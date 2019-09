Österreicher schreiten bei traumhaftem Herbstwetter zur Wahl

Wien - 6,4 Millionen Österreicher sind bei herrlichem Herbstwetter am Sonntag aufgerufen, den Nationalrat neu zu wählen. Die Spitzenkandidaten der antretenden Parteien gaben von den Medien begleitet am Vormittag ihre Stimmen ab und zeigten sich dabei bis zuletzt optimistisch. Gegen Mittag schritt auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer und "First Dog" Juli zur Urne. Die ersten Hochrechnungen wird es ab 17.00 Uhr geben, wenn die letzten Wahllokale geschlossen haben. Die Wahllokale in Vorarlberg haben bereits geschlossen.

Kündigung von OeNB-Managerin sorgt für Verwunderung

Wien - Die Kündigung der Personalchefin der Nationalbank, Susanna Konrad-El Ghazi, durch den neuen OeNB-Gouverneur Robert Holzmann ohne Information des gesamten Direktoriums sorgt für Aufsehen. OeNB-Präsident Harald Mahrer sei "höchstverwundert über eine derartige Vorgehensweise", sagte eine Mahrer-Sprecherin zur APA. Mahrer wurde erst nach der Kündigung von der Causa unterrichtet. Der Generalrat will sich nun das Vorgehen ansehen. Der OeNB-Betriebsrat will der Kündigung offenbar widersprechen.

Johnson gegen Rücktritt: "Land in schwieriger Zeit führen"

Manchester/London - Der britische Premierminister Boris Johnson will trotz der verfahrenen Lage rund um den für Ende Oktober geplanten EU-Austritt seines Landes im Amt bleiben. "Ich habe mich verpflichtet, die Partei und mein Land in einer schwierigen Zeit zu führen, und ich werde das auch weiterhin tun. Ich glaube, es liegt in meiner Verantwortung, das zu tun", machte er am Sonntag in der BBC deutlich. Johnson hat versprochen, Großbritannien mit oder ohne Scheidungsabkommen am 31. Oktober aus der EU herauszuführen.

Schwere Zwischenfälle bei anhaltenden Protesten in Hongkong

Hongkong - Bei den anhaltenden Protesten in Hongkong ist es am Sonntag zu schweren Zwischenfällen gekommen. Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und Pfefferspray gegen Demonstranten vor, die Brandsätze, Steine und andere Gegenstände warfen. Dutzende wurden festgenommen, als Einsatzkräfte eine Gruppe von Demonstranten vor dem Regierungssitz überraschte und überwältigte. Es war das 17. Wochenende in Folge, an dem in Hongkong demonstriert wurde.

Geringe Wahlbeteiligung in Afghanistan

Kabul - Überschattet von dutzenden Anschlägen haben die Afghanen einen neuen Präsidenten gewählt. Mindestens fünf Menschen wurden nach Behördenangaben bei der ersten Runde am Samstag durch Angriffe der radikalislamischen Taliban getötet und dutzende weitere verletzt. Die Öffnungszeiten der Wahllokale wurden wegen langer Schlangen um zwei Stunden verlängert. Dennoch blieb die Wahlbeteiligung niedrig. Mit vorläufigen Ergebnissen der Wahl ist nicht vor Mitte Oktober zu rechnen.

Papst rief zum Schutz der Ausgegrenzten auf

Vatikanstadt - Am Welttag der Migranten hat Papst Franziskus bei einer Messe auf dem Petersplatz am Sonntag die Gläubigen zum Schutz der Ausgegrenzten aufgerufen. Diese seien Opfer der heutigen "Kultur des Wegwerfens". Der Papst betonte, dass die Privilegien von wenigen Reichen die Ausgrenzung einer zunehmenden Zahl von Menschen verursache.

13 Menschen bei Unfall mit Transporter in Bangkok gestorben

Bangkok - Bei einem schweren Unfall mit einem Kleintransporter sind in der thailändischen Hauptstadt Bangkok 13 Menschen getötet worden, darunter neun Studenten. Zwei weitere wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach, als der Transporter mit einer offenen Ladefläche in einem Außenbezirk von Bangkok die Fahrbahn wechseln wollte.

