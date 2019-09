Rekordbeteiligung beim österreichweiten "Earth Strike"

Wien/Montreal - Der "Earth Strike" der Bewegung Fridays For Future hat am Freitag zu einer Rekordbeteiligung geführt. Mehr als 65.000 Personen demonstrierten österreichweit für besseren Klimaschutz, laut Organisatoren 150.000. Alleine in Wien gingen laut Exekutive rund 30.000 vor allem jugendliche Teilnehmer auf die Straße. "Wir sind überwältigt", sagte Aktivistin Veronika Winter, die von 80.000 Aktivisten sprach. Klima-Aktivistin Greta Thunberg sprach unterdessen in Montreal nicht nur vor rund 500.000 Protestierenden, sondern auch Premierminister Justin Trudeau ins Gewissen: "Meine Botschaft an alle Politiker ist dieselbe: Hört einfach auf die Wissenschaft und handelt dementsprechend." In Italien gingen eine Million Menschen auf die Straße, Kundgebungen gab es etwa auch in Deutschland, Spanien, den USA, Australien, Neuseeland und in Chile, dem Gastgeberland der nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember.

Parteien baten noch ein letztes Mal um Stimmen

Wien - Es ist fast geschafft - der Wahlkampf neigt sich dem Ende zu. Fast alle Parteien haben am Freitag ihre letzten großen Wahlkampfabschluss-Veranstaltungen über die Bühne gebracht, dabei noch einmal um Stimmen gebeten und ihre Botschaften unter das Volk gebracht. Bereits am Vormittag traten Grüne und ÖVP auf, SPÖ, NEOS und FPÖ folgten am Nachmittag. Die Liste JETZT schließt ihren Wahlkampf am Samstag in der Wiener Lugner City ab.

Neuer Briefwahlrekord - erstmals eine Million Wahlkarten

Wien - Diese Nationalratswahl bringt einen neuen Briefwahlrekord: Erstmals wurden mehr als eine Million Wahlkarten - 1,070.933 laut Innenministerium - ausgestellt. Bei ähnlicher Beteiligung und Rücklauf wie in der Vergangenheit wird fast ein Fünftel der Gesamtstimmen - rund 950.000 - im Sonntagabend verkündeten vorläufigen Ergebnis fehlen. Denn die Briefwahl wird erst am Montag ausgezählt, sonstige Wahlkartenstimmen am Donnerstag. Damit ist denkbar, dass manche Details des Wahlergebnisses erst am Donnerstag entschieden werden.

Afghanistan wählt neuen Präsidenten

Kabul - In Afghanistan hat am Samstagfrüh die Präsidentschaftswahl begonnen. "Wir sind froh, dass Menschen schon in langen Schlangen vor den Wahllokalen stehen, um ihre Stimme abzugeben", sagte der Sprecher von Afghanistans Unabhängiger Wahlkommission. Mehr als 9,6 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Die Abstimmung findet unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Realistische Chancen auf einen Sieg haben der amtierende Präsident Ashraf Ghani und sein Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah. Die islamistisch-militanten Taliban kündigten Angriffe an, zehntausend Sicherheitskräfte sollen die Wahl absichern. Mit Ergebnissen wird nicht vor dem 19. Oktober gerechnet. Sollte keiner der Kandidaten im ersten Anlauf mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist für November eine Stichwahl vorgesehen.

US-Sondergesandter für die Ukraine zurückgetreten

Washington - Im Zuge der Ukraine-Affäre ist der Sondergesandte des US-Außenministeriums für die Ukraine, Kurt Volker, Medienberichten zufolge von seinem Amt zurückgetreten. Er gehört zu fünf Mitarbeitern des Außenministeriums, die die Demokraten im Repräsentantenhaus im Rahmen ihrer Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump vorgeladen haben. Drei Ausschussvorsitzende forderten Außenminister Mike Pompeo außerdem unter Strafandrohung dazu auf, bis zum 4. Oktober Dokumente für ihre Untersuchungen vorzulegen. Im Zentrum der Vorwürfe steht ein umstrittenes Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Ende Juli, in dem der US-Präsident seinen Amtskollegen zu Ermittlungen ermunterte, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten.

Mahnmal zu Anschlägen von Oslo und Utöya wird enthüllt

Oslo - Mehr als acht Jahre nach den Anschlägen in Oslo und Utöya mit 77 Toten wird am Samstag in Norwegen ein Mahnmal zu Ehren der Opfer enthüllt. Das Monument "Jernrosene" (deutsch: die Eisenrosen) besteht aus rund 1.000 eisernen Rosennachbildungen. Sie erinnern an die Rosen, die von Tausenden Menschen in den Tagen und Wochen nach den Anschlägen vor dem Dom in Oslo abgelegt wurden. Zur Eröffnung werden unter anderen Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit erwartet.

Österreichische ams sicherte sich fast 15 Prozent an Osram

München/Graz - Der österreichische Chip- und Sensor-Hersteller ams hat sich fast 15 Prozent am Münchner Lichtkonzern Osram gesichert. Nach der Erhöhung des Übernahmeangebots hält ams jetzt 14,69 Prozent der gesamten Osram-Aktien als direkte Beteiligung, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Damit sei ams der größte Aktionär von Osram basierend auf den letzten verfügbaren Informationen. Die Osram-Aktionäre haben nur noch bis Dienstag Zeit, sich für das ams-Angebot zu entscheiden.

Erstes Gold bei Leichtathletik-WM in Doha ging an Kenia

Doha - Die erste von 49 Medaillenentscheidungen bei den am Freitagabend eröffneten Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Wüsten-Emirat Katar brachte in der Nacht eine Hitzeschlacht mit zahlreichen Ausfällen, mit 2:32:43 Stunden die langsamste Siegeszeit der WM-Geschichte und mit der Kenianerin Ruth Chepngetich einen Favoritinnen-Sieg. Die 25-Jährige gewann das Rennen auf dem Rundkurs an der Strandpromenade Corniche vor Titelverteidigerin Rose Chelimo aus Bahrain und Helalila Johannes aus Namibia. Beim Start wurden 32,7 Grad Lufttemperatur und 73,3 Prozent Luftfeuchtigkeit gemessen. Nur 40 der 68 gestarteten Läuferinnen kamen ins Ziel. Der österreichische Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist am Samstag in der Qualifikation im Einsatz.

