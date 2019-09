Parteien beraten ab Montag in ihren Gremien zur NR-Wahl

Wien - Die Parteien starten am Tag nach der Nationalratswahl ihre Beratungen über das weitere Vorgehen. Die Parteigremien von SPÖ, NEOS und JETZT treten bereits am Montag zusammen, jene von ÖVP, FPÖ und Grünen folgen am Dienstag. An diesem Tag wird auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in das Geschehen eingreifen.

Rund 952.000 Wahlkarten-Stimmen werden Mandate wohl noch verschieben

Wien - Am Montag zählen die 112 Bezirkswahlbehörden noch einen beträchtlichen Teil an Stimmen für die Nationalratswahl aus. Denn rund 952.000 Wähler haben ihre Stimme nicht am Sonntag in die Urne geworfen, sondern sie per Briefwahl oder Wahlkarte abgegeben. Sie werden noch Mandate verschieben - von der ÖVP zu den Grünen, vielleicht auch von der FPÖ zu NEOS, prognostizieren die Hochrechner. ARGE Wahlen erwartet letztlich 71 Mandate für die ÖVP, 41 für die SPÖ, 31 für die FPÖ, 14 für NEOS und 26 für die Grünen. SORA sieht die FPÖ nur mit 30, dafür NEOS mit 15 Nationalratssitzen.

Von der Leyens Kommission stellt sich EU-Parlamentariern

Brüssel/Straßburg - Das Team der künftigen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen muss sich ab Montag der ersten Bewährungsprobe stellen. Mit der Befragung des designierten EU-Kommissars Maros Sefcovic beginnen am Nachmittag die Anhörungen in den zuständigen Ausschüssen des Europaparlaments. Bis Donnerstag kommender Woche muss sich jeder Nominierte drei Stunden lang den Fragen der Abgeordneten stellen. Dem österreichischen Kandidaten Johannes Hahn scheint seine dritten Amtszeit bei der Brüsseler Behörde aber sicher zu sein.

Trauergottesdienst für Chirac mit Dutzenden Staatsgästen

Paris - Mit einem großen Trauergottesdienst nimmt Frankreich am Montag (12.00 Uhr) Abschied von seinem früherem Staatspräsidenten Jacques Chirac (1995-2007). Rund 30 Staats- und Regierungschef werden in der Pariser Kirche Saint-Sulpice erwartet, darunter der aktuelle französische Präsident Emmanuel Macron. Anschließend soll Chirac im kleinsten auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt werden.

Lage nach Feuer in Flüchtlingslager auf Lesbos angespannt

Athen/Lesbos - Nach dem Tod von zwei Migranten - einer Mutter und ihres Kindes - auf der griechischen Insel Lesbos bleibt die Lage im Registrierlager von Moria laut dem Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini, Stratos Kytelisam, äußerst angespannt. Die beiden Opfer sind laut Medien bei einem Feuer in einer Containerwohnung ums Leben gekommen. Nach Bekanntwerden des Todes der zwei Menschen in dem überfüllten Auffanglager kam es zu schweren Unruhen.

Prozess zu Musterfeststellungsklage gegen VW startet

Braunschweig/Wolfsburg - Gut vier Jahre nach dem Auffliegen des Dieselskandals beginnt am Montag in Deutschland ein Mammutprozess zwischen klagenden Kunden und dem Volkswagen-Konzern. Dabei wird das neue Instrument der Musterfeststellungsklage angewandt, in diesem Fall ziehen Verbraucherschützer stellvertretend für einzelne Betroffene vor Gericht. Indes berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Aussagen von Beschuldigten, dass der Konzern angeblich in größerem Stil auch an den Automatikgetrieben seiner Fahrzeuge manipuliert haben soll.

Österreicher Gero Miesenböck unter Nobelpreis-Favoriten

Wien - Der Datenanalysekonzern Clarivate Analytics hat den österreichischen Neurowissenschafter Gero Miesenböck (54) von der Uni Oxford unter die Favoriten für den diesjährigen Medizin-Nobelpreis gereiht. Er wurde gemeinsam mit Ernst Bamberg und Karl Deisseroth für die Entwicklung der Optogenetik in die 19 Forscher umfassende "Nobel-Klasse" aufgenommen, die Chancen auf die begehrte Auszeichnung haben. Die Nobelpreis-Woche beginnt am kommenden Montag (7. Oktober) mit der Bekanntgabe der Medizin-Nobelpreisträger.

