Ergebnis der NR-Wahl komplett: Zweitniedrigste Beteiligung

Wien - Das Ergebnis der Nationalratswahl ist komplett, alle Wahlkarten sind ausgezählt. Mit insgesamt 958.071 abgegebenen Wahlkarten- und Briefwahlstimmen stieg die Beteiligung zwar noch auf 75,59 Prozent. Das bedeutet aber immer noch die zweitniedrigste Beteiligung der Zweiten Republik. An den Stimmenanteilen änderte sich nicht mehr viel. Auch die Mandatsverteilung blieb gleich: Die ÖVP stellt künftig 71 Abgeordnete - und hätte sowohl mit der FPÖ (31) als auch mit der SPÖ (40) und den Grünen (26) eine Mehrheit im Parlament. Nur mit NEOS (15 Mandate) ginge es sich nicht aus.

Hahn bekam Grünes Licht für dritte Amtszeit als EU-Kommissar

Brüssel/Straßburg - Johannes Hahn hat die wohl letzte Hürde auf dem Weg zu einer dritten Amtszeit als EU-Kommissar genommen. Der Haushaltsausschuss und der Haushaltskontrollausschuss haben Hahn nach einer mehrstündigen Anhörung am Donnerstagabend als geeignet für das Amt des EU-Budgetkommissars befunden, verlautete aus EU-Parlamentskreisen gegenüber der APA. Hahn sei mit breiter Mehrheit bestätigt worden, hieß es. Für Hahn hätten letztlich alle Fraktionen gestimmt, nur die rechte Fraktion, der auch die FPÖ angehört, habe ihn abgelehnt.

USA fordern Hintertür bei Facebooks neuer Verschlüsselung

Washington/Menlo Park - Die USA, Großbritannien und Australien haben Facebook aufgefordert, bei der geplanten Verschlüsselung des Messenger-Dienstes eine Hintertür für Strafverfolgungsbehörden offenzulassen. Dies sei wichtig, um Kinder vor Gewalt und sexuellem Missbrauch zu schützen, erklärten die Regierungen in einem Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Facebook verteidigte seine Pläne - und erteilte der Forderung eine Absage.

Proteste und Gewalt legen öffentliches Leben in Haiti lahm

Port-au-Prince - Die seit Tagen andauernden Proteste gegen die Regierung und gewalttätige Krawalle haben das öffentliche Leben in Haiti weitgehend lahmgelegt. In der Stadt Les Cayes im Süden des Karibikstaats plünderten Banden eine Reihe von Geschäften und griffen Händler an, wie der Radiosender Metropole am Donnerstag berichtete. Vermummte Schlägertrupps kontrollierten demnach die Straßen. Die Hauptstadt Port-au-Prince steht vor einer humanitären Krise, weil seit rund drei Wochen die wichtigsten Zufahrtsstraßen blockiert und die Nahrungsmittel rar werden.

Feuerwehr löschte Zimmerbrand im Krankenhaus Eisenstadt

Eisenstadt - In Eisenstadt hat die Feuerwehr Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder ausrücken müssen. Nach Angaben der Polizei war in einem Zimmer der psychiatrischen Abteilung eine Matratze in Brand geraten. Das Feuer war rasch gelöscht, ein Patient wurde wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt. Die betroffene Station war vorsorglich evakuiert worden. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Mann in den USA verklagte erfolgreich Liebhaber seiner Ex-Frau

Washington - In den USA hat ein Mann erfolgreich den Liebhaber seiner Ex-Frau verklagt, den er für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich machte. Ein Gericht im Bundesstaat North Carolina sprach Kevin Howard 750.000 Dollar (rund 685.000 Euro) zu, wie US-Medien berichteten. Grundlage ist ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert. Es erlaubt einem Ehepartner jemanden zu verklagen, den er für das Scheitern seiner Ehe durch unrechtmäßiges oder böswilliges Handeln verantwortlich macht.

Banksys Schimpansen-Gemälde für über 11 Mio. Euro verkauft

London - Das britische Parlament von Affen bevölkert - für dieses Werk des britischen Street-Art-Künstlers Banksy ist bei einer Auktion in London die Rekordsumme von 9,8 Millionen Pfund (11,06 Millionen Euro) erzielt worden. Bei der 13-minütigen Versteigerung gingen die Gebote für das Ölgemälde aus dem Jahr 2009 am Donnerstag rasant nach oben, wie das Auktionshaus Sotheby's erklärte. Die Identität des Käufers wurde nicht bekanntgegeben.

