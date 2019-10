Gerichtsdokumente: Johnson zu Aufschub von Brexit bereit

London - Entgegen seinen öffentlichen Ankündigungen ist der britische Premierminister Boris Johnson doch zu einem Antrag auf eine Verschiebung des Brexit bereit. Dies geht aus offiziellen Dokumenten hervor, die die Regierung in London dem schottischen Höchstgericht übermittelt hat. Demnach wird Johnson der EU einen entsprechenden Antrag schicken, wenn es bis zum 19. Oktober keinen Deal geben sollte. Johnson würde damit den Bestimmungen des Anfang September vom Londoner Unterhaus beschlossenen Gesetzes gegen den No-Deal-Brexit entsprechen.

Hongkongs Regierung erließ Vermummungsverbot für Proteste

Hongkong - Nach monatelangen Protesten in Hongkong will die Regierung die Lage mit einem Vermummungsverbot unter Kontrolle bringen. Dafür greift sie zum ersten Mal seit Beginn der Massendemonstrationen auf Notstandsgesetze zurück. Ab Samstag sei das Tragen von Gesichtsmasken untersagt, kündigte Regierungschefin Carrie Lam an. Nach der Verkündung des Verbots protestierten erneut Tausende Hongkonger, darunter viele maskiert.

Nach NR-Wahl: Grüne feiern, Sondieren kommt erst

Wien - In bester Laune sind die Vertreter des Erweiterten Bundesvorstands der Grünen am Freitag in Wien zusammentroffen, um ihr Comeback bei der Nationalratswahl zu besprechen und bei einem Gläschen Sekt zu feiern. Beschlüsse in Richtung Sondierungen oder gar Regierungsverhandlungen standen noch nicht an, betonte Bundessprecher Werner Kogler im öffentlichen Teil der Sitzung. "Wir sind die Grünen und keine One-Man-Show", betonte Kogler zu Beginn der bis 17 Uhr angesetzten Beratungen.

Bei bundesweiten Vorzugsstimmen Kurz weit vorne

Wien - Bei den bundesweit antretenden Kandidaten hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz - wie auch beim Urnengang 2017 - abermals bei weitem die meisten Vorzugsstimmen erhalten. Laut dem bisher veröffentlichten Zwischenstand in sieben Ländern führt Kurz mit 129.532 Stimmen. FPÖ-Listenzweiter Herbert Kickl kommt auf 58.158 und liegt damit vor FPÖ-Chef Norbert Hofer (23.620). Die endgültige Bilanz veröffentlicht das Innenministerium am 16. Oktober nach der Sitzung der Bundeswahlbehörde.

Zahl der Toten bei Protesten im Irak auf 46 gestiegen

Bagdad - Die Zahl der Toten bei den Protesten gegen die Regierung im Irak ist auf 46 gestiegen. Allein 18 Menschen seien in Nassiriya im Süden des Landes ums Leben gekommen, verlautete am Freitag aus Polizei- und Klinikkreisen. 16 Menschen seien in der Hauptstadt Bagdad getötet worden. Weitere Todesfälle wurden aus den beiden südlichen Städten Hilla und Najaf gemeldet. Die Proteste waren am Dienstag ausgebrochen und hatten sich zuletzt verschärft.

Athen verschärft sein Asylverfahren

Athen - Griechenland wird mit einem neuen Gesetz das Asylverfahren beschleunigen und nicht kooperierende Migranten ausweisen, kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis an. "Die Weigerung zu kooperieren wird künftig Konsequenzen haben", sagte Mitsotakis. Wer nicht kooperiere, solle in geschlossen Abschiebelagern interniert werden. Auf der Insel Symi etwa ist die Lage explosiv. "Wir haben hier 420 Menschen, die auf den Straßen schlafen. Sie müssen dringend weg", sagte der Bürgermeister der beliebten Touristeninsel.

"Körperwelten" laden wieder zur spektakulären Leichenbeschau

Wien - Die "Körperwelten" des "Plastinators" Gunther von Hagens laden wieder zur spektakulären Leichenbeschau in Wien. Anhand von speziell präparierten Organen, Skelett- und Muskulaturteilen sowie ganzen Menschenleibern soll die Funktionsweise des menschlichen Körpers verständlich gemacht werden. Ein kleiner Schwerpunkt ist diesmal dem Herz gewidmet. Ethische Bedenken haben die Ausstellungsmacher nicht.

