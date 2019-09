Spitzenkandidaten gehen Wahltag entspannt an

Wien - Die Spitzenkandidaten gehen den Wahlsonntag entspannt an. Nach der Stimmabgabe und einem Vormittag im Kreis der Familie wird es dann am frühen Abend in die Wahlzentralen bzw. zum Interviewmarathon ins Hofburg-Medienzentrum gehen. Gefeiert oder getrauert wird am Abend in der Prater Alm (FPÖ), im Zelt vor der Parteizentrale (SPÖ), im Kursalon Hübner (ÖVP), im Volksgarten (NEOS), im Metropol (Grüne) und im "Aux Gazelles (JETZT).

Steirischer Ex-Landesrat Hirschmann gestorben

Graz - Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Gerhard Hirschmann ist tot. Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Samstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, starb der ehemalige Landesrat am Freitag während einer Zugfahrt von Wien nach Graz an einem Herzinfarkt. Hirschmann wurde 68 Jahre alt. Schützenhöfer sagte, Hirschmann sei ein "großer Intellektueller Denker und ein äußerst sensibler, auch verletzlicher Mensch und politischer Visionär" gewesen.

US-Demokraten erhöhen in Ukraine-Affäre Druck auf Trump

Washington - In ihrem Bemühen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump erhöhen die oppositionellen Demokraten den Druck. Mehrere Ausschüsse des Repräsentantenhauses forderten Außenminister Mike Pompeo am Freitag verbindlich auf, Unterlagen zur Ukraine-Affäre binnen einer Woche herauszugeben. Außerdem setzten sie Termine zur Befragung von fünf hochrangigen Diplomaten an. Einer von ihnen, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, trat daraufhin zurück.

Präsidentenwahl in Afghanistan angelaufen: Bereits zwei Tote

Kabul - In Afghanistan hat Samstagfrüh die Präsidentenwahl begonnen. Bilder in sozialen Medien zeigten Menschen aus mehreren Provinzen, die ihre Stimme abgaben oder vor Wahllokalen warteten. Es gab bereits mehrere Tote und Verletzte. Mehr als 72.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter sicherten die Wahl. Wegen der prekären Sicherheitslage konnte rund ein Drittel der Wahlzentren nicht öffnen.

London kündigte Milliarden-Finanzspritze bei "No Deal" an

London - Die britische Regierung will 16,6 Milliarden Pfund (18,70 Mrd. Euro) bereitstellen, um bei einem ungeregelten EU-Austritt das Ausbleiben von EU-Geldern auszugleichen. Das kündigte Finanzminister Sajid Javid in einem Gespräch mit der Zeitung "Daily Mail" am späten Freitagabend an. In diesem Falle sollen Unternehmen, Hochschulen und Wohltätigkeitsorganisationen bereits im kommenden Jahr 4,3 Milliarden Pfund bekommen. Details nannte er nicht.

Mutmaßlicher Frauenmörder in Deutschland gefasst

Göttingen - Einen Tag nach der Tötung einer Frau in der deutschen Stadt Göttingen hat die Polizei am Freitagabend den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 52-jährige Mann sei vor einem Schnellrestaurant in der norddeutschen Stadt festgenommen worden, nachdem ein Zeuge den Tatverdächtigen erkannt habe, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag bei einem Streit auf offener Straße eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben.

Lenker rief bei Verkehrskontrolle in OÖ "Heil Hitler"

Braunau am Inn - Ein Pkw-Lenker hat am Freitagabend bei einer Verkehrskontrolle vor Polizisten in Braunau am Inn "Heil Hitler" gerufen. Zuvor beschimpfte der Mann die Beamten als "Rassisten" und wurde immer aggressiver. Die Polizei hatte Verkehrskontrollen durchgeführt und war auf den Pkw mit französischem Kennzeichen aufmerksam geworden, da ein kleines Kind ungesichert auf der Rückbank gestanden war. Der Mann wurde festgenommen.

Nichts an Sprengkraft verloren: Kusejs "Faust" an der Burg

Wien - Fünf Jahre können einer Inszenierung durchaus zusetzen. Doch Martin Kusejs "Faust"-Deutung, die der neue Burgtheaterdirektor am Münchner Residenztheater 2014 auf die Bühne brachte, hat seitdem nichts an Sprengkraft verloren. Radikal umgestellt, explosiv in der Ausführung und mit tollem Ensemble - die Wien-Premiere am Freitagabend wusste zu begeistern. Entsprechend groß war der Jubel am Ende des dreistündigen Abends, zwiespältiger wurde hingegen Kusejs Regie aufgenommen.

(Schluss) mf/ral