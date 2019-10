Fünffachmord aus Eifersucht in Kitzbühel

Kitzbühel - Aus Eifersucht hat ein 25-jähriger Einheimischer in den frühen Sonntagmorgenstunden in dem bekannten Tiroler Wintersportort Kitzbühel fünf Menschen getötet. Er erschoss seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund. Der Verdächtige dürfte mit dem Ende der Beziehung nicht klar gekommen sein. Er stellte sich anschließend selbst und legte ein Geständnis ab. Die erste Einvernahme des 25-Jährigen konnte am Sonntagnachmittag abgeschlossen werden.

Rendi-Wagner: "Müssen SPÖ radikal neu denken"

Wien - SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag an die SPÖ-Mitglieder und -Unterstützer appelliert, den geplanten innerparteilichen Reformprozess gemeinsam zu bestreiten. "Wir müssen die SPÖ neu denken", sagte die Parteichefin in einem am Sonntagnachmittag auf Facebook veröffentlichten Video. Das Nationalratswahl-Ergebnis sei ein "Alarmsignal" gewesen, das man ernst nehmen müsse. Als sie am Wahlabend gesagt hatte "die Richtung stimmt", habe sie "natürlich" nicht das Wahlergebnis gemeint, sondern, dass sie fest davon überzeugt sei, "dass wir für die richtige Sache kämpfen".

Nordkorea schließt vorerst weitere Atomgespräche mit USA aus

Pjöngjang - Nordkorea schließt weitere Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm vorerst aus. Einen Tag nach der Beendigung von gut acht Stunden langen Arbeitsgesprächen zwischen beiden Seiten in Schweden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA am Sonntag eine "feindselige Politik" vor. Nordkorea wolle nicht weiter verhandeln, solange die USA keine "praktischen Maßnahmen" ergriffen, um sich von ihrer feindseligen Politik zurückzuziehen, hieß es.

Ukraine-Affäre: Zweiter Informant aus Geheimdienstkreisen

Washington - In der für US-Präsident Donald Trump gefährlichen Ukraine-Affäre gibt es einem Medienbericht zufolge einen zweiten Tippgeber aus Geheimdienstkreisen. Die Person wisse aus erster Hand über einige der Vorgänge Bescheid und habe bereits mit dem Chef der internen Kontrollbehörde der Geheimdienste gesprochen, sagte der Anwalt der beiden Whistleblower, Mark Zaid, am Sonntag dem Fernsehsender ABC. Zuvor hatte die "New York Times" am Freitag berichtet, dass ein zweiter Beamter das Einreichen einer formellen Beschwerde beim Generalinspekteur der Geheimdienste erwäge.

Vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo

Prishtina (Pristina) - Zwei Jahrzehnte nach dem Krieg ist im Kosovo eine vorgezogene Parlamentswahl abgehalten worden, die zu einem grundlegenden Wechsel der Mehrheitsverhältnisse führen könnte. Der vorgezogene Urnengang vom Sonntag wurde nach dem Rücktritt von Regierungschef Ramush Haradinaj im Juli angesetzt. Wichtigste Herausforderer des Regierungschefs waren die 37-jährige Mitte-rechts-Kandidatin Vjosa Osmani und der 44-jährige Linksnationalist Albin Kurti.

Messerattacke: Frankreichs Innenminister räumt Fehler ein

Paris - Nach dem Messerangriff in der Pariser Polizeipräfektur hat Frankreichs Innenminister Christophe Castaner Fehler bei der Erkennung der Radikalisierung des Tatverdächtigen eingeräumt. Es habe offensichtlich Schwachstellen gegeben, sagte Castaner am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Forderungen nach seinem Rücktritt als Minister wies er zurück. Es müsse nun daran gearbeitet werden, wie Radikalisierung besser erkannt werden könne.

Münchner Oktoberfest zu Ende: Gleichviel Gäste, weniger Bier

München - Leicht verregnet, friedlich und rekordfrei geht das Oktoberfest in München in diesem Jahr zu Ende. Nach Schätzung der Festleitung drängten in den zwei Festwochen rund 6,3 Millionen Gäste auf das Volksfest - so viele wie im Vorjahr. 7,3 Mio. Maß rannen durch durstige Kehlen, 200.000 weniger als im Vorjahr. Die Polizei meldete einen leichten Rückgang der Straftaten auf 914. "Es war eine schöne Wiesn", sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner am Sonntag zum Abschluss des Volksfests.

Dominic Thiem gewann in Peking seinen 15. ATP-Titel

Peking - Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem hat am Sonntag in Peking seinen 15. Karriere-Titel geholt. Der 26-jährige Niederösterreicher bezwang im Finale als Topfavorit den als Nummer 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:11 Stunden und Satzrückstand mit 3:6,6:4,6:1 und holte seinen vierten Saisontitel nach Indian Wells, Barcelona und Kitzbühel. Für Thiem, der weiter die Nummer fünf der Welt bleibt, war es der vierte Hartplatz-Titel.

(Schluss) mf/apo