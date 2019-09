Wirbel um Personalentscheidungen von OeNB-Gouverneur

Wien - Der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, soll die OeNB-Personalchefin, Susanna Konrad-El Ghazi, gekündigt haben, schreibt das "profil" und "Der Standard" in ihrer Online-Ausgabe. Auch zwei weitere Personalveränderungen sollen für Aufregung sorgen. Der FPÖ-nahe Holzmann ist erst seit Anfang September im Amt. Die Nationalbank wollte die Medienberichte am Samstagvormittag nicht kommentieren und verwies auf eine Stellungnahme am Montag.

Spitzenkandidaten gehen Wahltag entspannt an

Wien - Die Spitzenkandidaten gehen den Wahlsonntag entspannt an. Nach der Stimmabgabe und einem Vormittag im Kreis der Familie wird es dann am frühen Abend in die Wahlzentralen bzw. zum Interviewmarathon ins Hofburg-Medienzentrum gehen. Gefeiert oder getrauert wird am Abend in der Prater Alm (FPÖ), im Zelt vor der Parteizentrale (SPÖ), im Kursalon Hübner (ÖVP), im Volksgarten (NEOS), im Metropol (Grüne) und im "Aux Gazelles (JETZT).

Steirischer Ex-Landesrat Hirschmann gestorben

Graz - Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Gerhard Hirschmann ist tot. Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Samstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, starb der ehemalige Landesrat am Freitag während einer Zugfahrt von Wien nach Graz an einem Herzinfarkt. Hirschmann wurde 68 Jahre alt. Schützenhöfer sagte, Hirschmann sei ein "großer Intellektueller Denker und ein äußerst sensibler, auch verletzlicher Mensch und politischer Visionär" gewesen.

US-Demokraten erhöhen in Ukraine-Affäre Druck auf Trump

Washington - In ihrem Bemühen um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump erhöhen die oppositionellen Demokraten den Druck. Mehrere Ausschüsse des Repräsentantenhauses forderten Außenminister Mike Pompeo am Freitag verbindlich auf, Unterlagen zur Ukraine-Affäre binnen einer Woche herauszugeben. Außerdem setzten sie Termine zur Befragung von fünf hochrangigen Diplomaten an. Einer von ihnen, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, trat daraufhin zurück.

London kündigte Milliarden-Finanzspritze bei "No Deal" an

London - Die britische Regierung will 16,6 Milliarden Pfund (18,70 Mrd. Euro) bereitstellen, um bei einem ungeregelten EU-Austritt das Ausbleiben von EU-Geldern auszugleichen. Das kündigte Finanzminister Sajid Javid in einem Gespräch mit der Zeitung "Daily Mail" am späten Freitagabend an. In diesem Falle sollen Unternehmen, Hochschulen und Wohltätigkeitsorganisationen bereits im kommenden Jahr 4,3 Milliarden Pfund bekommen. Details nannte er nicht.

Mindestens 44 Tote bei Überschwemmungen im Norden Indiens

Neu-Delhi - Bei Überschwemmungen im Norden Indiens sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Menschen wurden nach heftigen Regenfällen im Bundesstaat Uttar Pradesh in Notunterkünfte gebracht, teilten die Behörden am Samstag mit. Besonders stark betroffen von den Überschwemmungen sind dicht besiedelte Gebiete an zwei großen Flüssen, die wegen der starken Regenfälle über die Ufer getreten sind.

Arlbergtunnel wegen Pkw-Brand gesperrt

Innsbruck/Bregenz - Der Arlbergtunnel ist am Samstag in beide Fahrtrichtungen aufgrund eines Pkw-Brandes komplett gesperrt worden. Laut Asfinag gibt es nach ersten Informationen keine Verletzten. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Asfinag waren an Ort und Stelle, um das Feuer zu bekämpfen. Unter anderem wurde eine Hochdrucksprühnebelanlage im Tunnel ausgelöst. Wie lange die Sperre noch andauert, könne man derzeit nicht abschätzen, hieß es.

Nichts an Sprengkraft verloren: Kusejs "Faust" an der Burg

Wien - Fünf Jahre können einer Inszenierung durchaus zusetzen. Doch Martin Kusejs "Faust"-Deutung, die der neue Burgtheaterdirektor am Münchner Residenztheater 2014 auf die Bühne brachte, hat seitdem nichts an Sprengkraft verloren. Radikal umgestellt, explosiv in der Ausführung und mit tollem Ensemble - die Wien-Premiere am Freitagabend wusste zu begeistern. Entsprechend groß war der Jubel am Ende des dreistündigen Abends, zwiespältiger wurde hingegen Kusejs Regie aufgenommen.

