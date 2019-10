USA und Nordkorea uneins über Bilanz der Atomgespräche

Stockholm - Nordkorea und die USA haben nach monatelanger Funkstille erstmals wieder über atomare Abrüstung in dem ostasiatischen Land verhandelt. Doch die beiden Parteien zogen eine höchst unterschiedliche Bilanz der gut acht Stunden langen Gespräche im schwedischen Stockholm: Der Unterhändler Pjöngjangs sprach von einem Scheitern, das Außenministerium von Washington hingegen von guten Gesprächen. Um eine Lösung für die "gewichtigen Themen" zu finden, bräuchten beide Seiten Entschlossenheit und Ausdauer. Die USA nähmen die schwedische Einladung an, in zwei Wochen erneut zu verhandeln.

Parlamentswahl in Portugal hat begonnen

Lissabon - In Portugal haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Bis 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sagen einen erneuten Sieg der regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Ant�nio Costa voraus. Die portugiesischen Sozialisten liegen laut Umfragen mit 36 bis 39 Prozent klar vorn. Ihr wichtigster Herausforderer, die konservative Sozialdemokratische Partei (PSD), lag in den jüngsten Umfragen hingegen nur bei 25 bis 30 Prozent.

Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo finden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Um die 120 Sitze im Parlament ringen 25 Parteien und Bündnisse. 20 Mandate sind den im jüngsten Staat Europas lebenden Minderheiten vorbehalten, die Hälfte davon der serbischen. Rund 1,9 Millionen Kosovaren können von 7.00 bis 19.00 Uhr in knapp 900 Wahllokalen abstimmen. Mit ersten Hochrechnungen wird am späteren Abend gerechnet.

Hongkonger Gericht lehnt Verfügung gegen Vermummungsverbot ab

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat eine einstweilige Verfügung gegen das Vermummungsverbot abgelehnt, das am Freitag in einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht erlassen worden war. Es ließ am Sonntag aber eine ausführliche gerichtliche Überprüfung zu, die Ende Oktober stattfinden soll. Verfassungsrechtlerin Gladys Li argumentierte, dass Regierungschef Carrie Lam ihre Exekutivgewalt überschritten habe, um am Parlament vorbei das Gesetz zu erlassen.

Irland will mit Johnson über Brexit verhandeln

London - Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar will mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson über einen Ausweg aus der Brexit-Krise verhandeln. "Wir sind dabei, ein Treffen mit Premierminister Johnson für nächste Woche zu arrangieren", sagte Varadkar am Samstagabend zu Reportern in Dublin. "Die Zeit ist knapp." Auch der derzeitige EU-Ratsvorsitzende Antti Rinne erkannte den Ernst der Lage und zeigte sich offen für eine erneute Verschiebung des Brexits. "Ich wäre bereit, eine Bitte um Verlängerung der Verhandlungen zu erwägen", sagte der finnische Premierminister der "Welt am Sonntag".

Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark

Liezen - In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 00.15 Uhr im Gemeindegebiet Leiten/Ramsau (Bezirk Liezen) auf der B320 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Liezen kam laut Polizei in Richtung Schladming fahrend aus noch unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Dann stieß er frontal in eine Böschung. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

20-Jähriger verstarb bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk

Melk - In der Nacht auf Sonntag gegen 02.00 Uhr ist es im Gemeindegebiet Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker kam laut Polizei auf der L 89 in Richtung Texing von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen einen Baum. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist noch nicht bekannt.

