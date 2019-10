Kogler und Meinl-Reisinger absolvierten Hofburg-Besuch

Wien - Grünen-Bundessprecher Werner Kogler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger haben am Donnerstag ihren Antrittsbesuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen absolviert. Kogler erschien am Vormittag, Tipps für die Sondierungen mit der ÖVP bekam er dabei nicht. Mit Meinl-Reisinger schloss Van der Bellen am Nachmittag seine erste Gesprächsrunde mit den Chefs der künftigen Parlamentsparteien ab. Es wird davon ausgegangen, dass der Bundespräsident Anfang kommender Woche den Regierungsbildungsauftrag an ÖVP-Obmann Sebastian Kurz erteilt.

Philippa Strache soll 9.500 Euro FPÖ-Gehalt bekommen haben

Wien - Die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Philippa Strache, soll von der Partei ein Gehalt von 9.500 Euro monatlich bekommen haben. Das berichtete die Gratiszeitung "Heute" unter Berufung auf Informationen aus der blauen Vorstandssitzung am Dienstag. Aus der Partei gab es auf Anfrage der APA zum wiederholten Mal keine Auskunft darüber. Begründet wurde das mit "Datenschutz".

Fünf Tote bei Attacke in Pariser Polizeipräfektur

Paris - Bei einer Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur sind insgesamt fünf Menschen getötet worden - vier Polizisten und der Angreifer. Das berichteten die Nachrichtensender BFMTV und Franceinfo am Donnerstag. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo bestätigte, bei dem Angriff seien "mehrere Polizisten" ums Leben gekommen. Die Sozialistin sprach von einer "fürchterlichen Attacke". Der Angreifer war laut Medien ein langjähriger Verwaltungsmitarbeiter der Polizeipräfektur. BFMTV berichtete, wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Polizeibehörde.

Johnsons Brexit-Vorschläge für EU-Parlament unzureichend

London - Das EU-Parlament hält die jüngsten Brexit-Vorschläge des britischen Premiers Boris Johnson für unzureichend. Die von Großbritannien in letzter Minute eingereichten Vorschläge seien "keine Basis für eine Vereinbarung, der das Europäische Parlament zustimmen könnte", erklärte die Brexit-Gruppe im EU-Parlament am Donnerstag nach einer Aussprache mit Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in Brüssel. Die britischen Vorschläge "gehen nicht auf die wirklichen Fragen ein, die gelöst werden müssten, wenn der Backstop entfallen würde", kritisierten die EU-Abgeordneten.

Trump fordert offen Ermittlungen gegen Biden und dessen Sohn

Washington - Trotz des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump nach Kiew nun auch Peking aufgefordert, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln. "China sollte eine Untersuchung der Bidens beginnen", sagte Trump am Donnerstag in Washington. Der US-Präsident schloss nicht aus, dass er Chinas Staatschef Xi Jinping direkt um Ermittlungen ersuchen könnte. Trump verdächtigt die Bidens, in Korruptionsvorgänge in der Ukraine und in China verwickelt gewesen zu sein.

Leichenteile in Kühltruhe in Wien gefunden

Wien - In einer Kühltruhe in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf hat die Polizei am Donnerstag Plastiksäcke "mit möglicherweise verwesendem Inhalt" sichergestellt. Laut Gerichtsmedizin handelt es sich dabei um Leichenteile, berichtete die Exekutive am Abend. Todesursache und Identität der Person waren noch unbekannt. Der Mieter des Abteils wird von den Ermittlern befragt. Bewohner hatten sich zuvor über massiven Gestank beschwert und die Polizei verständigt.

16-Jährige getötet: 15 Jahre Haft und Einweisung

Wiener Neustadt - Der dreitägige Prozess wegen Mordes an einer 16-Jährigen im Anton-Wodica-Park im Jänner ist am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt mit der Verhängung der Höchststrafe zu Ende gegangen. Der 20-jährige Beschuldigte muss wegen Mordes, Störung der Totenruhe, Körperverletzung und sexueller Belästigung 15 Jahre hinter Gitter. Der Syrer wird zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der psychiatrische Gerichtssachverständige hatte eine kombinierte Persönlichkeitsentwicklungsstörung diagnostiziert.

17 Jahre für 21-jährigen Kärntner wegen Mordes an Mutter

Klagenfurt - Ein 21 Jahre alter Kärntner ist am Donnerstag von einem Schwurgericht in Klagenfurt wegen Mordes an seiner Mutter verurteilt worden. Die Geschworenen erkannten einstimmig auf vorsätzlichen Mord, die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert. Der vorsitzende Richter Dietmar Wassertheurer verkündete anschließend die Strafe: 17 Jahre Haft. Der 21-Jährige erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwältin Karin Schweiger gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig.

