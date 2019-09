Stimmabgabe für die Nationalratswahl läuft auf vollen Touren

Wien - Schon nach zwei Jahren sind die Österreicher am Sonntag wieder aufgerufen, den Nationalrat zu wählen. Auslöser war die Ibiza-Affäre Heinz-Christian Straches, an der die türkis-blaue Regierung zerbrach. Seit 8.00 Uhr haben 9.499 der insgesamt 10.180 Wahllokale geöffnet, 6.396.796 Österreicher sind wahlberechtigt. Das vorläufige Ergebnis wird gegen 21 Uhr erwartet. Es könnte sich allerdings noch ändern - mit 1.070.933 Wahlkarten gibt es einen Briefwahlrekord. Die Spitzenkandidaten aller großen Parteien sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen gaben ihre Stimme am Vormittag ab.

Hongkonger Polizei setzte erneut Tränengas gegen Demonstranten ein

Hongkong - Die Hongkonger Polizei hat am Sonntag erneut Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt. Nach einem Aufruf zu neuen Protesten hatten Polizisten in einem Einkaufsviertel mehrere Menschen angehalten, durchsucht und festgenommen. Die Beamten wurden daraufhin von wütenden Demonstranten bedrängt, die Sprechchöre wie "Korrupte Polizisten" riefen. Nach einem Flaschenwurf griff die Polizei zu Tränengas.

Trump wettert gegen US-Demokraten

Washington - Angesichts der Pläne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn hat US-Präsident Donald Trump eine eindringliche Videobotschaft veröffentlicht, um seine Anhänger hinter sich zu versammeln. Die oppositionellen Demokraten seien eine Bedrohung für die Rechte der US-Bürger, sagte Trump in dem am Samstag im Onlinedienst Twitter veröffentlichten Video. Der US-Präsident steht nach Enthüllungen über ein Telefonat mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj massiv unter Druck.

Erneut Zusammenstöße bei "Gelbwesten"-Protesten

Toulouse - In Frankreich hat es erneut Zusammenstöße zwischen Anhängern der "Gelbwesten"-Bewegung und Sicherheitskräften gegeben. Am Rande einer Kundgebung von etwa tausend Demonstranten im südwestfranzösischen Toulouse setzte die Polizei am Samstag Tränengas und Wasserwerfer gegen Aktivisten ein, wie Journalisten berichteten. Die Sicherheitskräfte sollen von Demonstrationsteilnehmern mit Gegenständen beworfen und beschimpft worden sein. Fünf Menschen wurden demnach festgenommen.

Geringe Wahlbeteiligung in Afghanistan

Kabul - Überschattet von dutzenden Anschlägen haben die Afghanen einen neuen Präsidenten gewählt. Mindestens fünf Menschen wurden nach Behördenangaben bei der ersten Runde am Samstag durch Angriffe der radikalislamischen Taliban getötet und dutzende weitere verletzt. Die Öffnungszeiten der Wahllokale wurden wegen langer Schlangen um zwei Stunden verlängert. Dennoch blieb die Wahlbeteiligung niedrig. Mit vorläufigen Ergebnissen der Wahl ist nicht vor Mitte Oktober zu rechnen.

Frankreich nimmt mit Trauerfeier Abschied von Jacques Chirac

Paris - Mit einer Trauerfeier im Pariser Invalidendom nimmt Frankreich am Sonntagnachmittag Abschied vom verstorbenen früheren Staatschef Jacques Chirac. Auf Wunsch der Familie sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, sich um den Sarg ihres ehemaligen Präsidenten zu versammeln. Dies soll Chiracs Volksnähe unterstreichen. Zu einer Trauermesse am Montag in Paris werden rund 30 Staats- und Regierungschefs erwartet. Chirac war am Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Indonesien auf 30 gestiegen

Jakarta - Nach einem heftigen Erdbeben im Osten Indonesiens ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen. Unter den Todesopfern seien auch drei kleine Kinder, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mit. Mehr als 150 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Mindestens 25.000 Menschen sind obdachlos, weil ihre Häuser beschädigt oder zerstört wurden. Der Erdstoß der Stärke 6,5 hatte am Donnerstag die entlegene Inselgruppe der Molukken im Osten Indonesiens erschüttert.

Mindestens 36 Tote bei Verkehrsunfall im Osten Chinas

Peking - Bei einem Verkehrsunfall im Osten Chinas sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen und 36 weitere verletzt worden, neun davon schwer. Ein voll besetzter Reisebus sei am Samstag auf einer Schnellstraße in der Provinz Jiangsu mit einem Lastwagen zusammengeprallt, mit dem drei Personen unterwegs waren, teilten die Behörden am Sonntag mit. Unglücksursache war laut einer ersten Untersuchung ein Reifenplatzer.

