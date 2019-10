Facebook muss laut EuGH Hasspostings weltweit löschen

Luxemburg/Menlo Park - Facebook kann nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs gezwungen werden, Hasspostings und für rechtswidrig erklärte wort- und sinngleiche Kommentare zu entfernen. Das EU-Recht verwehrt es auch nicht, dass eine solche Verfügung weltweit zur Wirkung gelange, entschieden die EU-Richter am Donnerstag nach einer Klage der früheren Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig gegen Facebook. Die Anwältin von Glawischnig, Maria Windhager, begrüßte das Urteil als "Meilenstein im Kampf gegen Hass im Netz".

Kogler bekam keine Tipps von Van der Bellen

Wien - Als vierter der Parteichefs hat Donnerstagvormittag Grünen-Bundessprecher Werner Kogler seinen Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert. Tipps für die anstehenden Sondierungen mit der ÖVP bekam er dabei eigenen Angaben zufolge nicht. Er sei ohnehin selbst bei den schwarz-grünen Verhandlungen im Jahr 2003 dabei gewesen. Auf die Frage, ob er wieder denselben (jetzt negativen) Ausgang erwarte, meinte Kogler, das wisse er nicht. Es seien andere Personen und andere Themen.

Philippa Strache soll 9.500 Euro FPÖ-Gehalt bekommen haben

Wien - Die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, soll von der Partei ein Gehalt von 9.500 Euro monatlich bekommen haben. Das berichtete die Gratiszeitung "Heute" unter Berufung auf Informationen aus der blauen Vorstandssitzung am Dienstag. Aus der Partei gab es auf Anfrage der APA zum wiederholten Mal keine Auskunft darüber. Begründet wurde das mit "Datenschutz".

EU-Vertreter reagieren skeptisch auf neue Brexit-Vorschläge

Brüssel/London - Die EU reagiert hinter den Kulissen zurückhaltend auf die neuen Vorschläge aus Großbritannien zur Lösung des Brexit-Streits. Die Ideen zur Gestaltung der Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland seien kein Durchbruch, sondern bestenfalls der Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen zwischen Premier Boris Johnson und der EU, sagte EU-Vertreter- und Diplomaten Donnerstag in Brüssel. "Es müsste grundlegend überarbeitet werden", sagte einer von ihnen. Dafür bliebe vor dem entscheidenden EU-Gipfel in zwei Wochen und angesichts der komplexen Materie wenig Zeit.

Neue Gewalt in Hongkong - Regierung plant Vermummungsverbot

Hongkong - Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten in Hongkong hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten in neuer Gewalt entladen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kam es Donnerstagfrüh zu Straßenschlachten. Die Protestler warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und verwüsteten Geschäfte und U-Bahn-Stationen. Die Regierung plant indes ein Vermummungsverbot.

Neun Tote und mehrere Vermisste nach Taifun in Südkorea

Busan - Mindestens neun Menschen sind durch den Taifun Mitag in Südkorea ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, wurde ein weiterer Anstieg der Opferzahl befürchtet, da mehrere Menschen vermisst wurden. Der Sturm hatte in der Nacht den Süden des Landes getroffen und zu Erdrutschen und Überschwemmungen geführt. Mitag ist bereits der siebente Taifun in diesem Jahr, der Südkorea trifft.

17 Jahre für 21-jährigen Kärntner wegen Mordes an Mutter

Klagenfurt - Ein 21 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag von einem Schwurgericht in Klagenfurt wegen Mordes an seiner Mutter verurteilt worden. Die Geschworenen erkannten einstimmig auf vorsätzlichen Mord, die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Der vorsitzende Richter Dietmar Wassertheurer verkündete anschließend die Strafe: 17 Jahre Haft. Der 21-Jährige erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwältin Karin Schweiger gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Bombenanschlag in Kärnten geklärt: Zwei Männer geständig

Guttaring/Klagenfurt - Der Bombenanschlag in Kärnten vom Dienstag, bei dem eine 27-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden ist, ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden sowohl der 28-jährige Ex-Mann des Opfers als auch sein 29-jähriger Komplize verhaftet. Die beiden sind geständig, die Sprengfalle vor der Haustür des Opfers platziert und gezündet zu haben.

(Schluss) fls