2016 zur Bundespräsidenten-Wahl angetreten ist, hieß es aus der Partei. Die Kosten dafür habe die FPÖ nicht nennen wollen. Die FPÖ bestätigte gegenüber der APA die Finanzierung des Gartenzauns. Die Maßnahme wurde auf Anraten der Behörden gesetzt, betonte man in der Partei.

Großbrand in "gefährlichem" Chemiewerk in Frankreich

Rouen - In einem als besonders gefährlich geltenden Chemiewerk in der nordfranzösischen Stadt Rouen ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen, der auch die Wasserqualität der Seine bedrohte. Das Feuer konnte den Einsatzkräften zufolge am Nachmittag eingedämmt, aber zunächst nicht gelöscht werden. Anrainer wurden aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Gebäude im Umkreis von 500 Metern wurden evakuiert. Schulen und Kindergärten blieben geschlossen. Laut Behördenangaben gab es zunächst keine Verletzten.

Erdrutsch im Tschad - Rund 30 Tote in Goldmine

N'Djamena - Bei einem Erdrutsch in einer Goldmine im Nordwesten des Tschad sind rund 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Verteidigungsminister des Tschad, Mahamat Sala, sagte am Donnerstag, die Mine in der Nähe der libyschen Grenze sei Dienstag früh verschüttet worden. Vermutet wurde, dass mehr Opfer von den Erdmassen begraben wurden.

Ryanair will mit Lauda AUA in fünf Jahren überholt haben

Wien/Schwechat/Dublin - Ryanair verschärft in Wien den Druck auf den Lufthansa-Konzern. Die österreichische Tochter, die Niki-Nachfolgefirma Lauda, werde die Lufthansa-Tochter AUA in fünf Jahren überholt haben, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in Wien. "Wir werden weiter aggressiv wachsen", so O'Leary. Mit 10 Prozent Marktanteil sei man schon jetzt die Nummer zwei hinter der AUA, die bei 41 Prozent halte.

