Fünf Tote bei Beziehungstat in Kitzbühel

Kitzbühel - Ein 25-jähriger Einheimischer hat nach Angaben der Polizei in den frühen Sonntagmorgenstunden in Kitzbühel fünf Personen getötet. Der junge Mann soll seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder sowie ihren neuen Freund im Wohnhaus der Familie erschossen haben. Nach der Tat stellte sich der 25-Jährige selbst. Das Motiv dürfte Eifersucht gewesen sein. Die Beziehung zwischen dem 25-Jährigen und der 19-Jährigen war vor zwei Monaten in die Brüche gegangen. Ortschef Klaus Winkler sprach von einer "überraschenden und unfassbaren Tragödie".

Rendi-Wagner: "Müssen SPÖ radikal neu denken"

Wien - SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag an die SPÖ-Mitglieder und -Unterstützer appelliert, den geplanten innerparteilichen Reformprozess gemeinsam zu bestreiten. "Wir müssen die SPÖ neu denken", sagte die Parteichefin in einem am Sonntagnachmittag auf Facebook veröffentlichten Video. Das Nationalratswahl-Ergebnis sei ein "Alarmsignal" gewesen, das man ernst nehmen müsse. Als sie am Wahlabend gesagt hatte "die Richtung stimmt", habe sie "natürlich" nicht das Wahlergebnis gemeint, sondern, dass sie fest davon überzeugt sei, "dass wir für die richtige Sache kämpfen".

Nordkorea schließt vorerst weitere Atomgespräche mit USA aus

Pjöngjang - Nordkorea schließt weitere Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm vorerst aus. Einen Tag nach der Beendigung von gut acht Stunden langen Arbeitsgesprächen zwischen beiden Seiten in Schweden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA am Sonntag eine "feindselige Politik" vor. Nordkorea wolle nicht weiter verhandeln, solange die USA keine "praktischen Maßnahmen" ergriffen, um sich von ihrer feindseligen Politik zurückzuziehen, hieß es.

Ukraine-Affäre: Wirbel über Bericht von zweitem Hinweisgeber

Washington - Berichte über einen zweiten Informanten in der Ukraine-Affäre haben in Washington für neuen Wirbel gesorgt. US-Präsident Donald Trump kommentierte die Angaben der "New York Times" am Wochenende mit der Bemerkung, auch der angebliche zweite Hinweisgeber habe nur "Infos aus zweiter Hand" - "Lasst sie nur kommen!" Außenminister Mike Pompeo trat seinem Chef zur Seite und sprach von "Belästigung" seines Personals im Zuge der Ukraine-Ermittlungen. Die "New York Times" hatte berichtet, der neue Informant habe noch detailliertere Informationen als der erste Hinweisgeber.

Israel will Nichtangriffsverträge mit arabischen Golfstaaten

Tel Aviv - Israel treibt nach eigenen Angaben den Abschluss von Nichtangriffsverträgen mit arabischen Golfstaaten voran. Ein solcher "historischer Schritt" könnte eine zivile Zusammenarbeit ermöglichen, bevor Friedensabkommen geschlossen würden, erklärte der israelische Außenminister Israel Katz am Sonntag auf Twitter. Er habe den Plan verschiedenen arabischen Amtskollegen sowie dem scheidenden US-Nahostgesandten Jason Greenblatt in der vergangenen Woche vorgelegt, erklärte Katz.

Südtiroler wegen sexistischer Beleidigung bestraft

Bozen - Wegen einer sexistischen Beleidigung der Südtiroler Landtagsabgeordneten Jasmin Ladurner muss ein 50-jähriger Mann einen Monat auf einem Bergbauernhof arbeiten. Wie die italienische Zeitung "Corriere della Sera" am Sonntag berichtete, hatte der Verwaltungsangestellte nach einem Interview der Politikerin der Südtiroler Volkspartei (SVP) einen anzüglichen Kommentar auf deren Facebook-Seite gesetzt. Die 25-Jährige zeigte den anonymen Kommentator an, die Carabinieri ermittelten dessen Identität.

Münchner Oktoberfest zu Ende: Gleichviel Gäste, weniger Bier

München - Leicht verregnet, friedlich und rekordfrei geht das Oktoberfest in München in diesem Jahr zu Ende. Nach Schätzung der Festleitung drängten in den zwei Festwochen rund 6,3 Millionen Gäste auf das Volksfest - so viele wie im Vorjahr. 7,3 Mio. Maß rannen durch durstige Kehlen, 200.000 weniger als im Vorjahr. Die Polizei meldete einen leichten Rückgang der Straftaten auf 914. "Es war eine schöne Wiesn", sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner am Sonntag zum Abschluss des Volksfests.

