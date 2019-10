US-Demokraten wollen Weißes Haus zu Herausgabe von Dokumenten zwingen

Washington - Die US-Demokraten wollen das Weiße Haus zur Herausgabe von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre zwingen. Die Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse im Repräsentantenhaus stellten am Freitag nach eigenen Angaben eine sogenannte Subpoena aus, also eine rechtlich verbindliche Aufforderung, das Material bis zum 18. Oktober zu übermitteln. Die Aufforderung ist Teil der Untersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus habe zuvor nicht auf "freiwilliger Basis" mit den Ausschüssen zusammengearbeitet, begründeten die Vorsitzenden den Schritt.

Proteste im Irak - Zahl der Toten auf mindestens 60 gestiegen

Bagdad - Bei den gewaltsamen Protesten im Irak ist die Zahl der Toten nach Regierungsangaben auf mindestens 60 gestiegen. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden, erklärte die irakische Menschenrechtskommission in der Nacht auf Samstag. Zudem seien mehr als 1.600 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden. Die Proteste richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit.

Anti-Terror-Ermittlungen nach Messerattacke in Paris

Paris - Nach der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier haben Anti-Terror-Spezialisten der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitagabend. Die Ermittlungen seien aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von den Anti-Terror-Spezialisten übernommen worden. Konkrete Details gab es vorerst aber keine. Ein Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers im Herzen von Paris hatte am Donnerstag vier Menschen mit einem Messer getötet. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Der Angreifer wurde erschossen.

Athen und Rom verschärfen die Asylverfahren

Athen - Griechenland wird mit einem neuen Gesetz das Asylverfahren beschleunigen und nicht kooperierende Migranten ausweisen. Dies kündigte Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in Athen am Freitag an. "Die Weigerung zu kooperieren wird künftig Konsequenzen haben", sagte Mitsotakis. Er forderte auch eine Reform des umstrittenen Flüchtlingsabkommens zwischen der Türkei und der EU, um die Asylverfahren in Griechenland zu beschleunigen. Auch die italienische Regierung stellte am Freitag ein Maßnahmenpaket vor, mit der Rückführungen beschleunigt werden sollen.

US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hatte Herzinfarkt

Washington - Drei Tage nach einer Herz-Operation hat das Team des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Bernie Sanders erklärt, dass der Kandidat einen Herzinfarkt erlitten hatte. Der 78-Jährige wurde demnach am Freitag (Ortszeit) aus einem Krankenhaus in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada entlassen. In einer Pressemitteilung erklärte er, es gehe ihm gut und er freue sich, nach einer kurzen Pause bald "wieder an die Arbeit zu gehen". Am Mittwoch hatte sein Wahlkampfteam mitgeteilt, Sanders habe an einer Arterienverstopfung gelitten, weswegen ihm zwei Gefäßstützen (Stents) eingesetzt worden seien.

US-Außenminister Pompeo besucht Griechenland

Athen/Washington - US-Außenminister Mike Pompeo nimmt am Samstag in Athen Gespräche mit der griechischen Regierung auf. Im Mittelpunkt der Unterredungen werden nach Informationen aus Kreisen des Athener Außenministeriums die Ausweitung der militärischen Kooperation zwischen den beiden NATO-Staaten und Energiethemen stehen. Auch die Lage im östlichen Mittelmeer und das Migrationsproblem sollen zur Sprache kommen.

In ganz Österreich heulen am Samstag die Sirenen

Wien - Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden am Samstag in ganz Österreich die Sirenen heulen. Beim alljährlichen Zivilschutz-Probealarm werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt. Dies dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen, soll aber auch die Bevölkerung mit den Signalen und deren Bedeutung vertraut machen. Diese werden über aktuell rund 8.200 Feuerwehrsirenen verbreitet. Im Vorjahr funktionierten 99,62 Prozent einwandfrei.

"Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich

Wien - Am Samstag kann man wieder bei der "Langen Nacht der Museen" mit einem einzigen Ticket ab 18 Uhr Museen, Galerien und Kultureinrichtungen besuchen. 730 Institutionen in Österreich, aber auch in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland, beteiligen sich an der vom ORF initiierten Aktion, die bereits zum 20. Mal stattfindet. Im Vorjahr wurden fast 400.000 Besuche gezählt.

