Mindestens 60 Tote bei Protesten im Irak

Bagdad - Bei gewaltsamen Protesten im Irak sind nach Regierungsangaben mindestens 60 Menschen getötet worden. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden, erklärte die irakische Menschenrechtskommission in der Nacht auf Samstag. Zudem seien mehr als 1.600 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden. Die Proteste richten sich gegen die verbreitete Korruption, die chronischen Stromausfälle und die hohe Arbeitslosigkeit.

Hongkonger Metro bleibt vorerst geschlossen

Hongkong - Aus Angst vor neuen gewalttätigen Ausschreitungen in Hongkong hat der U-Bahn-Betreiber der asiatischen Hafenmetropole das gesamte Netz auch am Samstag weiter stillgelegt. Die Bahnen wurden schon am Freitagabend aus Sicherheitsgründen gestoppt, weil radikale Demonstranten Brände gelegt und Stationen demoliert hatten. Viele Einkaufszentren in der chinesischen Sonderverwaltungsregion blieben geschlossen. Eigentlich waren an diesem Wochenende kaum Proteste geplant, doch die überraschende Verhängung eines Vermummungsverbotes mit einem Rückgriff auf ein altes koloniales Notstandsgesetz hatte die Spannungen wieder verschärft.

Ukraine-Affäre - Kongress fordert Dokumente vom Weißen Haus

Kiew/Washington - Die US-Demokraten wollen das Weiße Haus zur Herausgabe von Dokumenten mit Bezug zur Ukraine-Affäre zwingen. Die Vorsitzenden mehrerer Ausschüsse im Repräsentantenhaus stellten am Freitag nach eigenen Angaben eine sogenannte Subpoena aus, also eine rechtlich verbindliche Aufforderung, das Material bis zum 18. Oktober zu übermitteln. Die Aufforderung ist Teil der Untersuchungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus habe zuvor nicht auf "freiwilliger Basis" mit den Ausschüssen zusammengearbeitet, begründeten die Vorsitzenden den Schritt.

Dänemark will EU-Strategie für Verbot von Benzinautos

Luxemburg/Brüssel - EU-Länder sollen einem Vorschlag Dänemarks zufolge den Verkauf von Autos mit Diesel- und Benzinantrieb ab 2030 verbieten können. Der Verkehrssektor müsse seine Emissionen verringern, um Europa wie angestrebt bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, begründete Dänemark am Freitag nach einem Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg den Vorstoß.

Beatles-Album stürmt nach 50 Jahren die britischen Charts

London - Das Beatles-Album "Abbey Road" ist 50 Jahre nach seinem Erscheinen erneut auf Platz eins der britischen Charts gelandet. Damit brach die britische Band ihren eigenen Rekord für die längste Zeitspanne zwischen zwei Spitzenplätzen. "Abbey Road" war erstmals am 26. September 1969 veröffentlicht worden - sechs Tage nachdem John Lennon den Bandmitgliedern seinen Austritt mitgeteilt hatte.

US-Notenbank stützt Geldmarkt länger als geplant

Washington - Die US-Notenbank Fed wird länger als geplant mit Finanzspritzen in den amerikanischen Geldmarkt eingreifen. Bis 4. November sollen täglich mindestens 75 Milliarden Dollar in den Markt gedrückt werden können, kündigte sie am Freitag an. Ursprünglich sollten die Aktionen, bei denen sich Banken und andere Marktteilnehmer kurzfristig Geld bei der Fed leihen können, in der kommenden Woche enden.

In ganz Österreich heulen am Samstag die Sirenen

Wien - Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden am Samstag in ganz Österreich die Sirenen heulen. Beim alljährlichen Zivilschutz-Probealarm werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt. Dies dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen, soll aber auch die Bevölkerung mit den Signalen und deren Bedeutung vertraut machen. Diese werden über aktuell rund 8.200 Feuerwehrsirenen verbreitet. Im Vorjahr funktionierten 99,62 Prozent einwandfrei.

"Lange Nacht der Museen" in ganz Österreich

Wien - Am Samstag kann man wieder bei der "Langen Nacht der Museen" mit einem einzigen Ticket ab 18 Uhr Museen, Galerien und Kultureinrichtungen besuchen. 730 Institutionen in Österreich, aber auch in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland, beteiligen sich an der vom ORF initiierten Aktion, die bereits zum 20. Mal stattfindet. Im Vorjahr wurden fast 400.000 Besuche gezählt.

