Gerichte können Facebook zur Löschung von Postings zwingen

Wien/Luxemburg - Der Onlinegigant Facebook hat am Donnerstag eine empfindliche Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erlitten. Nach einer von der früheren Grünen-Chefin Eva Glawischnig angestrengten Musterklage haben die EU-Höchstrichter entschieden, dass Facebook zur weltweiten Löschung von Hasspostings verpflichtet werden kann. Die Entscheidung des EuGH sorgt nun für weltweite Schlagzeilen und für Jubel bei Facebook-Kritikern. Die Letztentscheidung liegt nun beim Obersten Gerichtshof (OGH).

Philippa Strache soll 9.500 Euro FPÖ-Gehalt bekommen haben

Wien - Die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, soll von der Partei ein Gehalt von 9.500 Euro monatlich bekommen haben. Das berichtete die Gratiszeitung "Heute" unter Berufung auf Informationen aus der blauen Vorstandssitzung am Dienstag. Aus der Partei gab es auf Anfrage der APA zum wiederholten Mal keine Auskunft darüber. Begründet wurde das mit "Datenschutz".

Johnsons Brexit-Vorschläge für EU-Parlament unzureichend

London - Das EU-Parlament hält die jüngsten Brexit-Vorschläge des britischen Premiers Boris Johnson für unzureichend. Die von Großbritannien in letzter Minute eingereichten Vorschläge seien "keine Basis für eine Vereinbarung, der das Europäische Parlament zustimmen könnte", erklärte die Brexit-Gruppe im EU-Parlament am Donnerstag nach einer Aussprache mit Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Die britischen Vorschläge "gehen nicht auf die wirklichen Fragen ein, die gelöst werden müssten, wenn der Backstop entfallen würde", kritisierten die EU-Abgeordneten.

Kleineres EU-Budget laut Johannes Hahn "schädlich"

Brüssel/Straßburg - Der designierte EU-Budgetkommissar Johannes Hahn hat sich bei seiner Anhörung im Europaparlament klar gegen die Nettozahler wie Österreich positioniert. "Ein kleineres Budget als von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird schädlich sein für unsere Politik", sagte Hahn am Donnerstagnachmittag im Europaparlament in Brüssel. Die scheidende EU-Kommission hat für das Sieben-Jahres-Budget einen Umfang von 1,1 Prozent der EU-Wirtschaftskraft vorgeschlagen, was eine Gruppe von Nettozahlern strikt ablehnt.

Fünf Tote bei Attacke in Pariser Polizeipräfektur

Paris - Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind laut französischen Medien insgesamt fünf Menschen getötet worden. Vier Polizisten seien ums Leben gekommen, auch der Täter sei tot, berichteten die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo am Donnerstag. Laut Medien war der Täter ein Verwaltungsbediensteter der Polizeidirektion, die im Herzen der französischen Hauptstadt liegt. BFMTV berichtete, wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Polizeibehörde.

19 Tote bei gewaltsamen Protesten im Irak

Bagdad - Trotz der Verhängung einer Ausgangssperre in mehreren irakischen Städten halten die gewaltsamen Proteste dort weiter an. Bei neuen Zusammenstößen im Süden des Irak wurden am Donnerstag fünf weitere Demonstranten erschossen, womit die Opferzahl auf 19 stieg. Die Demonstrationen richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit.

17 Jahre für 21-jährigen Kärntner wegen Mordes an Mutter

Klagenfurt - Ein 21 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag von einem Schwurgericht in Klagenfurt wegen Mordes an seiner Mutter verurteilt worden. Die Geschworenen erkannten einstimmig auf vorsätzlichen Mord, die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Der vorsitzende Richter Dietmar Wassertheurer verkündete anschließend die Strafe: 17 Jahre Haft. Der 21-Jährige erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwältin Karin Schweiger gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

Bombenanschlag in Kärnten geklärt: Zwei Männer geständig

Guttaring/Klagenfurt - Der Bombenanschlag in Kärnten vom Dienstag, bei dem eine 27-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden ist, ist geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden sowohl der 28-jährige Ex-Mann des Opfers als auch sein 29-jähriger Komplize verhaftet. Die beiden sind geständig, die Sprengfalle vor der Haustür des Opfers platziert und gezündet zu haben. Bei den Männern handelt es sich um einen Soldaten und einen ehemaligen Soldaten. Der 28-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Kärntnerin wurde indes zum zweiten Mal operiert.

