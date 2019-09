Österreich muss wegen "Ibizagate" den Nationalrat wählen

Wien - Schon nach zwei Jahren sind die Österreicher am Sonntag wieder aufgerufen, den Nationalrat zu wählen. Auslöser war die Ibiza-Affäre Heinz-Christian Straches, an der die türkis-blaue Regierung zerbrach. Somit müssen 6,396.796 Österreicher heute die 183 Abgeordneten küren - und damit die Weichen für die nächste Regierung stellen. Das vorläufige Ergebnis wird gegen 21.00 Uhr erwartet. Es könnte sich allerdings noch ändern - gibt es doch einen neuen Briefwahlrekord: Insgesamt wurden 1,070.933 Wahlkarten ausgestellt.

Frankreich nimmt mit Trauerfeier Abschied von Jacques Chirac

Paris - Mit einer Trauerfeier im Pariser Invalidendom nimmt Frankreich am Sonntag ab 14.00 Uhr Abschied vom verstorbenen früheren Staatschef Jacques Chirac. Auf Wunsch der Familie sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, sich um den Sarg ihres ehemaligen Präsidenten zu versammeln. Dies soll Chiracs Volksnähe unterstreichen. Zu einer Trauermesse am Montag in Paris werden rund 30 Staats- und Regierungschefs erwartet. Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.

Opposition ruft zu neuen Protesten in Moskau auf

Moskau - Die russische Opposition setzt ihre Proteste in der Hauptstadt Moskau fort. Sie erwartet am Sonntag ab 14.00 Uhr Tausende Teilnehmer zu einer genehmigten Demonstration. Dabei wollen die Organisatoren die Behörden auffordern, die bei den Protesten im Sommer festgenommenen Demonstranten freizulassen. Zu der Kundgebung in der Nähe des Stadtzentrums wird auch der Kremlkritiker Alexej Nawalny erwartet.

Trump zieht in Videobotschaft über US-Demokraten her

Washington - Die Ukraine-Affäre ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump der "größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik". In einer am Samstag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft sagte er, die Gründe für das Vorgehen der Demokraten gegen ihn seien "sehr einfach": "Sie versuchen, mich zu stoppen, weil ich für Euch kämpfe - und ich werde das niemals zulassen." Nach dieser Veröffentlichung sprach Trump in mehreren Tweets erneut von einer "Hexenjagd" gegen ihn. Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben Untersuchungen eingeleitet, die für Trump in ein Amtsenthebungsverfahren münden könnten. Dem Republikaner wird vorgeworfen, die Macht seines Amtes genutzt zu haben, um zu erreichen, dass sich ein anderes Land zu seinen Gunsten in die US-Wahl 2020 einmischt.

Erneut Zusammenstöße bei "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich

Toulouse - In Frankreich hat es erneut Zusammenstöße zwischen Anhängern der für mehr soziale Gerechtigkeit eintretenden "Gelbwesten"-Bewegung und Sicherheitskräften gegeben. Am Rande einer Kundgebung von etwa tausend Demonstranten im südwestfranzösischen Toulouse setzte die Polizei am Samstag Tränengas und Wasserwerfer gegen Aktivisten ein, fünf Menschen wurden festgenommen. In Montpellier wurden vier Sicherheitskräfte verletzt und neun Demonstranten festgenommen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Polizisten mit Gegenständen beworfen und beleidigt zu haben. Demonstriert wurde auch in anderen französischen Städten, darunter Paris und Bordeaux.

Mindestens 36 Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Peking - Bei einem Verkehrsunfall im Osten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden, neun davon schwer. Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, mit dem drei Personen unterwegs waren, teilten die Behörden am Sonntag mit. Unglücksursache war laut einer ersten Untersuchung ein Reifenplatzer, der den Bus eine Leitschiene durchstoßen und auf die Gegenfahrbahn geraten ließ. Die Schnellstraße zwischen Changchun und Shenzhen blieb für den Rettungseinsatz acht Stunden lang gesperrt.

Brasilianisches Favela-Sozialdrama gewinnt Filmfestival von San Sebastian

San Sebastian - Das brasilianische Sozialdrama "Pacificado" ("Befriedet") ist am Samstagabend auf dem Internationalen Filmfestival von San Sebastian mit dem Hauptpreis, der "Goldenen Muschel", ausgezeichnet worden. Regisseur Paxton Winters beschreibt anhand der Freundschaft zwischen einem 13-jährigen Mädchen und einem ehemaligen Drogenboss, auf welche Weise die Zukunftschancen der Menschen in den Armenviertel Rio de Janeiros immer wieder zerstört werden. Hauptdarsteller Bukassa Kabengele wurde zum "besten Schauspieler" gekürt. Die Auszeichnung als "beste Darstellerin" ging ex aequo an die Deutsche Nina Hoss und die Spanierin Greta Fernandez. Den Regie-Preis erhielten die spanischen Filmemacher Jon Garano, Aitor Arregi und Jose Mari Goenaga für ihren Spanischen Bürgerkriegsfilm "La trinchera infinita".

