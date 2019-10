Fünf Tote bei Beziehungstat in Kitzbühel

Kitzbühel - In Kitzbühel soll ein junger Mann in der Nacht auf Sonntag fünf Personen getötet haben. Der junge Mann, ein Einheimischer, stellte sich in den frühen Morgenstunden der Polizei. Diese informierte am Vormittag, dass der Tatverdächtige gefasst wurde. Weitere Informationen wollen die Ermittler des Landeskriminalamts Tirol bei einer Pressekonferenz im Kitzbüheler Rathaus um 12.00 Uhr erteilen. Die Bluttat soll der junge Mann in einem Einfamilienhaus verübt haben, er soll drei Männer und zwei Frauen getötet haben. Unter den Toten soll sich die Ex-Freundin des jungen Mannes und mehrere ihrer Familienmitglieder befinden.

45-Jähriger in Wien getötet: Polizei ermittelt wegen Mordes

Wien - Bereits zum zweiten Mal diese Woche hat die Wiener Polizei eine verweste Leiche gefunden. Der zweite Tote wurde am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus entdeckt. Besorgte Freunde hatten zuvor die Beamten alarmiert. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass dem 45-Jährigen tödliche Verletzungen zugefügt worden waren, er war verblutet. Wer den Mann getötet hat, war noch unklar. Ermittlungen wegen Mordes wurden eingeleitet.

Laudamotion-Betriebsrat geschlossen zurückgetreten

Schwechat - Bei der österreichischen Ryanair-Tochter Laudamotion ist der Betriebsrat geschlossen zurückgetreten. Die Neuwahl soll in den nächsten Tagen stattfinden. Einen entsprechenden Bericht von "AviationNetOnline" bestätigte am Sonntag ein Sprecher der Gewerkschaft vida auf APA-Anfrage. Laut "AviationNetOnline" ist wegen des Rücktritts auch eine Klage am Arbeitsgericht anhängig. Die Billigairline hat demnach eine Betriebsrätin unmittelbar nach ihrem Rücktritt gekündigt.

Papst eröffnete Amazonas-Synode im Vatikan

Vatikanstadt - Mit einer Messe im Petersdom in Rom hat am Sonntag die Amazonas-Synode der katholischen Kirche begonnen. In den kommenden drei Wochen werden Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt sowie Ordensleute und externe Experten über die Herausforderungen für diese Region reden. Die Synode, an der auch Kardinal Christoph Schönborn und der emeritierte Amazonas-Bischof Erwin Kräutler teilnehmen, hat den Titel "Amazonien: neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie".

Parlamentswahl in Portugal hat begonnen

Lissabon - In Portugal haben am Sonntag die Parlamentswahlen begonnen. Bis 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) sind die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen sagen einen erneuten Sieg der regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Ant�nio Costa voraus. Die portugiesischen Sozialisten liegen laut Umfragen mit 36 bis 39 Prozent klar vorn. Ihr wichtigster Herausforderer, die konservative Sozialdemokratische Partei (PSD), lag in den jüngsten Umfragen hingegen nur bei 25 bis 30 Prozent.

Kosovo wählt am Sonntag ein neues Parlament

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo finden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen statt. Um die 120 Sitze im Parlament ringen 25 Parteien und Bündnisse. 20 Mandate sind den im jüngsten Staat Europas lebenden Minderheiten vorbehalten, die Hälfte davon der serbischen. Rund 1,9 Millionen Kosovaren können von 7.00 bis 19.00 Uhr in knapp 900 Wahllokalen abstimmen. Mit ersten Hochrechnungen wird am späteren Abend gerechnet.

Weiter hohe Flüchtlingszahlen in der Ägäis

Athen - Die Zahl der in Griechenland ankommenden Migranten bleibt weiterhin hoch. Vor der kleinen griechischen Insel Farmakonisi griff die griechische Küstenwache nach eigenen Angaben vom Sonntag in den vergangenen 24 Stunden 85 Migranten auf. Auf der Insel Samos seien 19 Migranten angekommen. Im Westen Griechenlands hatte die Küstenwache schon am Freitag an Bord von zwei Jachten insgesamt 60 Migranten angetroffen, die allen Anzeichen nach auf dem Weg nach Italien waren.

Hongkonger Gericht lehnt Verfügung gegen Vermummungsverbot ab

Hongkong - Ein Gericht in Hongkong hat eine einstweilige Verfügung gegen das Vermummungsverbot abgelehnt, das am Freitag in einem Rückgriff auf koloniales Notstandsrecht erlassen worden war. Es ließ am Sonntag aber eine ausführliche gerichtliche Überprüfung zu, die Ende Oktober stattfinden soll. Verfassungsrechtlerin Gladys Li argumentierte, dass Regierungschef Carrie Lam ihre Exekutivgewalt überschritten habe, um am Parlament vorbei das Gesetz zu erlassen.

