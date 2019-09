Briefwahl: Erste Ergebnisse mit sehr starken Grün-Werten

Wien - Die Briefwahlauszählung läuft auf vollen Touren. Erste Ergebnisse Montagnachmittag bestätigten im Wesentlichen die Erwartungen der Hochrechner. Die Grünen schneiden bei den Briefwählern sehr stark ab; sie können mit 26 Mandaten (in der Urnenwahl waren es 23) rechnen. Die ÖVP muss sich darauf einstellen, letztlich nur 71 (statt 73) zu bekommen. Die SPÖ dürfte hingegen - anders als bei den letzten Wahlen - heuer durch die Briefwähler noch ein wenig einbüßen. Ihr 41. Mandat scheint gefährdet. Die NEOS dürfen auf ein zusätzliches Mandat hoffen.

Deutsch dürfte SPÖ-Bundesgeschäftsführer werden

Wien - Nach dem Rücktritt von Thomas Drozda als SPÖ-Bundesgeschäftsführer haben sich Montagnachmittag die Gerüchte verdichtet, dass Wahlkampfmanager Christian Deutsch seine Nachfolge antreten dürfte. Der "Standard" berichtete dies unter Berufung auf Parteikreise, eine offizielle Bestätigung gab es vorerst nicht. Zuvor hatte es geheißen, dass auch Mario Lindner für die Position im Rennen sei. Deutsch, ehemals Wiener Landesparteisekretär und Intimus von Ex-SPÖ-Chef Werner Faymann, war im Jänner als Wahlkampfleiter der SPÖ eingesetzt worden.

Van der Bellen startet Mittwoch Gespräche mit Parteichefs

Wien - Neben den Parteizentralen verlagert sich der Schwerpunkt der Innenpolitik diese Woche in die Hofburg. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Dienstag die Übergangsregierung mit der vorläufigen Fortführung der Amtsgeschäfte betrauen. Am Mittwoch und Donnerstag wird er die Parteichefs der fünf Parlamentsparteien empfangen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit der Regierungsbildung beauftragen. Die Gespräche mit den Parteichefs wird Van der Bellen am Mittwoch mit Kurz beginnen.

Laute Kritik an HC Strache aus der FPÖ

Wien - Nach dem Wahldebakel wird immer mehr Kritik an dem wegen des Ibiza-Skandals zurückgetretenen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache laut. "Hätte Strache nach Ibiza das gleiche getan wie Gudenus, wäre uns das erspart geblieben", sagte etwa FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl (NÖ). Gudenus war direkt nach Ibiza aus der Partei ausgetreten und hatte sich im Wahlkampf nicht zu Wort gemeldet. Der steirische Parteichef Mario Kunasek sprach sich als erster offen für den Parteiausschluss Straches aus, sollten sich die Vorwürfe in der Spesenaffäre erhärten.

Einstimmiger Freispruch von versuchtem Doppelmord in Wien

Wien - Ein 36-jähriger Mann ist am Montagabend am Wiener Landesgericht vom Vorwurf des versuchten Doppelmordes freigesprochen worden. Die Entscheidung der acht Geschworenen fiel einstimmig aus. Staatsanwalt Bernd Ziska gab vorerst keine Erklärung ab, der Freispruch ist damit nicht rechtskräftig. Die Anklage hatten dem Filipino zur Last gelegt, am 17. November 2018 vor einer Veranstaltungshalle in Liesing im Zuge einer Streiterei aus nichtigem Anlass zwei junge Kroaten mit einem Klappmesser niedergestochen und schwer verletzt zu haben.

EU-Parlament verlangte Neubesetzung von zwei Kommissarsjobs

Brüssel/Straßburg - Das Europaparlament hat die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gezwungen, zwei Kommissars-Posten neu zu besetzen. Die Abgeordneten im Rechtsausschuss ließen die designierten Kommissare aus Rumänien und Ungarn wegen Interessenskonflikten am Montag zum zweiten Mal durchfallen. Von der Leyen bat daraufhin die beiden Länder um Ersatzkandidaten. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban schlug umgehend den bisherigen EU-Botschafter des Landes als neuen Bewerber vor.

Personalaffäre bringt neuen OeNB-Gouverneur unter Druck

Wien - Die unabgesprochene Kündigung der Nationalbank-Personalchefin, Susanna Konrad-El Ghazi, und andere angedachte Personalia bringen den seit 1. September amtierenden OeNB-Gouverneur Robert Holzmann unter Druck. Am Vormittag gab es stundenlange Gespräche von OeNB-Präsident Harald Mahrer mit dem OeNB-Direktorium. Laut dem Nationalbank-Betriebsrat ist die Kündigung der Personalchefin nun aber vom Tisch.

(Schluss) tki/cg