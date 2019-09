Drozda geht als SPÖ-Bundesgeschäftsführer

Wien - Thomas Drozda zieht sich als SPÖ-Bundesgeschäftsführer zurück. Das teilte er Montagvormittag gegenüber Journalisten mit: "Ein Wahlergebnis wie gestern muss Konsequenzen haben." Er wolle mit diesem Schritt einen Reformprozess in Gang setzen. Betont wurde vom scheidenden Bundesgeschäftsführer, dass ihm gegenüber niemand Druck ausgeübt habe. Sein Mandat im Nationalrat wird Drozda "selbstverständlich" annehmen.

Laute Kritik an HC Strache aus der FPÖ

Wien - Nach dem Wahldebakel wird immer mehr Kritik an dem wegen des Ibiza-Skandals zurückgetretenen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache laut. "Hätte Strache nach Ibiza das gleiche getan wie Gudenus, wäre uns das erspart geblieben", sagte etwa FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl (NÖ). Gudenus war direkt nach Ibiza aus der Partei ausgetreten und hatte sich im Wahlkampf nicht zu Wort gemeldet. Der steirische Parteichef Mario Kunasek sprach sich als erster offen für den Parteiausschluss Straches aus, sollten sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten.

NEOS stehen für Gespräche bereit

Wien/Bregenz - Auch wenn es sie für eine Mehrheit nicht braucht, stehen die NEOS für Koalitionsgespräche bereit. Das bekräftigte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger vor der Vorstandssitzung der Pinken am Montag. "Wir können beides", Regierung und Opposition. Es sei eine prinzipielle Einstellung, Verantwortung nicht zu scheuen. Und weiter: "Unsere Bedingungen liegen weiter am Tisch: Bildungspflicht, steuerliche Entlastung, Umwelt- und Klimapakt und echte Transparenz bei Parteien und Ministerien.

Nulldefizit 2018 knapp erreicht - Überschuss von 0,2 Prozent

Wien - Die Statistik Austria hat am Montag die endgültigen Budgetzahlen für das Jahr 2018 präsentiert. Wie bereits im März bekannt gegeben worden war, wurde im Vorjahr - erstmals seit 1974 - das Nulldefizit erreicht. Laut den am Montag veröffentlichten Daten erzielte der Gesamtstaat einen öffentlichen Überschuss von 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 763 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür seien die "sehr gute Konjunktur" und die gute Beschäftigungsquote gewesen.

Abdullah erklärt sich nach Wahl in Afghanistan zum Sieger

Kabul - Der Rivale von Afghanistans Staatschef Ashraf Ghani, Abdullah Abdullah, hat sich zum Sieger der Präsidentenwahl vom Samstag erklärt. "Wir haben die meisten Stimmen bei dieser Wahl", sagte der Regierungschef am Montag in Kabul. Eine Stichwahl werde nicht nötig sein.

Trauergottesdienst für Chirac mit Dutzenden Staatsgästen

Paris - Mit einem großen Trauergottesdienst nimmt Frankreich am Montag Abschied von seinem früheren Staatspräsidenten Jacques Chirac (1995-2007). Rund 30 Staats- und Regierungschef werden in der Pariser Kirche Saint-Sulpice erwartet, darunter der aktuelle französische Präsident Emmanuel Macron. Anschließend soll Chirac im kleinsten Familienkreis auf dem Pariser Friedhof Montparnasse beigesetzt werden.

Damen-Modelabel Jones insolvent - Fortführung geplant

Wien - Das österreichische Damen-Modelabel Jones mit 35 Filialen und 168 Mitarbeitern ist insolvent. Die hinter dem Label stehende Rose GmbH hat am Montag einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht, teilte die Firma mit. Gläubigern werde eine Quote von 20 Prozent geboten. 190 Gläubiger sollen betroffen sein. Es handelt sich damit um die bisher drittgrößte Einzelhandelsinsolvenz in diesem Jahr nach Charles Vögele und mister*lady.

Verdächtiger nach Bluttat in Zell am See in U-Haft

Salzburg/Zell am See - Nach der Tötung eines 19-jährigen Afghanen vor rund einer Woche in Zell am See (Pinzgau) ist ein gleichaltriger Afghane am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. Die U-Haft sei wegen dringenden Mordverdachts verhängt worden, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Die Leiche des Afghanen war am 22. September auf einem Spielplatz von Passanten entdeckt worden.

