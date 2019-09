Wirbel um Personalentscheidungen von OeNB-Gouverneur

Wien - Der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, soll die OeNB-Personalchefin, Susanna Konrad-El Ghazi, gekündigt haben, schreibt das "profil" und "Der Standard" in ihrer Online-Ausgabe. Auch zwei weitere Personalveränderungen sollen für Aufregung sorgen. Der FPÖ-nahe Holzmann ist erst seit Anfang September im Amt. Die Nationalbank wollte die Medienberichte am Samstagvormittag nicht kommentieren und verwies auf eine Stellungnahme am Montag.

Österreichischer Segler im Schwarzen Meer vermisst

Constanta/Bukarest - Rumäniens Küstenwache und Seerettungsdienst suchen seit der Nacht auf Samstag nach einem österreichischen Segler, der seit dem späten Freitagabend im Schwarzen Meer vermisst wird. Die Suchaktion nach dem 70-Jährigen und seinem unter niederländischer Flagge registrierten Segelboot war 24 Seemeilen östlich der rumänischen Hafenstadt Constanta gestartet worden. Die rumänischen Behörden waren von der Österreichischen Botschaft in Bukarest eingeschaltet worden, nachdem der Segler nicht wie geplant in der Hafenstadt Baltschik an der bulgarischen Schwarzmeerküste einlief.

Spitzenkandidaten gehen Wahltag entspannt an

Wien - Die Spitzenkandidaten gehen den Wahlsonntag entspannt an. Nach der Stimmabgabe und einem Vormittag im Kreis der Familie wird es dann am frühen Abend in die Wahlzentralen bzw. zum Interviewmarathon ins Hofburg-Medienzentrum gehen. Gefeiert oder getrauert wird am Abend in der Prater Alm (FPÖ), im Zelt vor der Parteizentrale (SPÖ), im Kursalon Hübner (ÖVP), im Volksgarten (NEOS), im Metropol (Grüne) und im "Aux Gazelles (JETZT).

Steirischer Ex-Landesrat Hirschmann gestorben

Graz - Der ehemalige steirische ÖVP-Politiker Gerhard Hirschmann ist tot. Wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) Samstagfrüh in einer Aussendung mitteilte, starb der ehemalige Landesrat am Freitag während einer Zugfahrt von Wien nach Graz an einem Herzinfarkt. Hirschmann wurde 68 Jahre alt. Schützenhöfer sagte, Hirschmann sei ein "großer Intellektueller Denker und ein äußerst sensibler, auch verletzlicher Mensch und politischer Visionär" gewesen.

Tote und Verletzte bei afghanischer Präsidentenwahl

Kabul - Die Präsidentenwahl in Afghanistan wird von Gewalt und Berichten über Organisationsmängel begleitet. Laut Behördenvertretern sind in mehreren Provinzen mindestens drei Menschen getötet und 24 verletzt worden. Gleichzeitig berichteten Wahlbeobachter am Samstag von Schwierigkeiten mit Wählerlisten. Wähler, die sich registriert hätten, könnten ihre Namen nicht in den Listen ihres Wahlbüros finden. Mehr als 9,6 Millionen Menschen, rund ein Drittel davon Frauen, sind dazu aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Die Abstimmung in dem kriegszerrissenen Land läuft unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Erneut gewaltsame Proteste in Haiti

Port-au-Prince - Gewaltsame Proteste haben erneut den Karibik-Staat Haiti und seine Hauptstadt Port-au-Prince erschüttert. Auch am Freitag gingen wieder tausende Menschen aus Wut gegen Präsident Jovenel Moise auf die Straße. Demonstranten warfen mit Steinen und plünderten Geschäfte; die Polizei versuchte, sie mit Tränengas auseinanderzutreiben.

Mindestens 44 Tote bei Überschwemmungen im Norden Indiens

Neu-Delhi - Bei Überschwemmungen im Norden Indiens sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Menschen wurden nach heftigen Regenfällen im Bundesstaat Uttar Pradesh in Notunterkünfte gebracht, teilten die Behörden am Samstag mit. Besonders stark betroffen von den Überschwemmungen sind dicht besiedelte Gebiete an zwei großen Flüssen, die wegen der starken Regenfälle über die Ufer getreten sind.

Fassadenkletterer Alain Robert erklomm Hochhaus in Frankfurt

Berlin - Der bekannte französische Freikletterer Alain Robert hat am Samstag ein Hochhaus in Frankfurt am Main erklettert. Der 57-Jährige erreichte wohlbehalten das Dach des gut 150 Meter hohen Skyper-Gebäudes in der Innenstadt und kletterte dann wieder herunter. Unten wurde er von Polizisten in Empfang genommen und zunächst in Gewahrsam genommen. Robert, der auch unter dem Spitznamen "französischer Spiderman" bekannt ist, hat bereits wiederholt spektakuläre Kletteraktionen unternommen.

