Präsidentenwahl in Afghanistan angelaufen: Bereits zwei Tote

Kabul - In Afghanistan hat Samstagfrüh die Präsidentenwahl begonnen. Bilder in sozialen Medien zeigten Menschen aus mehreren Provinzen, die ihre Stimme abgaben oder vor Wahllokalen warteten. Bei Explosionen oder Raketen-Einschlägen in Wahllokalen wurden bereits mindestens zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Wegen der prekären Sicherheitslage konnte rund ein Drittel der Wahlzentren nicht öffnen. Es gab bereits mehrere Tote und Verletzte. Mehr als 72.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter sicherten die Wahl.

US-Demokraten erhöhen in Ukraine-Affäre Druck auf Trump

Washington - In ihrem Bemühen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump erhöhen die oppositionellen Demokraten den Druck. Mehrere Ausschüsse des Repräsentantenhauses forderten Außenminister Mike Pompeo am Freitag verbindlich auf, Unterlagen zur Ukraine-Affäre binnen einer Woche herauszugeben. Außerdem setzten sie Termine zur Befragung von fünf hochrangigen Diplomaten an. Einer von ihnen, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, trat daraufhin zurück.

Steirischer Ex-Landesrat Hirschmann gestorben

Graz - Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Gerhard Hirschmann ist tot. Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Samstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, starb der ehemalige Landesrat am Freitag während einer Zugfahrt von Wien nach Graz an einem Herzinfarkt. Hirschmann wurde 68 Jahre alt. Schützenhöfer sagte, Hirschmann sei ein "großer Intellektueller Denker und ein äußerst sensibler, auch verletzlicher Mensch und politischer Visionär" gewesen.

Kurz als Spitzenreiter in Tageszeitungsberichten

Wien - ÖVP-Obmann Sebastian Kurz war im September der mit Abstand meistgenannte Spitzenkandidat in Österreichs 15 Tageszeitungen. Das geht aus einer Analyse durch die Medienbeobachter von APA-DeFacto hervor. Dahinter folgen Norbert Hofer (FPÖ) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ). Kurz erreichte bis 27. September insgesamt 1.893 Beiträge, mehr als 70 pro Tag. Hofer wurde in 1.175 Beiträgen genannt, Rendi-Wagner in 912. Dahinter folgen der Grüne Werner Kogler vor Peter Pilz (JETZT) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

Spitzenkandidaten gehen Wahltag entspannt an

Wien - Die Spitzenkandidaten gehen den Wahlsonntag entspannt an. Nach der Stimmabgabe und einem Vormittag im Kreis der Familie wird es dann am frühen Abend in die Wahlzentralen bzw. zum Interviewmarathon ins Hofburg-Medienzentrum gehen. Gefeiert oder getrauert wird am Abend in der Prater Alm (FPÖ), im Zelt vor der Parteizentrale (SPÖ), im Kursalon Hübner (ÖVP), im Volksgarten (NEOS), im Metropol (Grüne) und im "Aux Gazelles (JETZT).

17 mutmaßliche IS-Kämpfer bei Luftangriff in Libyen getötet

Tripolis - Die US-Armee hat bei einem Luftangriff im Süden Libyens nach eigenen Angaben 17 mutmaßliche Kämpfer der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) getötet. Der Einsatz im Süden des Landes am Donnerstag sei "in Abstimmung" mit der international anerkannten Regierung in Tripolis erfolgt, teilte das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte (Africom) am Freitag mit. Es war der dritte Angriff der US-Luftwaffe auf IS-Kämpfer in Libyen binnen weniger Tage.

Millionen Menschen nahmen an Klimademos teil

Wien/Österreich-weit - Zum Abschluss der internationalen Aktionswoche für den Klimaschutz haben in aller Welt Millionen Menschen demonstriert. Allein bei der Kundgebung im kanadischen Montreal unter der Führung der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg gab es am Freitag knapp eine halbe Million Teilnehmer. In Italien gingen eine Million Menschen auf die Straße, auch in Österreich waren die Zahlen beeindruckend. Die Demonstrationen bildete das große Finale der internationalen Klimaschutzwoche "Week for Future".

Mutmaßlicher Frauenmörder in Deutschland gefasst

Göttingen - Einen Tag nach der Tötung einer Frau in der deutschen Stadt Göttingen hat die Polizei am Freitagabend den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 52-jährige Mann sei vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, nachdem ein Zeuge den Tatverdächtigen erkannt habe, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag bei einem Streit auf offener Straße eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben.

(Schluss) mf