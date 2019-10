25-Jähriger tötete in Kitzbühel Ex-Freundin und Familie

Kitzbühel - Aus Eifersucht hat ein 25-jähriger Einheimischer in den frühen Sonntagmorgenstunden in dem bekannten Tiroler Wintersportort Kitzbühel fünf Menschen getötet. Er erschoss seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund. Der Verdächtige dürfte mit dem Ende der Beziehung nicht klar gekommen sein. Er stellte sich anschließend selbst und legte ein Geständnis ab.

Rendi-Wagner: "Müssen SPÖ radikal neu denken"

Wien - SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag an die SPÖ-Mitglieder und -Unterstützer appelliert, den geplanten innerparteilichen Reformprozess gemeinsam zu bestreiten. "Wir müssen die SPÖ neu denken", sagte die Parteichefin in einem am Sonntagnachmittag auf Facebook veröffentlichten Video. Das Nationalratswahl-Ergebnis sei ein "Alarmsignal" gewesen, das man ernst nehmen müsse. Als sie am Wahlabend gesagt hatte "die Richtung stimmt", habe sie "natürlich" nicht das Wahlergebnis gemeint, sondern, dass sie fest davon überzeugt sei, "dass wir für die richtige Sache kämpfen".

Nordkorea schließt vorerst weitere Atomgespräche mit USA aus

Pjöngjang - Nordkorea schließt weitere Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm vorerst aus. Einen Tag nach der Beendigung von gut acht Stunden langen Arbeitsgesprächen zwischen beiden Seiten in Schweden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA am Sonntag eine "feindselige Politik" vor. Nordkorea wolle nicht weiter verhandeln, solange die USA keine "praktischen Maßnahmen" ergriffen, um sich von ihrer feindseligen Politik zurückzuziehen, hieß es.

Ukraine-Affäre: Zweiter Informant aus Geheimdienstkreisen

Washington - In der für US-Präsident Donald Trump gefährlichen Ukraine-Affäre gibt es einem Medienbericht zufolge einen zweiten Tippgeber aus Geheimdienstkreisen. Die Person wisse aus erster Hand über einige der Vorgänge Bescheid und habe bereits mit dem Chef der internen Kontrollbehörde der Geheimdienste gesprochen, sagte der Anwalt der beiden Whistleblower, Mark Zaid, am Sonntag dem Fernsehsender ABC. Zuvor hatte die "New York Times" am Freitag berichtet, dass ein zweiter Beamter das Einreichen einer formellen Beschwerde beim Generalinspekteur der Geheimdienste erwäge.

Messerattacke: Frankreichs Innenminister räumt Fehler ein

Paris - Nach dem Messerangriff in der Pariser Polizeipräfektur hat Frankreichs Innenminister Christophe Castaner Fehler bei der Erkennung der Radikalisierung des Tatverdächtigen eingeräumt. Es habe offensichtlich Schwachstellen gegeben, sagte Castaner am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Forderungen nach seinem Rücktritt als Minister wies er zurück. Es müsse nun daran gearbeitet werden, wie Radikalisierung besser erkannt werden könne.

Jagdunfall im Bezirk Baden: Treiber durch Streifschuss verletzt

Ebreichsdorf - Bei einem Jagdunfall in einem Maisfeld nahe Schranawand in der niederösterreichischen Gemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ist Sonntagmittag ein Treiber durch einen Streifschuss verletzt worden. Der 62-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Blessuren an der rechten Wange sowie am rechten Ohr und wurde im Krankenhaus Eisenstadt medizinisch versorgt. Ereignet hat sich der Unfall laut Exekutive während der Fasanjagd.

"Joker" fasziniert Amerikas Kinobesucher

New York - Wie wird aus einem jungen Möchtegern-Komiker ein kaltblütiger Killer-Clown? Die Geschichte hinter dem Gegenspieler Batmans hat die Amerikaner in die Kinos gelockt: Der Thriller "Joker" spielte in den USA und Kanada am ersten Wochenende 93,5 Millionen Dollar ein (etwa 85 Millionen Euro) - Rekord für ein Debüt im Oktober, wie der "Hollywood Reporter" berichtete. Der Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle übertraf damit die Erwartungen. Er gilt in den USA als umstritten, Kritiker warnten vor der in "Joker" gezeigten Gewalt. Starttermin in Österreich ist der 10. Oktober.

Dominic Thiem gewann in Peking seinen 15. ATP-Titel

Peking - Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem hat am Sonntag in Peking seinen 15. Karriere-Titel geholt. Der 26-jährige Niederösterreicher bezwang im Finale als Topfavorit den als Nummer 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:11 Stunden und Satzrückstand mit 3:6,6:4,6:1 und holte seinen vierten Saisontitel nach Indian Wells, Barcelona und Kitzbühel. Für Thiem, der weiter die Nummer fünf der Welt bleibt, war es der vierte Hartplatz-Titel.

