Stimmabgabe für die Nationalratswahl läuft auf vollen Touren

Wien - Schon nach zwei Jahren sind die Österreicher am Sonntag wieder aufgerufen, den Nationalrat zu wählen. Auslöser war die Ibiza-Affäre Heinz-Christian Straches, an der die türkis-blaue Regierung zerbrach. Seit 8.00 Uhr haben 9.499 der insgesamt 10.180 Wahllokale geöffnet, 6.396.796 Österreicher sind wahlberechtigt. Das vorläufige Ergebnis wird gegen 21 Uhr erwartet. Es könnte sich allerdings noch ändern - mit 1.070.933 Wahlkarten gibt es einen Briefwahlrekord.

Trump wettert in Video-Botschaft gegen US-Demokraten

Washington - Die Ukraine-Affäre ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump der "größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik". Die Demokraten wollten den Menschen in den USA "alles" nehmen. "Wir können das niemals zulassen", sagte Trump in einer am Samstag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft. Zudem sprach Trump in mehreren Tweets erneut von einer "Hexenjagd" gegen ihn.

Erneut Zusammenstöße bei "Gelbwesten"-Protesten

Toulouse - In Frankreich hat es erneut Zusammenstöße zwischen Anhängern der "Gelbwesten"-Bewegung und Sicherheitskräften gegeben. Am Rande einer Kundgebung von etwa tausend Demonstranten im südwestfranzösischen Toulouse setzte die Polizei am Samstag Tränengas und Wasserwerfer gegen Aktivisten ein, wie Journalisten berichteten. Die Sicherheitskräfte sollen von Demonstrationsteilnehmern mit Gegenständen beworfen und beschimpft worden sein. Fünf Menschen wurden demnach festgenommen.

Frankreich nimmt mit Trauerfeier Abschied von Jacques Chirac

Paris - Mit einer Trauerfeier im Pariser Invalidendom nimmt Frankreich am Sonntagnachmittag Abschied vom verstorbenen früheren Staatschef Jacques Chirac. Auf Wunsch der Familie sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, sich um den Sarg ihres ehemaligen Präsidenten zu versammeln. Dies soll Chiracs Volksnähe unterstreichen. Zu einer Trauermesse am Montag in Paris werden rund 30 Staats- und Regierungschefs erwartet. Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.

Opposition ruft zu neuen Protesten in Moskau auf

Moskau - Die russische Opposition setzt ihre Proteste in der Hauptstadt Moskau fort. Sie erwartet am Sonntag Tausende Teilnehmer zu einer genehmigten Demonstration. Dabei wollen die Organisatoren die Behörden auffordern, die bei den Protesten im Sommer festgenommenen Demonstranten freizulassen. Zu der Kundgebung in der Nähe des Stadtzentrums wird auch der Kremlkritiker Alexej Nawalny erwartet.

Mindestens 36 Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Peking - Bei einem Verkehrsunfall im Osten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden, neun davon schwer. Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, mit dem drei Personen unterwegs waren, teilten die Behörden am Sonntag mit. Unglücksursache war laut einer ersten Untersuchung ein Reifenplatzer.

Drei weitere tote Elefanten in Sri Lanka entdeckt

Colombo - In Sri Lanka sind drei weitere tote Elefanten entdeckt worden, die offenbar von wütenden Dorfbewohnern vergiftet wurden. Die Kadaver wurden am Samstag in einem Schutzgebiet gefunden. Damit stieg die Zahl der offenbar vergifteten Elefanten auf sieben. Bereits am Freitag hatte die Polizei den Fund von vier toten Elefanten mitgeteilt, darunter eine trächtige Elefantenkuh. In Sri Lanka leben Schätzungen zufolge nur noch etwa 7.000 Elefanten. Auf ihre Tötung steht theoretisch die Todesstrafe.

