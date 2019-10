Johnson kündigt Brexit für 31. Oktober an

London - Boris Johnson will sein Land ohne Abkommen am 31. Oktober aus der EU führen, sollten Gespräche mit Brüssel über seine jüngsten Brexit-Vorschläge nicht zu einem neuen Abkommen führen. Das machte der britische Premierminister am Mittwoch in seiner Rede zum Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester deutlich. "Wir treten am 31. Oktober aus der EU aus, komme was wolle", sagte er.

Kurz besprach mit Van der Bellen weiteres Vorgehen

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch ÖVP-Chef Sebastian Kurz als ersten der Parteiobleute zu einem informellen Gespräch in der Hofburg empfangen. Man habe das Ergebnis der Nationalratswahl sowie das weitere Vorgehen in den kommenden Monaten besprochen, sagte Kurz nach dem rund einstündigen Treffen. Formelle Gespräche wird es erst nach dem Auftrag zu Regierungsbildung geben. Am Nachmittag gehen die Gespräche der Parteiobleute bei Van der Bellen weiter. Um 13.30 Uhr kommt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, um 16.00 Uhr folgt FPÖ-Chef Norbert Hofer.

Grüne für Gespräche mit ÖVP bereit

Wien - Die Grünen sind für Sondierungen mit der ÖVP offen, geben der Frage einer Regierungsbeteiligung aber nicht die höchste Priorität. Bei seinem ersten Auftritt nach dem erfolgreichen Wahlsonntag legte Grünen-Bundessprecher Werner Kogler am Mittwoch den Fokus bewusst auf Inhaltliches. Für den neu konstituierten Nationalrat kündigte er etwa eine Initiative für ein Transparenzgesetz an.

Schuldsprüche im Salzburger Swap-Prozess bestätigt

Wien - Der Oberste Gerichtshof hat im Salzburger Swap-Prozess die erstinstanzlichen Schuldsprüche des Landesgerichts Salzburg bestätigt. Sämtliche Nichtigkeitsbeschwerden der wegen Untreue Verurteilten rund um Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) und Ex-Finanzlandesrat Othmar Raus (SPÖ) wurden verworfen. Es bleibt daher bei drei Jahren Haft für Schaden, davon ein Jahr unbedingt. Die Strafe für Raus wurde sogar von 2 Jahren teilbedingt auf 2,5 Jahre erhöht, davon zehn Monate unbedingt.

Zwei IS-Waisenkinder werden nach Wien gebracht

Wien - Die zwei Waisenkinder einer österreichischen IS-Anhängerin, die im Krieg verstorben ist, stehen unmittelbar vor der Reise nach Österreich. Sie befinden sich bereits in Obhut der österreichischen Behörden und werden bald nach Wien gebracht. Das wurde der APA aus dem Außenministerium am Mittwoch bestätigt.

Mordalarm in Wien-Brigittenau - Mann lag tot in Stiegenhaus

Wien - Mordalarm in Wien-Brigittenau: Im Stiegenaufgang eines Wohnhauses ist in der Nacht auf Mittwoch ein toter Mann entdeckt worden. Er wies Stichverletzungen im Oberkörper auf. Das Opfer ist laut Polizei 30 bis 40 Jahre alt. Der Mann hatte keine Ausweise bei sich, die Aufschluss zu seiner Identität geben könnten.

61-Jähriger tot in Vösendorf gefunden - Polizei ermittelt

Vösendorf - Ein 61-jähriger Landwirt ist Mittwochfrüh tot in seinem Haus in Vösendorf (Bezirk Mödling) gefunden worden. "Aufgrund der Umstände wird momentan von einem Gewaltverbrechen ausgegangen", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tatortgruppe und Bereich Leib und Leben) hat die Ermittlungen übernommen, die Spurensicherung war im Gange.

Schlagersänger Karel Gott mit 80 Jahren verstorben

Prag - Karel Gott, einer der größten Stars der Schlagerwelt, ist tot. Die "goldene Stimme aus Prag" starb am Dienstagabend kurz vor Mitternacht im Alter von 80 Jahren. Das berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK am Mittwoch unter Berufung auf seine Sprecherin. Im September 2019 hatte der Sänger öffentlich gemacht, dass er an akuter Leukämie litt.

