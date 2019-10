USA kündigten neue Strafzölle auf EU-Importe an

Genf/Washington - Die USA verhängen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle in Milliardenhöhe auf Importe aus Europa. Bei der Einfuhr von Flugzeugen wird eine zusätzliche Abgabe von 10 Prozent erhoben werden, bei zahlreichen anderen Produkten wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird es ein Strafzoll von 25 Prozent sein, wie der US-Handelsbeauftragte am Mittwoch erklärte. Die ab 18. Oktober geltenden Zölle sollen demnach vor allem Produkte der Länder betreffen, die für die Airbus-Subventionen verantwortlich waren: Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien.

Bundespräsident Van der Bellen schließt Gesprächsreigen ab

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen schließt heute seine Gespräche mit den Parteichefs ab. Zu Gast in der Hofburg sind der Grüne Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, um über die Folgen der Nationalratswahl und die Regierungsbildung zu sprechen. Erwartet wird, dass Van der Bellen Ende dieser oder Anfang nächster Woche einen Auftrag zur Regierungsbildung an Sebastian Kurz (ÖVP) erteilt. Der Obmann der Wahlsiegerin ÖVP war bereits am Mittwoch zu Gast beim Staatsoberhaupt, auch SPÖ-Voritzende Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Norbert Hofer haben ihr Gespräch mit Van der Bellen bereits absolviert.

Letzte Auszählung der Nationalratswahl bringt keine Änderung

Wien - Die Landeswahlbehörden nehmen am Donnerstag die letzte Auszählung dieser Nationalratswahl vor. An die 40.000 Briefwahl- und Wahlkartenstimmen, die Sonntag in "fremden" Wahlkreisen abgegeben wurden, sind noch auszuwerten. Ändern werden sie nicht mehr viel. Dafür haben die 917.927 Briefwähler, deren Stimmen am Montag ausgewertet wurden, noch kräftig umverteilt. Jetzt steht die ÖVP bei 71 (+9) Mandaten, die SPÖ bei 40 (-12), die FPÖ bei 31 (-20), die Grünen bei 26 (+26) und NEOS bei 15 (+5). Die Liste JETZT hat heuer die Vier-Prozent-Hürde verpasst. Auch die Wahlbeteiligung - die mit der Briefwahlauszählung auf 75,1 Prozent stieg - wird nicht mehr viel größer werden und somit die zweit-niedrigste der Zweiten Republik bleiben.

Skeptische Reaktionen auf Johnsons Brexit-Pläne

London - Die neuen Brexit-Pläne von Boris Johnson sind in Brüssel und Dublin auf vorsichtige bis skeptische Reaktionen gestoßen. Irlands Regierungschef Leo Varadkar habe den britischen Premierminister in einem Telefonat am Mittwochabend darauf hingewiesen, dass die Vorschläge noch kein vollwertiger Ersatz für den Backstop seien, teilte Dublin mit. Als Backstop wird die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland im EU-Austrittsabkommen bezeichnet. Johnson hatte am Mittwoch Pläne vorgelegt, wie Grenzkontrollen auf der irischen Insel auch ohne Backstop vermieden werden können.

Designierter Budgetkommissar Hahn stellt sich EU-Hearing

Brüssel - Europas künftiger "Billionenmann" stellt sich dem EU-Parlament. Im Rahmen der Anhörungen der designierten EU-Kommissare ist heute in Brüssel Johannes Hahn an der Reihe, der ab 1. November das EU-Budget verwalten soll. Hauptaufgabe des Routiniers, der seine dritte Amtszeit anstrebt, sind die Verhandlungen des über eine Billion schweren EU-Mehrjahresbudgets 2021-2027. Hahn wird drei Stunden lang von Abgeordneten des Budget- und Budgetkontrollausschusses befragt, um deren Vertrauen er im Vorfeld in einer schriftlichen Fragebeantwortung warb.

Kongress bekam neue Infos des US-Außenamts in Ukraine-Affäre

Washington - Der Leiter einer internen Kontrollbehörde des US-Außenministeriums, Steve Linick, hat dem Repräsentantenhaus neues Material für die Untersuchung der Ukraine-Affäre übergeben. Die Anhörung Linicks und die von ihm übergebenen Dokumente hätten "besorgniserregende Fragen" aufgeworfen, erklärten die demokratischen Vorsitzenden der drei ermittelnden Parlamentsausschüsse. So seien etwa bestimmte Personen, wie die frühere US-Botschafterin in Kiew, Masha Yovanovitch, gezielt angegriffen worden, hieß es.

Sieben Tote nach Absturz von Weltkriegsbomber in den USA

Washington - Beim Absturz eines historischen Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg in den USA sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Der Weltkriegsbomber vom Typ Boeing B-17 sei am Mittwoch am Flughafen Bradley im US-Staat Connecticut verunglückt, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Laut Behörden waren 13 Personen an Bord. Der Pilot musste kurz nach dem Start wegen Motorenproblemen umkehren. Bei der Notlandung verlor er offenbar die Kontrolle über die Maschine.

42-Jähriger attackierte in Gmunden Ex-Frau mit Messer

Gmunden - Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden soll seine 35-jährige Ex-Frau Mittwochfrüh im Stadtgebiet Gmunden auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt haben. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich Donnerstagfrüh mit. Die Ermittlungen seien noch im Gange.

