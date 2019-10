ÖVP kündigte Gespräche mit allen Parteien an

Wien - Die ÖVP will als Wahlsiegerin Koalitionsgespräche mit allen Parteien deren Größe nach führen. "Wir schließen niemanden aus. Wir laden alle zu Gesprächen ein", sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer nach der Vorstandssitzung der Volkspartei am Dienstag in der politischen Akademie der Partei. Die Gespräche werden in der Reihenfolge der Stärke der Parteien stattfinden. Eine Präferenz ließ Nehammer nicht durchklingen, er sagte aber, dass im Vorstand über alle Varianten offen gesprochen worden sei.

Strache stellt Parteimitgliedschaft ruhend

Wien - Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stellt seine Parteimitgliedschaft ruhend. Das sagte er in einer "persönlichen Erklärung" am Dienstagvormittag und kam damit einer möglichen Suspendierung bzw. einem Parteiausschluss zuvor. Beides dürfte aber noch nicht ganz vom Tisch sein, wie Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner vor Beginn der für Dienstag angesetzten Parteigremien durchklingen ließ. Außerdem kündigte Strache einen "völligen Rückzug aus der Politik" an, will jegliche politische Aktivität einstellen und keine politische Funktion mehr anstreben.

Van der Bellen betraute Regierung mit Fortführung

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag die Übergangsregierung mit der vorläufigen Fortführung der Amtsgeschäfte betraut. Gleichzeitig wurde das Kabinett von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein neuerlich vom Staatsoberhaupt angelobt. Bis zur Bildung einer neuen Regierung soll diese Übergangsregierung weiter im Amt bleiben. Der künftigen Regierung legte der Bundespräsident zwei Dinge ans Herz. Ganz egal welche Regierung in welcher Konstellation entstehen werde, sie werde sich "um die globale Klimakrise kümmern müssen". Und als zweiten Punkt nannte das Staatsoberhaupt, dass das Vertrauen, das durch den Ibiza-Skandal erschüttert wurde, weiter aufgebaut werden müsse.

Neue Atomgespräche Nordkoreas mit den USA noch diese Woche

Seoul - Nach monatelangem Stillstand in den Verhandlungen über sein Atomwaffenprogramm will Nordkorea noch diese Woche mit den USA neue Gespräche auf Arbeitsebene führen. Beide Länder hätten vereinbart, am kommenden Samstag zu beginnen, wurde Nordkoreas Erste Vizeaußenministerin Choe Son-hui am Dienstag von den staatlichen Medien des international isolierten Landes zitiert. Am Freitag gebe es zunächst vorbereitende Kontakte. Wo die Unterredungen stattfinden, blieb zunächst unklar.

Ein Toter und mehrere Verletzte bei Gewalttat in Finnland

Helsinki - Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in einem finnischen Einkaufszentrum ist ein Mensch getötet worden. Zehn Menschen seien in der Nähe der Stadt Kuopio verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die zuständige Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Eine Person wurde festgenommen. Die Universitätsklinik der Stadt sprach zunächst von neun Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die Hintergründe waren zunächst ebenso unklar wie das Tatmotiv. Augenzeugen berichteten nach Angaben finnischer Medien von einer Person, die mit einem Schwert in einen Klassenraum der Schule eingedrungen sei.

Kärntnerin bei Sprengstoffangriff schwer verletzt

Guttaring - Eine 29-jährige Kärntnerin ist am Dienstag in Guttaring (Bezirk St. Veit/Glan) bei einem Sprengstoffangriff schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann ihr eine Schachtel vor die Tür gestellt, angeläutet und war dann weggelaufen. Als die Frau die Tür öffnete und die Schachtel sah, gab es eine Detonation. Da die Frau getrennt von ihrem Mann lebt, gab es Vermutungen, der Ex-Mann könnte hinter dem Anschlag stecken. Eine Bestätigung für diese Theorie gab es allerdings nicht.

Vater brachte in Kärnten geborene Kinder in den Libanon

Klagenfurt/Beirut - Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Kindesentziehung sowie Quälens und Vernachlässigens von Kindern gegen einen 41-Jährigen aus dem Libanon eingeleitet. Er soll seine fünf Kinder, die er mit zwei Kärntnerinnen hat, in seine Heimat gebracht haben und nicht mehr heim schicken wollen, berichtete die "Kleine Zeitung". Der Fall beschäftigt auch das Außenministerium, wie Sprecher Peter Guschelbauer bestätigte. Botschaft und Vertrauensanwalt wurden eingeschaltet.

Wiener Börse am Nachmittag im Minus

Wien - Der ATX hat am Nachmittag um 0,31 Prozent tiefer bei 3.001,22 Punkten gestanden. Nach einem freundlichen Handelsauftakt trübte sich die Börsenstimmung ein und der heimische Leitindex drehte am Nachmittag ins Minus. Daten aus dem Euroraum zur Industriestimmung und zu den Verbraucherpreisen waren schwach ausgefallen. FACC-Aktien verloren nach einer Kurszielsenkung der Erste Group 2,4 Prozent.

