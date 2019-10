Bundespräsident erteilt Kurz Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mit. Der ÖVP-Bundesparteiobmann ist am Montag um 10.00 Uhr zu einem Gespräch in die Hofburg geladen. Im Anschluss erfolgt der Regierungsbildungsauftrag. Dazu, wann Kurz dann die anderen Parteiobleute treffen wird, will sich die Volkspartei erst nach dem offiziellen Auftrag äußern.

SPÖ: Deutsch will mit Parteifreunden "Ärmel aufkrempeln"

Wien - Die SPÖ macht Tempo bei der durch die historische Wahlniederlage angestoßenen Parteireform. Bereits kommenden Mittwoch trifft sich der neue Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch mit den Landesgeschäftsführern. Zwei Tage später ist eine ganztägige Klausur des Bundesparteipräsidiums angesetzt. In einem Schreiben an Parteivorstand, Landes- und Bezirksorganisationen macht Deutsch indirekt klar, dass die Parteiführung trotz der Schlappe vom Sonntag nicht zu weichen gedenkt. Der Abschluss des Schreibens ist kämpferisch: "Auf uns wartet viel Arbeit. Krempeln wir die Ärmel auf."

Neue Demonstrationen in Hongkong nach Vermummungsverbot

Hongkong - Die Hongkonger Regierung hat ein Vermummungsverbot für Demonstranten verhängt. Nach der Verkündung des Verbots protestierten am Freitag erneut tausende maskierte Demonstranten gegen die pekingtreue Regierung. Unter anderem errichteten sie Straßenbarrikaden im Geschäftsviertel der Stadt. Der bekannte Demokratieaktivist Joshua Wong sagte, das Gesetz "markiert den Anfang vom Ende Hongkongs". Das Verbot tritt in der Nacht auf Samstag in Kraft.

Selenskyj wurde im Gegenzug für Ermittlungen US-Besuch angeboten

Washington - In der Ukraine-Affäre hat die US-Regierung dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj offenbar im Gegenzug für Ermittlungen gegen Joe Biden einen Besuch im Weißen Hauses angeboten. Das geht aus Textnachrichten des früheren Ukraine-Sondergesandten Kurt Volker hervor. Unterdessen erhoben die Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse im US-Repräsentantenhaus in den Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren schwere Vorwürfe gegen Trump.

Leiche in Kühltruhe: Mann will toten Freund abgelegt haben

Wien - Massiver Gestank hat am Donnerstag zur Auffindung einer Leiche in Wien-Floridsdorf geführt. Der stark verweste Körper war in einer abgeschalteten Kühltruhe in einem Keller eines Hauses in der Mengergasse deponiert. Entgegen früheren Meldungen war die Leiche nicht zerteilt. Der Mieter des Abteils gab bei der Einvernahme an, seinen verstorbenen Freund dort abgelegt zu haben, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die beiden Männer sollen einige Zeit zusammen gewohnt haben.

Tödliche Messerattacke in Paris gibt Ermittlern Rätsel auf

Paris - Eine tödliche Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur mit insgesamt fünf Toten gibt weiter Rätsel auf. "Wir haben keine Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung des Täters", sagte eine Regierungssprecherin am Freitag dem Sender France Info. Sie reagierte damit auf Berichte, nach denen der Angreifer 2017 zum Islam konvertiert sei. Der Täter habe nach Angaben seiner Frau vor der Attacke "Visionen gehabt" und "Stimmen gehört". Der Vater von zwei Kindern war schwerhörig und galt als behindert.

Vom Aussterben bedrohter Affe in australischem Zoo geboren

Sydney - Oranges Fell und große Knopfaugen: Im Taronga-Zoo in Sydney ist ein sehr seltener Tonkin-Schwarzlangur zur Welt gekommen. Die Spezies ist vom Aussterben bedroht. In freier Wildbahn gibt es nach Schätzungen des Zoos nur noch 3.000 Affen dieser Art. "Einen Tonkin-Schwarzlangur in der Wildnis zu sehen, ist unglaublich selten, aber ein Baby zu sehen, ist noch viel seltener", sagte eine Tierpflegerin.

