Pariser Messerangreifer hatte laut Ermittlern Kontakt zu Salafisten

Paris - Der Tatverdächtige im Fall der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier hat den Ermittlern zufolge mit mutmaßlichen Salafisten Kontakt gehabt. Der 45-Jährige sei vor rund zehn Jahren zum Islam konvertiert und Anhänger einer radikalen Interpretation der Religion gewesen, sagte Chefermittler Jean-Fran�ois Ricard am Samstag. Oppositionspolitiker fordern mittlerweile die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu dem Vorfall.

Fast 100 Tote bei Protesten im Irak - Ruf nach Regierungsrücktritt

Bagdad - Nach tagelangen blutigen Protesten im Irak gerät die irakische Regierung zunehmend unter Druck. Die Zahl der Toten seit Beginn der Demonstrationen gegen Korruption und Misswirtschaft am vergangenen Dienstag stieg auf 93, wie die staatliche Menschenrechtskommission in Bagdad mitteilte. Fast 4.000 Menschen wurden demnach verletzt. Der einflussreiche schiitische Geistliche Muktada al-Sadr forderte die Regierung zum Rücktritt auf und verlangte eine Neuwahl unter Aufsicht der UNO.

Tausende bei Unabhängigkeits-Demonstration in Schottland

Edinburgh/London - Tausende Menschen sind bei einem "Marsch für Unabhängigkeit" in der schottischen Hauptstadt Edinburgh auf die Straße gegangen. "Was für ein Tag! 250.000 hinter uns marschieren für Unabhängigkeit", twitterte die Abgeordnete der Schottischen Nationalpartei, Joanna Cherry, von der Demonstration. Viele Teilnehmer schwenkten am Samstag schottische Flaggen. Bei einem ähnlichen Marsch im Vorjahr schätzte die Lokalregierung die Teilnehmeranzahl auf etwa 20.000.

Dreijähriger Bub überlebte Sturz aus zweitem Stock in NÖ

Heidenreichstein - Ein dreijähriger Bub ist am Samstagvormittag in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) aus einem Fenster im zweiten Stock einer Wohnhausanlage gestürzt. Das Kind fiel aus rund sieben Metern Höhe auf einen asphaltierten Vorplatz. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ Ost nach Wien gebracht, war aber ansprechbar, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Die Eltern werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Keine zweite SPÖ-Bundesgeschäftsführerin angedacht

Wien - Der neue Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" klargestellt, dass seine Position nicht um eine Co-Besetzung ergänzt werden soll. Damit trat er Gerüchten, wonach SJ-Chefin Julia Herr zweite Bundesgeschäftsführerin werden könnte, entgegen. Sie solle aber fixer Bestandteil der von der SPÖ geplanten Erneuerungsbewegung werden, sagte er. Schließlich wisse er, dass es ganz wichtig ist, "sich um den politischen Nachwuchs zu kümmern".

Private Briefe von Hollywood-Legende Greta Garbo werden versteigert

New York - Sie ist eine der Ikonen des frühen Hollywood-Kinos. Nun zeigen 65 private Briefe, wie einsam sich die 1990 verstorbene schwedisch-amerikanische Schauspielerin Greta Garbo in ihrem Leben wohl tatsächlich fühlte. Das New Yorker Auktionshaus Swann Galleries will die Nachrichten, die Garbo an ihre Freundin schrieb, die österreichische Schauspielerin Salka Viertel, in der kommenden Woche versteigern. Swann Galleries erwartet einen Erlös zwischen 40.000 und 60.000 Dollar (36.000 bis 55.000 Euro).

